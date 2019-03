Die Lärmschutzwand aus Beton und mit Steinen gefüllten Drahtgitterkörben wurde vor zwölf Jahren an der A 6 bei Sinsheim errichtet. Foto: Kegel

Von Carsten Blaue

Sinsheim/Karlsruhe. Das Regierungspräsidium Karlsruhe (RP) weist Vermutungen zurück, dass bei der Abnahme der Lärmschutzwand an der A6 bei Sinsheim Mängel übersehen wurden: "Wir gehen davon aus, dass die Problematik zum Zeitpunkt der Abnahme nicht erkennbar war", so ein Sprecher des RP auf RNZ-Anfrage. Wie berichtet, waren bei den Vorbereitungen zum Bau einer landwirtschaftlichen Brücke bei Sinsheim Mängel in der Gründung des Schallschutzbauwerks entdeckt worden. Dieses muss nun auf einer Länge von 1000 Metern auf seine Standsicherheit hin untersucht werden.

Die Lärmschutzwand war im Jahr 2007 gebaut worden. Auftragnehmer war seinerzeit die Arbeitsgemeinschaft "Arge A6 Lärmschutzwand Sinsheim", an der unter anderen die Firma Leonard Weiss beteiligt war. Im Ganzen ist die Konstruktion rund zwei Kilometer lang und hat damals 7,25 Millionen Euro gekostet. Die Abwicklung des Auftrags und die Abnahme erfolgten durch das Baureferat Nord des RP in Heidelberg.

Der Behördensprecher ging am Donnerstag davon aus, dass eventuelle Gewährleistungsansprüche inzwischen verjährt sein dürften - selbst wenn es die jetzt entdeckte Problematik schon damals bei der Abnahme gegeben, man sie aber nur nicht entdeckt hätte. Die Lärmschutzwand war Teil des sogenannten "Modernisierungsloses BAB 6, Sinsheim". Dabei wurde die A6 auf einer Länge von fast zehn Kilometern von vier auf sechs Spuren ausgebaut. Insgesamt wurden dafür über 340.000 Quadratmeter Oberboden abgetragen (das entspricht etwa 44 Fußballfeldern) und später wieder angedeckt. Rund 115.000 Tonnen Asphalt haben die Baufirmen in die neuen Fahrbahnen eingebaut. Alles in allem wurden für den Ausbau rund 250.000 Kubikmeter Erde bewegt, davon allein 80.000 Kubikmeter für den Bau der Regenklär- und Regenrückhaltebecken.

Für die Entwässerung wurden 15.000 Meter neue Kanäle gebaut und die alten saniert, soweit diese weiterhin verwendet werden sollten. Im Mittelstreifen wurden, um Durchbrüche zu verhindern, 12.500 Meter Betonschutzwände gebaut. Das Investitionsvolumen für die Modernisierung der A6 bei Sinsheim lag damals bei rund 60 Millionen Euro.