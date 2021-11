Von Nicoline Pilz

Ladenburg/Ilvesheim. Das neue Hochwassersperrtor im Neckarkanal zwischen Ladenburg und Ilvesheim sollte bereits im vergangenen Jahr in Betrieb gehen, nun ist es Mitte November soweit. Der erste Probelauf war erfolgreich.

Das stählerne, knapp 48 Meter breite, gut acht Meter hohe und 237 Tonnen schwere Tor senkte sich langsam per Hydraulikantrieb zwölf Zentimeter pro Minute abwärts. Bis zur völligen Schließung dauert es eine Dreiviertelstunde, um es wieder hochzufahren rund 50 Minuten. "Die Probe lief gut, und wir haben mit dem Bedien- und Wartungspersonal noch einige Tests gemacht", erklärte der zuständige Projektleiter Bernd Walter der RNZ vor Ort.

Man habe den Sonntagnachmittag ab 16 Uhr für den Testlauf gewählt, weil ab diesem Zeitpunkt die Schifffahrt ruhe – was ein Kanufahrer indes nicht zu wissen schien. "Der sollte da eigentlich nicht sein", meinte Walter. Ein Problem war es dennoch nicht, weil das Tor noch offen war.

Das neue Hochwassersperrtor dient als Ersatz des alten Bauwerks aus dem Jahr 1927 – bisher fahren die drei Hochwassersperrtore auf dem Neckar noch per Kette nach unten. Das neue gebogene Stauschild wird an Segment-Armen nach unten und oben bewegt. Sein Einhub erfolgte bereits im Februar vergangenen Jahres, nachdem das zuständige Amt für Neckarausbau Heidelberg es im Mai 2019 von der Rosslauer Schiffswerft nach Mannheim bringen ließ. Von dort aus wurde es nach Ladenburg verfrachtet, um vor Ort mit einem neuen Montagekonzept endgefertigt zu werden. Zuvor war bereits ein Drempel als Bodenschwelle für das neue Sperrtor in die Sohle des Kanals einbetoniert worden.

Aus dem Einbau des Fertigdrempels zogen die Projektverantwortlichen neue Schlüsse, die das Konzept noch einmal veränderten. Weil das alte Tor zu undicht war, ließ sich kein Stillwasser erzeugen, was bedeutete, dass das neue Tor nicht in mehreren Teilen, sondern am Stück eingehoben werden musste. "Eine ganz neue Konzeption war erforderlich. Aus diesem Grund und wegen einiger anderer Unwägbarkeiten, hat sich das Ganze auch verzögert", sagte Bauingenieur Walter, der gemeinsam mit den beauftragten Firmen seit 2015 mit diesem rund 16 Millionen Euro teuren Projekt befasst ist. Drei Jahre länger als ursprünglich geplant, hat sich die Maßnahme hingezogen. Träger ist dabei das Amt für Neckarausbau Heidelberg, kostenpflichtig ist der Bund als Verantwortlicher der Bundeswasserstraßen. "Noch im November geht die Anlage in Betrieb, damit der Hochwasserschutz über das neue Tor erfolgen kann", erklärte Walter. Ab zweijährlichem Hochwasser wird es geschlossen, weil der Neckar in diesem Bereich rund vier Meter über den normalen Wasserstand steigen kann. Ohne Sperrtor würden das angrenzende Gewerbegebiet und der Mahrgrund in Ilvesheim volllaufen.