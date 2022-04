Von Peter Wiest

Ladenburg/Rhein-Neckar. Es ist fast schon ein Stück Rhein-Neckar-Kreis-Geschichte: Vor mittlerweile zwölf Jahren eröffnete der damalige Landrat Jürgen Schütz exakt 20 Tage, bevor er in den Ruhestand ging, im Kreisarchiv in Ladenburg eine Retrospektive auf das Lebenswerk der Künstlerin Gudrun Eberle-Vater. 50 Bilder und 17 Bronzen stellte die Weinheimerin, die seit Langem in Südfrankreich lebt, damals aus – und betonte dabei, dies sei definitiv ihre letzte Ausstellung in Deutschland.

Jetzt jedoch konnte sich Schütz freuen darüber, dass er die Künstlerin gemeinsam mit seinem Nachfolger Stefan Dallinger dazu bewegen konnte, ihre damalige Entscheidung "aus langjähriger Verbundenheit zum Rhein-Neckar-Kreis zu überdenken", wie er sagte. Noch bis zum 1. Mai sind nun im Ladenburger Kreisarchiv 22 neue Ölbilder und 15 neue Bronzen von Gudrun Eberle-Vater in einer Ausstellung unter dem Tenor "Poesie in Malerei und Bronzen" zu sehen.

Inspiriert zu den Bildern wurde die Künstlerin von Charles Baudelaire und seinen "Blumen des Bösen" ("Fleurs du mal"), denen sie bereits vor fast drei Jahrzehnten ihre erste große Präsentation von 40 Ölbildern im Jahre 1994 in der Stadtbibliothek Weinheim gewidmet hatte.

Vor 165 Jahren war mit den "Blumen des Bösen" der bekannteste Band des französischen Dichters erschienen, der danach und bis heute "Furore machen sollte", wie es Jürgen Schütz in seiner Einführung in die Ausstellung ausdrückte. Baudelaires "Fleurs" würden in der Literatur oft als "Landschaften" bezeichnet, sagte der Ex-Landrat. Gudrun Eberle-Vater nenne sie ihrerseits "Seelenlandschaften" und drücke in ihren Werken auf unnachahmliche Art in ihrer eigenen Farbenwelt bildhaft umgesetzt aus, wie der Dichter in seiner Sprache "innere Landschaften" zeichne, die die Erfahrung von Tod und Vergänglichkeit einerseits und Eros und Ekstase andererseits vergegenwärtigten. Es sei absolut faszinierend, was dabei mit diesen Bildern entstanden sei: "Von dunklem Graublau über Orange und Gelb bis hin zu Blautönen, die Gudrun Eberle-Vater in leuchtende Farben mit einer beeindruckenden Pinselführung verwandelt."

Ergänzt werden die Ölbilder durch 15 kaum minder faszinierende Bronzen, die ihre Inspiration ebenfalls im literarischen Werk von Baudelaire sowie dem des italienischen Dichters Petrarca fanden. Hergestellt sind diese in einer außergewöhnlichen Technik, wobei sie zunächst aus Wachs geformt, dann mit Ton ummantelt und ausgeschmolzen werden. Schütz‘ Kommentar zum Bronze-Werk der Künstlerin: "Dabei gelingt es ihr, den Charakter ihrer Motive deutlich erkennbar werden zu lassen und den Skulpturen Symbolgehalt zu verleihen."

Auch Landrat Stefan Dallinger zeigte sich bei der Ausstellungseröffnung, die von der Musikschule Ladenburg und den Saxofonisten Helmut Baumer und Paul Waasmaier umrahmt wurde, begeistert davon, dass es möglich geworden sei, Gudrun Eberle-Vater nochmals dazu zu bewegen, im Kreisarchiv ihre neuesten Arbeiten zu präsentieren.

Die Künstlerin selbst ließ es sich nicht nehmen, ihr Werk selbst im Rahmen einer Führung ausführlich zu erläutern. Entstanden sind die Bilder nach ihren Worten in den Zeiten des Lockdowns im südfranzösischen Zuhause Gudrun Eberle-Vaters. Sie seien zwar alle inspiriert worden durch die "Fleurs du mal", jedoch seien sie deutlich erkennbar keine realistische Umsetzung der Gedichte Baudelaires: "Vielmehr sind die poetischen Bilder, die Baudelaire in seinem Werk benutzt, zu gemalten Bildern geworden, indem ich die Farben und die Bewegung aufgreife, die der Dichter vorgibt."

Info: Ausstellung "Poesie in Malerei und Bronzen" von Gudrun Eberle-Vater, bis 1. Mai im Kreisarchiv Ladenburg. Öffnungszeiten montags bis donnerstags 9 bis 12 und 13 bis 16 Uhr, freitags 9 bis 12 Uhr. Sonderöffnungszeit am 1. Mai von 10 bis 17 Uhr; die Künstlerin ist von 10 bis 12 und von 14 bis 17 Uhr anwesend und erläutert in einer Führung ab 15 Uhr ihr Werk.