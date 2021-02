Von Manuel Reinhardt

Rhein-Neckar-Odenwald. Stell dir vor, es ist Wahl ... und keiner geht hin. Ein durchaus realistisches Szenario in Corona-Zeiten. Denn bei der Landtagswahl am 14. März in Baden-Württemberg ist wegen der Pandemie mit einer hohen Briefwahl-Beteiligung zu rechnen. Und das könnte gerade in kleinen Kommunen tatsächlich zum Problem im Wahllokal werden. Denn bei weniger als 50 Wählern in einem Wahllokal ist die geheime Wahl nicht mehr garantiert.

"Die Grenze von 50 Wählern ist in der Landeswahlordnung verankert", erklärt Silke Hartmann, Sprecherin des Rhein-Neckar-Kreises. Die Begründung: das Wahlgeheimnis. "So könnten Rückschlüsse gezogen werden, wie einzelne Wähler abgestimmt haben", erläutert ein Sprecher des baden-württembergischen Innenministeriums. Und das soll eben nicht passieren: "Es darf kein Rückschluss auf die Stimmabgabe gezogen werden können", betont auch Jan Egenberger, Sprecher des Neckar-Odenwald-Kreises.

Woher kommt die 50-Wähler-Grenze? Die Festlegung der Grenze bei der Urnenwahl-Auszählung regelt die baden-württembergische Landeswahlordnung. Warum genau dieser Wert festgelegt wurde, erklärt ein Sprecher des Innenministeriums. Es gelte, zwischen zwei Polen zu unterscheiden: "Wenn die Grenze zu niedrig ist, steigt das Risiko auf Rückschlüsse über die Wahl." Je höher die Mindestanzahl hingegen sei, desto öfter käme der Fall vor, dass in einem Wahlbezirk nicht ausgezählt werden dürfe. Das soll aber die absolute Ausnahme bleiben: Denn es solle für die Menschen möglich sein, die öffentliche Auszählung in ihrem ursprünglichen Wahlbezirk auch verfolgen zu können. "Wir erwarten aber keine Probleme", so der Ministeriumssprecher. Die Festlegung auf die 50 ist eine politische, keine mathematische Entscheidung. (mare)

Kommen also weniger als 50 Menschen persönlich zur Wahl im jeweiligen Wahlbezirk, dürfte tatsächlich nicht in diesem Wahllokal ausgezählt werden. Die verschlossene Urne mit den Stimmzetteln müsste dann in einen anderen Wahlbezirk desselben Wahlkreises gebracht werden. Dort wird die übergebene verschlossene Wahlurne geöffnet und ihr Inhalt mit dem Inhalt der anderen Wahlurne vermengt und zusammen ausgezählt. Hier würde dann die Auszählung wie gewohnt stattfinden, die beiden Wahlbezirke quasi zu einem verschmelzen.

Mit diesem Fall rechnet man aber sowohl im Rhein-Neckar-Kreis als auch im Innenministerium nicht - trotz deutlich gestiegener Briefwahl-Erwartung. "Wir rechnen derzeit mit mindestens 50 Prozent Briefwahlanteil", sagt Silke Hartmann. So werde seit der Corona-Pandemie die Anzahl der Urnenwahlbezirke eher reduziert. Die Kommunen selbst legen fest, wie groß die Wahlbezirke sind. "Gefährdet" sind vor allem kleinere Gemeinden wie Heddesbach mit nur knapp 400 Wahlberechtigten, Spechbach (rund 1500) oder Heiligkreuzsteinach mit knapp 2000 Stimmberechtigten. "Wir gehen davon aus, dass kein Urnen- oder Briefwahlbezirk weniger als 50 Wähler haben wird." Allerdings werde man im Vorfeld der Wahl noch eine Umfrage unter den vier Wahlkreisen Sinsheim, Schwetzingen, Weinheim und Wiesloch machen. Die Stadt Wiesloch beispielsweise hat schon reagiert und wird die Wahlbezirke vergrößern.

Etwas anders sieht man die Situation im Neckar-Odenwald-Kreis. "Ja, es könnte im Neckar-Odenwald-Kreis Gemeinden geben, bei diesen dieser Fall eintreten könnte", teilt das Landratsamt mit. Ob im Vorfeld der Wahl auf diesen Umstand geachtet wurde, wisse man nicht, da die Gemeinden selbst ihre Wahlbezirke festgelegt haben. Aber auch hier seien in Erwartung der verstärkten Briefwahl schon größere Briefwahlbezirke gebildet worden.