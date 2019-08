Von Annegret Ries

Ludwigshafen/Frankenthal. Gestern hat am Landgericht Frankenthal erneut der Prozess gegen zwei Ludwigshafener begonnen, die ihr Baby schwer misshandelt haben sollen. Im Mai war der Prozess geplatzt, weil ein Anwalt erkrankte.

Wurde ein sieben Wochen altes Baby Mitte Oktober vergangenen Jahres von seiner 26-jährigen Mutter, dem 24-jährigen Vater oder von beiden schwer misshandelt? Das wird die entscheidende Frage in dem Prozess vor der Dritten Großen Strafkammer des Landgerichts sein. Die Staatsanwaltschaft wirft den beiden Ludwigshafenern unter anderem gefährliche Körperverletzung, schweren sexuellen Missbrauch und Misshandlung von Schutzbefohlenen sowie Aussetzung vor.

Laut der Anklage der Staatsanwälte Esther Dechert und Daniel Mayr hat die Ludwigshafenerin am 14. oder 15. Oktober ihrem Baby anal schwere innere Verletzungen zugefügt. Die Ludwigshafenerin habe das getan, um sich sexuell zu erregen, so die Anklage.

Ebenfalls am 14. oder 15. Oktober soll der 24-Jährige seinen kleinen Sohn schwer sexuell misshandelt und dabei verletzt haben. Nicht klar sei dagegen, welches Elternteil für die weiteren Verletzungen des Babys verantwortlich ist. Die Liste, welche die Staatsanwältin vortrug, ist lang. Was dem Kind angetan wurde, haben Ärzte am 15. Oktober in einem Kinderkrankenhaus festgestellt und dokumentiert.

Veranlasst hatte das die Kinderärztin, zu dem das Paar morgens gekommen war. Das Baby trinke schlecht, habe erhöhte Temperatur und eine kleine Verletzung am Penis. Das habe die 26-Jährige als Grund für den Besuch in der Praxis angegeben, berichtete die Kinderärztin.

Das Baby hat gejammert

Als sie das Baby gesehen hat, "war mir sofort klar, dass schwerste Gewalt angewendet worden sein muss", sagte die Ärztin vor Gericht. Sie habe bisher einmal ein Kind in dem Alter gesehen, das ähnlich ausgesehen hat, "und das war von einem Auto überfahren worden", so die Ärztin. "Ich bin mir sicher, dass jeder erkennen konnte, dass das Kind schwer krank ist", betonte die Ärztin. Als sie in das Behandlungszimmer gekommen ist, habe das Baby "gejammert", beide Elternteile hätten mit dem Handy gespielt. Der Vater hatte kurz zuvor mit dem Smartphone gefilmt. Die Aufnahme wurde in der Verhandlung gezeigt. "Die kleine Ratte quiekt", sagt der Mann mit höhnischer Stimme, während er mit das jammernde Baby in Nahaufnahme filmt.

"Die Verletzungen müssen vom Vater verursacht worden sein", teilte die 26-Jährige über ihren Anwalt mit. Der Mann sei am frühen Morgen des 14. Oktober nach einer Feier betrunken nach Hause gekommen und habe Sex gewollt. Sie habe dies abgelehnt und ihn aufgefordert, sich um das Baby zu kümmern. Detailliert wurde in der Stellungnahme beschrieben, wie der Mann das Baby vermutlich verletzt habe. Sie habe die Schwere der Verletzungen nicht erkannt und bedauere, dass sie das Kind nicht vor dem Mann geschützt habe, teilte die Angeklagte über ihren Anwalt mit. Der Angeklagte äußerte sich nicht zu der Vorwürfen.

Die Kammer muss nun versuchen herauszufinden, ob Mutter oder Vater das Baby misshandelt haben, denn das spielt bei der Bestrafung eine entscheidende Rolle. Bis Mitte September sind insgesamt fünf Verhandlungstage angesetzt.