Maßarbeit: Die Schwelle wurde von einem Schwimmkran in den Fluss gehoben. Foto: Pilz

Von Nicoline Pilz

Ladenburg/Ilvesheim. Es war eine langwierige und diffizile Angelegenheit, bis die Schwelle aus Spannbeton, die im Fachjargon des Schleusenbaus Drempel heißt, als Dichtung für das neue Hochwassersperrtor im Neckarkanal zwischen Ladenburg und Ilvesheim lag. Einige Schaulustige verfolgten die spannende Aktion am Kanal am Samstag im Licht der untergehenden Sonne: Der Einbau eines solchen Fertigteils sei bundesweit bislang einzigartig, erklärte Projektleiter Bernd Walter vom Amt für Neckarausbau Heidelberg. 2009 sei er mit Heinz-Josef Vieth vom Ingenieurbüro Krebs und Kiefer auf die Idee gekommen, ein solches Fertigteil für den Ersatzneubau einzusetzen. Der Bauingenieur und die beteiligten Firmen sind seit 2015 mit dem Ersatz für das alte Hochwassertor aus dem Jahr 1927 befasst.

Das Tor ist das wesentliche Bauteil zum Schutz vor Hochwasser: "Ab zweijährigem Hochwasser wird es geschlossen, weil der Neckar in diesem Bereich rund vier Meter über normalem Wasserstand steigen kann", stellt Walter fest. Und dann liefe auch das angrenzende Gewerbegebiet voll, genauso wie der Mahrgrund in Ilvesheim.

Ursprünglich hätte der Schiffsverbund der Firma Hebo-Maritim, bestehend aus einem Ponton mit Schwimmkran und dem Schubschiff Catharina IV aus Rotterdam, Anfang November anrücken sollen. Doch damals war der Pegelstand im Rhein zu niedrig. Um den 135 Tonnen schweren, 42 Meter langen und zwei Meter hohen Drempel jetzt vier Meter tief in die Flusssohle legen zu können, war Maßarbeit gefragt. Unter der Regie von Bauleiter Thomas Pucher schwenkte Kranführer Reimer Druschel das tonnenschwere Teil gen Flussbrücke. Dort kontrollierten bereits Taucher der Spezialtauchfirma Kaesberg aus Mannheim die Drempelgrube auf Zugänglichkeit und entfernten störende Ablagerungen. Sie waren auch nach dem passgenauen Einbau im Einsatz, um die Grube zu verfüllen. "Der erste Abschnitt war bis vier Uhr morgens betoniert", schilderte Walter später. Anschließend musste der Beton noch zwölf Stunden aushärten, bis heute am frühen Morgen die Schifffahrt wieder freigegeben wurde.

In der Zeit des Einbaus war das Kraftwerk in Feudenheim abgeschaltet, der Neckarkanal lag glatt und strömungsfrei in seinem Bett. Mit Blick auf den Schwimmkran erklärte Baubevollmächtigte Corinna Kastner, dies sei der größte, der überhaupt im Neckar fahren könne.

Auf rund 16 Millionen Euro soll der Ersatzneubau kommen, davon entfallen allein zwölf Millionen auf die reinen Baukosten. Kostenpflichtig ist der Bund als Verantwortlicher für die Bundeswasserstraßen. Voraussichtlich im Mai soll das neue stählerne Sperrtor, das aktuell in Dessau bei der Rosslauer Schiffswerft gefertigt wird, eingehoben werden. Es wird ebenfalls per Schwimmkran angeliefert.