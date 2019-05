Von Alexander Albrecht

Frankenthal. Drei Jahre nach dem Tod er erst zwei Monate alten Senna in Frankenthal will das Landgericht am kommenden Freitag, 17. Mai, 9 Uhr, das Urteil gegen ihren angeklagten Vater verkünden. Jetzt hielten die Staatsanwaltschaft, die Verteidigung und der Vertreter der Nebenklage ihre Plädoyers.

> Die Oberstaatsanwältin: Doris Brehmeier-Metz hat beantragt, den Angeklagten wegen Mordes zu 15 Jahren Haft zu verurteilen. Sie ist überzeugt, dass der nicht vorbestrafte David L. das Baby aufgrund "übersteigerter Eifersucht" vom Balkon aus mehr als sieben Meter in die Tiefe geworfen und getötet hat. Die Anklägerin unterstellt Sennas Vater "niedrige Beweggründe".

David L. habe die Angst getrieben, das Mädchen könne ihm die Partnerin wegnehmen. Dass Brehmeier-Metz nicht für eine lebenslange Gefängnisstrafe plädiert hat, begründet sie mit der eingeschränkten Schuldfähigkeit des Angeklagten. David L. hatte zum Zeitpunkt nach Angaben eines Sachverständigen Kokain konsumiert. In das geforderte Strafmaß fließen weitere Taten aus der Mainacht 2016 mit ein: Messerstiche gegen seine Freundin, ein Kind aus einer früheren Beziehung und einen Freund, die sich alle damals in der Frankenthaler Wohnung aufhielten.

> Der Nebenklägervertreter: Rechtsanwalt Frank Peter, der in dem Prozess Sennas Mutter vertritt, sieht hingegen keinen Grund für eine mildere Strafe und hat eine lebenslange Haftstrafe gefordert. Die Wirkung des Kokains hätte dem Angeklagten als erfahrenem Drogenkonsumenten bekannt sein müssen. Somit habe er das Baby wissentlich in Gefahr gebracht, argumentiert Peter.

> Der Verteidiger: Alexander Klein fordert, David L. freizusprechen. Der Anwalt hält seinen Mandanten für schuldunfähig. So habe der medizinische Gutachter von einer letalen, also normalerweise tödlichen, Intoxikation durch Kokain gesprochen. Deshalb habe der Angeklagte Todesängste und paranoide Wahnvorstellungen entwickelt, sei auf den Balkon gerannt, um das Baby vor eingebildeten Angreifern zu schützen und habe es dabei fallenlassen, weil er gegen die Brüstung gestoßen sei.

Zudem meldet Klein Zweifel an der Glaubwürdigkeit von David L.s Freund an, den Kronzeuge der Staatsanwaltschaft. "Es konnte in der Verhandlung eindeutig widerlegt werden, dass seine Behauptung, mein Mandant habe den Säugling mit einer ausholenden Bewegung hinuntergeworfen, falsch ist", erklärt der Anwalt. Allerdings erwartet Klein keinen Freispruch: "Ich rechne mit einer zweistelligen Haftstrafe wegen Totschlags." Die Kammer habe zu keinem Zeitpunkt einen rechtlichen Hinweis erteilt, dass sie den Angeklagten für schuldunfähig halten könnte.

> Der Angeklagte: Alexander Klein will das "letzte Wort" seines Mandanten nicht wörtlich wiedergeben. "Die Öffentlichkeit kann aber davon ausgehen, dass er den Tod seiner Tochter sehr bedauert." David L. ist seit Januar wieder auf freien Fuß - nach mehr als zwei Jahren in Untersuchungshaft. Das Bundesverfassungsgericht sah ein Grundrecht des Angeklagten verletzt, da das Frankenthaler Landgericht im Schnitt weniger als einmal pro Woche getagt hatte.

Das wäre nach Ansicht der Verfassungsrichter das Mindestmaß gewesen. Daraufhin setzte das Oberlandesgericht Zweibrücken den Untersuchungshaftbefehl außer Kraft. Vor den Plädoyers berichtete David L. der Kammer von der Zeit im Gefängnis. Danach sei er von Mitgefangenen bedroht, erpresst und körperlich angegriffen worden. "Ich habe aus Angst vor Attacken eineinhalb Jahre meine Zelle nicht verlassen", sagte der heute 35-Jährige. "Ich war für alle nur der Babymörder." Weil er als selbstmordgefährdet galt, habe er die ersten drei Monate in der Überwachungszelle verbracht. "Da brennt rund um die Uhr grelles Licht und alle 15 Minuten kommt jemand rein. Schlafen kann man dort nicht", so David L.

> Die Fluchtgefahr: Anklägerin Brehmeier-Metz und Anwalt Peter beantragen einen erneuten Haftbefehl gegen David L. Beide befürchten, dass sich der Angeklagte vor dem Urteil am kommenden Freitag ins Ausland absetzte könnte. "Das wäre problemlos möglich", erklärt Peter. Da der Untersuchungshaftbefehl aufgehoben und nicht ausgesetzt worden sei, müsse David L. sich nicht regelmäßig bei der Polizei melden. "Auch seinen Reisepass durfte er behalten." Der Angeklagte könnte heute noch in ein Flugzeug steigen und nach Thailand fliegen. "Quatsch", kontert Alexander Klein. David L. werde auf jeden Fall zur Urteilsverkündung erscheinen. Er sei mittellos und sich seiner Verantwortung als vierfacher Familienvater bewusst.