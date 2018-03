Von Stefan Hagen

Wiesloch/Rhein-Neckar. Spannung? Fehlanzeige! Die Landratswahl, die heute ab 14 Uhr im Rahmen der Kreistagssitzung im Kongresshotel Palatin in Wiesloch stattfindet, wird eine klare Angelegenheit. Und zwar für Amtsinhaber Stefan Dallinger (55/CDU), der wieder antritt. Einziger Gegenkandidat ist der Grüne Wilfried Weisbrod (60). Die Wahl ist zwar geheim, doch haben im Vorfeld bereits vier Fraktionen - also eine breite Mehrheit - angekündigt, Stefan Dallinger wählen zu wollen. Nachfolgend gibt die RNZ einen Überblick über das zu erwartende Wahlverhalten der einzelnen Fraktionen.

> CDU: Die Christdemokraten haben sich früh eindeutig festgelegt: Stefan Dallinger und sonst niemand. "Da gab es bei uns noch nicht einmal den Ansatz einer Diskussion", sagt Fraktionsvorsitzender Bruno Sauerzapf. "Wir schätzen seine Arbeit, sein Fachwissen ist herausragend", fasst Sauerzapf die Meinung seiner Fraktion kurz und schmerzlos zusammen. Dallinger mache auch nicht ausschließlich "CDU-Politik", sondern arbeite vorbildlich mit allen Fraktionen zusammen. Und warum hat man Gegenkandidat Wilfried Weisbrod keine Gelegenheit gegeben, seine Standpunkte vor der CDU-Fraktion darzulegen? "Wir haben ihn nicht eingeladen, weil uns seine Standpunkte hinlänglich bekannt sind. Deshalb wurde von uns ein persönliches Gespräch abgelehnt." Aber es sei gut, dass es einen Gegenkandidaten gebe. "Die Kreisräte haben eine Wahlmöglichkeit, das ist im Sinne der Demokratie", betont Sauerzapf.

> SPD: "Seine von Detailkenntnis geprägten, machbaren Lösungsstrategien für die jetzt schon absehbaren Herausforderungen der nächsten acht Jahre haben die Fraktion überzeugt", lobten die Sozialdemokraten den amtierenden Landrat in einer Mitteilung bereits Mitte Februar. Dallinger wolle - wie die SPD - den Wandel zum Mobilitätsplan beim Nahverkehr, was auch die Unterstützung der Gemeinden einschließe, die ein Sozialticket anbieten würden. Er wolle zudem als Moderator die Gemeinden beim Sozialen Wohnungsbau unterstützen und einen Neustart in Sachen Klimaschutzvorantreiben - alles Vorstellungen, die auch für die SPD- Kreistagsfraktion ganz wichtig seien, sagte Fraktionsvorsitzender Ralf Göck. Fazit: Die Genossen sprechen sich einmütig für die Unterstützung des CDU-Mannes aus.

> Freie Wähler: Auch die Freien Wähler werden Dallinger unterstützen. Er habe bei seiner Vorstellung vor der Fraktion vor allem durch seine umfangreichen Detailkenntnisse und durch seine klaren Zielvorstellungen beeindruckt, teilt Fraktionsvorsitzender Hans Zellner mit. Die Schwerpunkte der kommenden Wahlperiode sehe er im Ausbau der Mobilität mit all ihren Facetten, in den Anforderungen und Auswirkungen der Digitalisierung und in der Integration von Benachteiligten, seien es nun sozial Schwache, Behinderte oder Migranten. Aufgrund der guten Erfahrungen, der sehr guten Vertrauensbasis und der inhaltlichen Übereinstimmungen sprechen sich die Freien Wähler dafür aus, Stefan Dallinger bei seiner Wiederwahl zu unterstützen, kündigt Zellner an.

> Grüne: Die Grünen werden den Amtsinhaber heute nicht unterstützen und sprichwörtlich aufs eigene Pferd - sprich Wilfried Weisbrod - setzen. Die Gegenkandidatur, sagt Fraktionschef Ralf Frühwirt, habe natürlich mit den ersten acht Jahren von Landrat Dallinger zu tun. So habe er Soziales und Umwelt voranbringen wollen, "aber den großen Worten sind nicht immer die entsprechenden Taten gefolgt", beklagt sich der Grüne. Es gebe viele theoretische Konzepte, auch Hochglanzkonzeptionen, aber an der Umsetzung hapere es nach Meinung der Grünen noch deutlich. "Und dies obwohl er in einer Zeit das Zepter führte, die von vollen Kassen geprägt war, wie keine in den vergangenen 30 Jahren", betont Frühwirt gegenüber der RNZ.

> FDP: Die FDP-Kreisräte haben sich nach Anhörung beider Kandidaten für die Wiederwahl von Landrat Dallinger ausgesprochen, sagt Kreisrat Dietrich Herold auf RNZ-Anfrage. Dallinger habe in den vergangenen acht Jahren nicht nur offen, fair und kollegial mit allen Fraktionen zusammengearbeitet, sondern den Rhein-Neckar-Kreis in allen Aufgabenfeldern gut, effizient und erfolgreich vorangebracht, finden die Liberalen. Seine Ziele - insbesondere auf dem Gebiet der digitalen Infrastruktur, des Klimaschutzes und des Öffentlichen Personennahverkehrs - die auch für die FDP im Kreistag wichtig sind, habe er konsequent verfolgt und auch schwierige Herausforderungen, wie etwa die Erstunterbringung von Flüchtlingen in 2015, gemeistert.

> Die Linke: "Meine Fraktion hat beschlossen, bei dieser Wahl die Abstimmung freizugeben, also keine Fraktionslinie festzulegen, so dass die vier Kreisräte individuell nach eigenem Ermessen abstimmen können, wen sie für den besseren Kandidaten halten", sagt Fraktionschef Edgar Wunder. Man werde auch die ausführlichen Vorstellungsreden der beiden Kandidaten vor dem Kreistag abwarten und sich nicht vorher dazu äußern. "Wir schätzen beide Bewerber, den bisherigen Amtsinhaber für sein großes Engagement und den fairen Umgang mit allen Kreistagsfraktionen, den Herausforderer für seinen Mut zum stets kritischen Nachfragen und Nachbohren bei heiklen und wichtigen Themen", lässt sich Wunder nicht in die Karten blicken.