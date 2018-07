Blumen und Kerzen sind vor dem Drogeriemarkt in Kandel niedergelegt, in dem Mia erstochen wurde. Foto: Uli Deck

Landau/Kandel. (dpa/lrs) Am dritten Prozesstag um den Mord an der 15 Jahre alten Mia im pfälzischen Kandel sind am Freitag zahlreiche Zeugen gehört worden. Wie zuvor schon, wurde die Verhandlung unter Ausschluss der Öffentlichkeit geführt, da der Angeklagte Abdul D. zur Tatzeit womöglich noch minderjährig war. «Insgesamt kann man von einer sachlichen Atmosphäre im Gerichtssaal sprechen», sagte Maximilian Endler, der Rechtsanwalt des Angeklagten.

Inhaltlich darf der Anwalt sich nicht zu dem nicht-öffentlichen Geschehen äußern. Endler gab aber an, dass in seiner Kanzlei eine telefonische Morddrohung eingegangen sei. Grund sei offenbar gewesen, dass Endler den unter Mordverdacht stehenden Mann - einen Flüchtling - verteidigt. Allerdings habe die Polizei den Anrufer ermittelt. Der habe sich mittlerweile für sein Verhalten bei Endler und seinen Mitarbeitern entschuldigt. Seit dem Tod von Mia Ende Dezember kommt es in Kandel immer wieder zu Demonstrationen von rechtspopulistischen Gruppen und zu Gegendemonstrationen.

Der Gemütszustand seines Klienten sei stabil, auch wenn dies unter den gegebenen Umständen schwierig sei, sagte Endler am Freitag. Der mutmaßlich aus Afghanistan stammende Flüchtling war der Ex-Freund von Mia. Aus Eifersucht soll er das Mädchen am 27. Dezember in einem Drogeriemarkt erstochen haben. Zu Beginn des Prozesses hatte er nach Angaben seines Verteidigers Reue bekundet.