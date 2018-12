Von Willi Berg

Heidelberg. Mit Gewalt hat ein 30-Jähriger seinen Vater gezwungen, mehrere Raubüberfälle zu verüben. Das Heidelberger Landgericht verurteilte den jungen Mann jetzt zu achteinhalb Jahren Haft. Der mitangeklagte Vater erhielt fünfeinhalb Jahre Gefängnis. Der 58-jährige Verwaltungsfachwirt habe sich vor seinem Sohn gefürchtet, sagte der Vorsitzende Richter Jochen Herkle.

Der Sohn beteuerte in seinem Schlusswort, er habe die Taten gemeinschaftlich mit dem Vater "ohne Zwang" begangen. Und die Beute miteinander geteilt. Das Gericht glaubte ihm jedoch nicht. Der Vorsitzende schilderte das Tatgeschehen so: Der 30-jährige Tennistrainer sei spielsüchtig und habe "über seine Verhältnisse gelebt". Er plünderte das Sparkonto des Vaters und verkaufte dessen Auto.

Als dieser ihm kein Geld mehr geben konnte, habe der Sohn ihn mit einem Messer attackiert und ein Kissen aufs Gesicht gedrückt. Und gedroht, ihm einen Finger abzuschneiden. Im Januar dieses Jahres forderte der Sohn den Vater auf, ein Wettbüro in Speyer auszurauben. Als dieser sich weigerte, erhielt er einen Schlag in den Bauch. Darauf machte der Vater bei dem Überfall mit.

Während der Sohn im Auto wartete, bedrohte er den Angestellten mit einem Messer. Und erbeutete rund 14.000 Euro, die ihm der Sohn nach der Überzeugung des Gerichts sogleich abnahm. Einige Wochen später brauchte der 30-Jährige wieder Geld. Deshalb sollte der Vater ein Wettbüro in Hockenheim ausrauben. Wieder weigerte er sich und wurde vom Sohn verprügelt "bis der Vater einknickte", so Richter Herkle.

Mit einer Spielzeugpistole bewaffnet erbeutete der 58-Jährige über 9000 Euro. Was der Vater nicht wusste: Der Angestellte war in beiden Fällen eingeweiht und erhielt einen Teil des Geldes. Der Vater ging offenbar wieder leer aus. Im April 2018 überfiel der Vater eine Spielhalle in Walldorf sowie zwei Supermärkte in Hambrücken im Kreis Karlsruhe und in Hockenheim. Er war maskiert und bedrohte die Angestellten mit einer Spielzeugpistole. Die gesamte Beute von rund 8000 Euro ging an den Sohn, der seinen Vater zuvor mit Schlägen gefügig gemacht hatte. Die Opfer der Überfälle leiden bis heute. Eine Frau befinde sich noch immer in therapeutischer Behandlung, berichtete der Vorsitzende.

Ein geplanter Überfall auf einen Supermarkt in Brühl, ebenfalls im April, ging hingegen schief. Die Kassiererin erkannte, dass es sich um keine echte Waffe handelte und weigerte sich, das Geld herauszugeben. Nach der missglückten Tat setzte es erneut Prügel durch den Sohn.

Ein anderes Mal konnte sich der Vater nicht überwinden, ein Geschäft in Nußloch auszurauben, und machte ohne Beute kehrt. Daraufhin schlug der Sohn mit einem Tennisschläger auf ihn ein und trat nach dem am Boden liegenden Mann. "Er vermochte dem Sohn nichts entgegenzusetzen", so der Vorsitzende Richter. Dies sei auf eine abnorme Persönlichkeitsveränderung des 58-Jährigen zurückzuführen.

Zwar hatte der Vater den Sohn bereits im Herbst 2017 wegen Körperverletzung angezeigt. Dabei berichtete er auch von dessen Plan, ein Wettbüro zu überfallen. Jedoch habe der Vater die Anzeige wieder zurückgezogen. Auf Druck seines Sohnes, so der Richter. Der 58-Jährige war lange als städtischer Angestellter beschäftigt. Nach einer Trennung geriet er in eine schwere Lebenskrise und ging nicht mehr zur Arbeit.

Im März 2017 wurde der Mann deshalb nach fast 30 Jahren entlassen. Sein Verteidiger Martin Merkel-Günther plädierte auf eine Bewährungsstrafe. Der 58-Jährige sei "bestraft genug". Die Verteidigerin des Sohnes beantragte eine Haftstrafe von vier Jahren und drei Monaten.