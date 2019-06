Rhein-Neckar. (RNZ/mare) Pfingstferien in Baden-Württemberg - die Kleinen brauchen Beschäftigung. Sommerpause in der Bundesliga - die Samstagabend-Sportschau fällt aus. Kein Problem! Denn in der Region ist am Wochenende einiges los. Und auch das Wetter soll übers Wochenende mitspielen.

Wir haben einige Tipps für Sie zusammengetragen:

> Lebendiger Neckar: High Life am Neckar - und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Denn am Sonntag, 16. Juni, findet zwischen 11 und 19 Uhr in Städten und Gemeinden am Fluss der "Lebendige Neckar" statt. Mit dabei sind Kommunen von Ladenburg und Edingen-Neckarhausen über Heidelberg und Neckargemünd bis nach Hirschhorn und Eberbach. Und alle Orte sind per Fahrrad zu erreichen - der Autoverkehr hat Pause.

Los geht die Reise zwischen Neckarhausen und Ladenburg. Was Sie dort erleben können, sehen Sie hier.

Ein riesiges Programm wird dabei in Heidelberg geboten. Alle Infos dazu - auch zu Straßensperrungen und Umleitungen im Busverkehr - finden Sie hier.

Auch Eberbach zieht mit: Was dort am Samstag und Sonntag geboten wird, können Sie hier im Detail durchlesen.

Dazwischen können Sie einen Stopp in Hirschhorn einlegen. Das Programm dort gibt es an dieser Stelle.

Beim Maifeld Derby auf dem Mannheimer Maimarkt kommen eigentlich alle Besucher auf ihre Kosten. Foto: vaf

> Maifeld Derby Mannheim: Woodstock war vor 50 Jahren, heute geht’s zum Maifeld Derby aufs Maimarktgelände, um gute aktuelle und kommende Bands zu hören. Aber die 9. Ausgabe dieses Musikfestivals vom 14. bis 16. Juni könnte auch die letzte sein. Ob das zehnte Derby gefeiert wird, ist derzeit noch ungewiss, sicher ist, dass es 2020 eine Pause geben wird.

Über 50 Bands und Solokünstler werden sich an den drei Festivaltagen auf vier Bühnen ein Stelldichein geben. Die Veranstalter haben in den Tagen vor dem Festival letzte Lücken im Auftrittsplan geschlossen, unter anderem mit dem Berliner Duo Children. Am Sonntagmittag werden die beiden Ladies mit ihrem fluffigen Indie-Synthie-Pop und dem betörenden zweistimmigen Gesang den Parcours D’Amour verzaubern. Children zählen zusammen mit Raketkanon, JNR Williams und Yin Yin zu den zahlreichen Geheimtipps, die es auch in diesem Jahr zu entdecken gilt. Ihnen gegenüber stehen erneut internationale und nationale Hochkaräter wie etwa The Streets, Hot Chip, Madrugada oder Tocotronic. Auch die angesagte Berliner Indie-Pop-Band Von Wegen Lisbeth schaut am Festival-Samstag auf dem Maimarktgelände vorbei. Und aus Australien reisen die Parcels an, die mit ihrem Funk-Sound für Furore sorgen.

Davon abgesehen erwartet die Festivalgänger wieder eine entspannte Wohlfühl-Atmosphäre abseits des Geschehens auf den vier Bühnen: Die zum Kult gewordene Steckenpferd-Dressur ist ebenso wieder Teil des Maifeld Derbys wie größtenteils regionale Boutique- und Food-Stände.

Info: Mannheim, 14. bis 16. Juni, Maimarktgelände. Tageskarten ab 45 Euro, Drei-Tage-Pass 105 Euro unter www.maifeld-derby.de

In und vor der Tiefburg: Ab Samstag feiert Handschuhsheim bis Montagabend im alten Ortskern seine Kerwe. Foto: Katzenberger-Ruf

> Hanschuhsheimer Kerwe: Diese Kirchweih im Heidelberger Stadtteil ist etwas ganz besonderes. Warum? Das lesen detailliert hier.

Klar ist: Was in anderen Stadtteilen oft schwächelt, funktioniert hier noch erstaunlich gut. Die RNZ erklärt, wieso auch "Nicht-Hendsemer" mal ab Samstag hier vorbeischauen sollten.

Die Hendsemer Kerwe lebt vor allem von ihrem stimmigen Ambiente - ohne Tiefburg wäre alles nur halb so schön. Denn erstens gibt es in der Region nicht so viele Wasserburgen - auch wenn der Graben, den einst der Mühlbach speiste, schon seit Jahrhunderten trocken ist. Und zweitens ist die ab 1300 entstandene Tiefburg auch nicht so oft für die breite Öffentlichkeit zugänglich. Im mittelalterlichem Kellergewölbe wird bei der Kerwe das Kultgetränk Erdbeer-Margarita gereicht. Die ist so populär, dass es abends meist lange Schlangen auf der Treppe gibt. Der Burghof ist ungemein stimmungsvoll, so mit frisch gezapftem Bier und allerhand Gegrilltem, das die Handschuhsheimer Vereine verkaufen. So richtig nett war es, als es noch Livemusik gab, heute sorgen DJs für Stimmung.

Die Kerwe wird wie überall vom Stadtteilverein getragen, aber zum Glück nicht nur an die Schausteller "outgesourced". Denn das Herz der drei tollen Tage sind die Vereine des Stadtteils - und damit die Bürger selbst. Die schenken nicht nur in der Tiefburg, sondern auch im "Schlösselhof", also am Carl-Rottmann-Saal, im alten Rathaus, in der Dossenheimer Landstraße, aber auch in den Straußwirtschaften aus. Es gibt zwei davon, am bekanntesten ist die der Rugby-Freunde in der Bäumengasse an der Tiefburg. Hier treffen sich vor allem die eingeborenen Handschuhsheimer, aber auch "Reingeplackte" lassen sich von der Stimmung anstecken. Und hier gibt es auch die Livemusik, die schon zu einer Kerwe von diesen Dimensionen gehört.

Bei zwei Fahrgeschäften ist die Zeit stehen geblieben: dem Karussell ("Reitschul’") - sogar mit Jahrmarktorgel - und der Schiffschaukel. Es gibt gerade unter den auswärtigen Gästen etliche, die vor allem wegen dieser historischen Attraktionen kommen.

Und diese Kerwe geht wirklich drei (oder vielmehr zweieinhalb) Tage. An jedem ist etwas los, aber am stimmungsvollsten ist der Montagabend in der Tiefburg - der Geheimtipp und Treffpunkt der Ur-Hendsemer.

Foto: zg

> Parkfest in Ludwigshafen: Das Parkfest ist eines der traditionsreichsten und zugleich das größte Volksfest in Ludwigshafen. Es ist die Kombination aus attraktiven Fahrgeschäften und einem vielgestaltigen Rahmenprogramm, die das Parkfest zu einem populären Anziehungspunkt für die ganze Familie macht. In diesem Jahr wird der Jahrmarkt vom 14. bis 23. Juni auf dem Festplatz vor der Friedrich-Ebert-Halle veranstaltet. Traditionelle Höhepunkte im Festprogramm sind die Auftritte regionaler Bandgrößen und zwei Erlebnisfeuerwerke.

Die offizielle Eröffnung der 79. Ausgabe des Parkfestes findet am Freitag, 14. Juni, um 19 Uhr mit dem Fassbieranstich im Wein- und Bierdorf statt. Zuvor gibt es einen lautstarken Rundgang über den Festplatz mit den Huddelschnuddlern, Ludwigshafens erster Guggemusik. Um 22.30 Uhr wird das erste Erlebnisfeuerwerk mit über 12 000 pyrotechnischen Effekten gezündet. Das zweite Feuerwerk lockt am Samstag, 22. Juni, auf den Festplatz.

Knapp 50 Schaustellerbetriebe präsentieren ein vielseitiges Angebot an Fahrgeschäften, Spiel- und Imbissbuden für die ganze Familie. Unter den Fahrgeschäften sind auch wieder Klassiker wie Dance Express und Auto-Skooter zu finden. Besonders günstig wird der Fahrspaß am Mittwoch, 19. Juni, dem Familientag des Parkfestes, mit halben Fahrpreisen ab 15 Uhr. Außerdem: Spiel, Tanz und Spaß mit Lara Life und Ludwigshafener Vereinen. Am Donnerstag, 20. Juni, ist ab 14 Uhr Kinderkaraoke angesagt.

Jede Menge Livemusik sorgt im Rahmenprogramm auf der Festbühne für Stimmung, wobei der Schwerpunkt auf regionalen Bands liegt von Brass Machine über Grand Malör und Just for Fun bis zu den Anonyme Giddarischde. Ungleich beschaulicher geht es in der Eberthalle zu, wenn Modellbahnfans am Samstag, 15. Juni, und am Sonntag, 16. Juni, jeweils ab 10 Uhr beim bereits 23. Echtdampftreffen Erfahrungen und Kenntnisse zu ihrem Hobby austauschen.

Info: Ludwigshafen, 14. bis 23. Juni, Festplatz vor der Friedrich-Ebert-Halle. Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag 14 bis 22 Uhr, Freitag und Samstag 14 bis 24 Uhr, Sonntag 13 bis 22 Uhr; www.lukom.com

> Stadtfest Bad Rappenau: Bad Rappenau. Am Wochenende, 15./16. Juni, wird das 43. Stadtfest gefeiert, am Samstag ab 15 Uhr und am Sonntag ab 11 Uhr rund um das Rathaus in der Stadtmitte und am Bahnhof. Auf drei Bühnen wird ein abwechslungsreiches Musikprogramm geboten, es gibt reichlich kulinarische und kunsthandwerkliche Angebote. Von 13 bis 18 Uhr haben am Sonntag die Geschäfte geöffnet.

> Biergärten in Heidelberg: In Heidelberg gibt es genug Möglichkeiten, eine schöne Zeit zu vollbringen. Damit Sie sich im ganzen Lokal-Dschungel nicht verirren, haben wir eine kleine Übersicht über die Biergärten in der Stadt am Neckar zusammengestellt. Und das Beste: Wir haben Sie sogar getestet. Alles weitere zu den Biergärten in Heidelberg finden Sie hier.

> Cafés in Heidelberg: Sie wollen eine Tour in Heidelberg machen? Dann krönen Sie den Trip doch mit einer netten Einkehr in einem der vielen Cafés in der Stadt. Einen Überblick über die Lieblingscafés in Heidelberg haben wir hier für Sie zusammengestellt.

> Wandern auf dem Neckarsteig: Viel zu bieten hat unsere Region in Sachen Natur. Entdecken können Sie dies mit dem Fahrrad oder Fuß. Zum Beispiel gilt der Neckarsteig als einer von Deutschlands schönsten Wanderwegen. Hier gibt es alle Infos zum Wandern auf dem Neckarsteig.

> Radtouren in der Region: Und wenn Sie es noch ein wenig sportlicher haben wollen, dann schwingen Sie sich aufs Fahrrad. Diese Radtouren in unserer Region müssen Sie dafür kennen.