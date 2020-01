Mainz/Lörrach. (we) Sommerzeit ist Festivalzeit – so auch im Südwesten. In diesem Jahr locken in Mainz und Lörrach zwei besonders schöne Locations die Fans. Zum einen der Mainzer "Summer in the City" von Ende Mai bis Mitte August, dann in Lörrach und Umgebung das Stimmen-Festival vom 14. bis 31. Juli.

Im Burghof von Lörrach eröffnet die Jazz-Sängerin Lisa Simone am 14. Juli das Stimmen-Festival. Tags darauf, am 15. Juli, gibt dort der amerikanische Velvet-Underground-Pionier John Cale sein Gastspiel, gefolgt von der Jazz-Sängerin Sarah McCoy am 16. Juli.

Am 17. Juli wiederum lohnt sich ein Besuch des Domplatzes in Arlesheim in der Schweiz, wo der irische Sänger Bob Geldof auftritt. Am 18. Juli spielt ebenfalls in Arlesheim Patti Smith samt Band. Am 22. Juli geht es zurück nach Lörrach, wo Deep Purple den Marktplatz beschallen wird. Und am 23. Juli übernimmt diese Aufgabe die Band Silbermond. Passenger (24. Juli) und Wanda (25. Juli) folgen am selben Ort, ehe das Stimmen-Festival mit Ida Nielsen & The Funkbots am 30. Juli und Mayra Andrade nebst Tainá im Lörracher Rosenfelspark am 31. Juli den Reigen beenden.

Patti Smith tritt am 18. Juli im schweizerischen Arlesheim im Rahmen des Stimmen-Festivals auf. Foto: Gerold

Nicht minder spektakulär das Mainzer Programm, das der US-Barde Randy Newman am 29. Mai im Kurfürstlichen Schloss in Mainz eröffnen wird.

Lenny Kravitz rockt am 19. Juni die Zitadelle in Mainz. Ein Ort, der auch Dieter Thomas Kuhn & Band zusagt – und zwar am 20. Juni. Chili Gonzalez tritt auf der Zitadelle am 22. Juni auf, die Schweden von Mando Diao folgen am 26. Juni.

Klassisch wird es auf dem Domplatz am 28. Juni, wenn die Opernnacht am Dom in Zusammenarbeit mit dem Staatstheater lockt. Sarah Connor spielt wiederum am 3. Juli im Volkspark, wo Wincent Weiss Sommertour tags darauf, am 4. Juli, auftritt. Am 11. Juli bietet Xavier Naidoo dort sein Bestes aus 25 Jahren, ehe die US-Sängerin Dido den Volkspark am 12. Juli in eine der schönsten Konzertarenen der Republik verwandeln wird.

Da steht Deep Purple nicht nach: Eine Woche vor dem Auftritt in Lörrach geht es am 15. Juli ebenfalls in den Volkspark, wo Sting am 18. Juli einen weiteren Festival-Höhepunkt setzt. Eine Zugabe bietet der Blues-Gitarrist Kenny Wayne Shepherd mit Band am selben Tag im Frankfurter Hof.

Die Pixies wiederum rocken am 25. Juli die Zitadelle. La Brass Banda folgt am historischen Ort am 26. Juli. Und die Hollywood Vampires mit Johnny Depp, Alice Cooper und Joe Pery beenden den Musiksommer dort am 15. August.

Info: www.stimmen.com und www.frankfurter-hof-mainz.de