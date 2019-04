Landau. (dpa/lrs) Ein vierjähriger Junge ist am Ostersamstag auf einem Indoor-Spielplatz im pfälzischen Landau tödlich verletzt worden. Die Polizei gehe von einem Unfall aus, wie ein Sprecher der Polizei in Ludwigshafen am Sonntag sagte. Die näheren Umstände sowie die Todesursache waren zunächst nicht bekannt. Es werde dazu ermittelt. Weitere Informationen wollten Polizei und Staatsanwaltschaft noch am Sonntag bekannt geben.