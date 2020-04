Lampertheim. (pol/van) Bei einer Pferdekoppel in der Feldgemarkung nördlich des Lampertheimer Ortsteils Hofheim ist am Mittwochabend eine Fliegerbombe gefunden worden. Die Besitzerin der Koppel hatte sie gegen 19.25 Uhr entdeckt, nachdem sie vermutlich beim Umpflügen eines dortigen Ackers an die Oberfläche befördert worden war.

Die 10 Kilogramm schwere Weltkriegsbombe wurde gegen 22.15 Uhr vor Ort gesprengt. Das Gebiet war dafür weiträumig abgesperrt worden. Im Einsatz waren neben dem Kampfmittelbeseitigungsdienst die Freiwillige Feuerwehr Lampertheim-Hofheim und das örtliche Ordnungsamt.