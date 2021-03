Schwetzingen/Hockenheim. (man) Winfried Kretschmann (Grüne) ließ es sich nicht nehmen, seinen Stimmzettel am Sonntag persönlich in die Urne zu werfen. Für einen amtierenderen Ministerpräsidenten und Spitzenkandidaten ist der von den Medien viel beachtete Gang ins Wahllokal eben Pflicht – Corona hin oder her. Die Wähler im Spargelsprengel hatten es da deutlich einfacher. Sie konnten ihre Stimme schon vor dem Wahltag abgeben. Und zwar ganz bequem per Post. Ein Angebot, das überdurchschnittlich gut angenommen wurde. In den Wochen vor der Wahl hatten viele Wähler in Schwetzingen und den umliegenden Kommunen die Unterlagen für eine Briefwahl beantragt.

In der Spargelstadt selbst war die Beteiligung in den Wahllokalen vor Ort sehr überschaubar. "Bislang fällt sie eher mäßig aus, aber das war auch zu erwarten", berichtete Wahlleiter Matthias Jäkel am Sonntagnachmittag. Im Rathaus (Wahlbezirk 1) hatten bis 15.30 Uhr nur knapp 200 Wähler ihre Stimme abgegeben. Wie hoch die Wahlbeteiligung zu dieser Zeit normalerweise ist, konnte Jäkel nicht sagen. "Das hängt immer stark vom Wetter ab", betonte er. Die Stimmung unter den Helfern sei aber gut. "Es läuft alles relativ entspannt", so der Wahlleiter. Bisher habe es keine Probleme beim Einhalten der Maskenpflicht gegeben.

Bürger hielten sich an Hygieneregeln in Lokalen

Auch in Hockenheim waren die Wähler äußerst achtsam und hielten sich an die vorgegebenen Hygieneregeln. Um 14.30 Uhr lag die Wahlbeteiligung in den dortigen Lokalen bei 20 Prozent. "Ein Drittel der Wahlberechtigten in Hockenheim haben ihre Stimme per Briefwahl abgegeben", erklärte Stadtsprecher Christian Stalf. "Insgesamt sind das 31 Prozent. Das ist schon eine Menge." Trotzdem herrsche in den Wahllokalen stetiger Verkehr. "Es tröpfeln immer wieder Leute rein und raus", so Stalf.

Die Umsetzung der Hygieneregeln funktioniere gut. "Die Wähler reinigen sich unaufgefordert die Hände und halten die Mindestabstände ein", berichtete der Rathaussprecher. Auch die Wegeführung sei kein Problem. Eine Sache gab es dann aber doch, wie aus seiner Sicht nicht so gut funktionierte. "Wir hatten die Menschen darum gebeten, ihren eigenen Kugelschreiber mitzubringen", berichtete Stalf. Die Mehrzahl der Wähler habe jedoch keinen eigenen Stift dabei. Ihnen half die Stadt mit Kugelschreibern aus, die man in weiser Voraussicht beiseite gelegt hatte. Wie in Schwetzingen waren auch in Hockenheim zusätzliche Wahlhelfer im Einsatz, die ausschließlich die Einhaltung der Hygieneregeln kontrollierten.