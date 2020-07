Eigentlich wird hier an der Landesfeuerwehrschule Ausbildern erklärt, wie sie in den Wehren vor Ort ihre Mitglieder schulen. Um den Wehren bei der Ausbildung unter die Arme zu greifen, hat die Schule nun einen Raum zum kleinen Studio für Online-Seminare umgerüstet. Foto: Breckwoldt/Luftbild Karlsruhe

Von Katharina Schröder

Bruchsal/Ladenburg. Das Coronavirus stellt Bildungseinrichtungen von der Grundschule bis zur Universität vor große Herausforderungen. Mehr und mehr muss ins Digitale verlegt werden, und immer mehr Ausbildungssektoren nehmen ihre Arbeit mit Einschränkungen im Pandemie-Modus wieder auf. Aber wie sieht das bei der Feuerwehr aus? Auf die lange coronabedingte Pause hat mittlerweile die Landesfeuerwehrschule (LFS) in Bruchsal reagiert. Eigentlich werden dort die Kräfte ausgebildet, die in den Wehren vor Ort die Ausbildung der Mitglieder übernehmen. Jetzt soll dort der Theorieteil der Grundausbildung "Truppmann Teil 1" im Webseminar vonstattengehen.

"Wir wollen den Wehren eine Hilfestellung geben", sagt Andreas Meyer, dessen Position in Bruchsal "Stabsstellenleiter Schulleitung" heißt. Die Webseminare seien nur ein Angebot, das die Wehren auch nicht annehmen müssen. Man wolle die Grundausbildung auch nicht generell übernehmen. "Das können und wollen wir gar nicht. Das machen die Ausbilder vor Ort viel besser", betont er mehrmals. Und das wohl nicht ohne Grund. Leise Kritik gab es aus Ladenburg.

Der stellvertretende Kommandant, Pascal Löffelhardt, merkte an, dass die Ausbilder der Wehren vor Ort sich nicht zu den Webseminaren zuschalten dürfen. "Wir haben kein Ticket bekommen. Wie die Sitzungen aufgebaut sind, wissen wir nicht", sagt er. "Aber klar, die Ausbildungsinhalte kennen wir ja." Meyer erklärt dagegen, dass alle Ausbilder, die wollen, auch zuschauen können. "Sie bekommen eine Lizenz von uns." Aber er gesteht auch ein: "Man muss zugeben: Zu Beginn haben wir uns da eher verhalten geäußert. Aber jetzt ist wirklich jeder Ausbilder herzlich eingeladen."

Und wie läuft so ein Webseminar ab? Eigentlich sind Theorie und Praxis in der Grundausbildung eng verzahnt. Doch in Zeiten von Corona muss die Praxis noch warten. "Da spielt uns in die Hände, dass die meisten Seminarteilnehmer aus der Jugendfeuerwehr kommen", sagt Meyer. "Wenn da das Wort ’Spreizer’ fällt, haben die eine Vorstellung im Kopf." Dass die meisten von der Jugendfeuerwehr kommen, habe auch zum Handeln der LFS beigetragen. "Die Jungen hängen ja gerade in der Luft", meint der Stabsstellenleiter. "Zur Jugendfeuerwehr gehören sie nicht mehr, aber in den Einsatz dürfen sie auch noch nicht."

Das sieht auch Udo Dentz so. Der Kreisbrandmeister im Rhein-Neckar-Kreis sagt: "Es geht auch darum, die jungen Menschen bei der Stange zu halten und zu begeistern." Daher findet er das Angebot der LFS gut. "Man kann da nicht sagen, ’Du must jetzt erst einmal ein halbes Jahr warten, bevor überhaupt etwas passiert’." Die Idee der Webseminare sei in Zusammenarbeit zwischen den Kreisbrandmeistern und der LFS entstanden.

Bei einer Abfrage unter den Wehren ergab sich ein Bedarf von knapp 2000 Mitgliedern, die ihre Grundausbildung absolvieren wollen. "In den Seminaren haben wir jetzt immer zwischen 800 und 900 Teilnehmer", erzählt Meyer. Für diese habe die LFS in Bruchsal eigens einen Ausbildungsraum zum kleinen Studio umgewandelt. "Man kann sich das nicht vorstellen wie eine kleine Videokonferenz mit der Webcam", meint Meyer. Mit Kamera, Beleuchtung und Mikro sei das Ganze schon recht professionell aufgezogen. "Bis dahin, dass man uns die Nase pudert", sagt Meyer und lacht.

Immer zwei bis drei Ausbilder seien in eine Sitzung involviert. Vor der Kamera werde mit taktischen Symbolen gearbeitet, und verschiedene Szenarien werden durchgegangen. Einer sei stets abgestellt, um den Chat zu verfolgen. Das soll verhindern, dass die Zuschauer abgehängt werden. "Der Kollege steht dann mit Stift, Plakat und Zeichensprache hinter der Kamera und kommuniziert mit uns", führt Meyer aus.

Und wie kommen die Sitzungen bei den Jugendlichen an? "An sich finde ich die Idee gut, das online zu machen", findet der 18-jährige Mathias Wolf von der Ladenburger Wehr. "Nur bei der Umsetzung hakt es noch ein bisschen an der Technik, aber das letzte Seminar ist jetzt mal gut durchgelaufen." Auch Meyer gibt zu: "Wir lernen noch, und die Leitungen sind leider noch nicht überall Glasfaser." Den Aufbau lobt Wolf aber: "Es ist alles sehr einfach gehalten. Das verstehen auch Kameraden, die bei Null anfangen, weil sie zum Beispiel einer Werksfeuerwehr beitreten müssen." Und die Praxis komme schließlich noch. Kreisbrandmeister Dentz ist optimistisch, dass die praktische Ausbildung bei den Wehren vor Ort nach den Sommerferien unter Auflagen beginnen kann. Die Ferien wolle man zur Entwicklung eines Hygienekonzepts nutzen. Denn: "Feuerwehr ist eben zu 70 bis 80 Prozent Praxis."