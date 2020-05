Von Axel Sturm

Ladenburg. Für Pascal Löffelhardt war es der mit Abstand größte Einsatz, den er bisher geleitet hat. Als am vergangenen Dienstag in Ladenburg eine Halle der Kunststofffabrik RTP abbrannte, war der 28 Jahre junge Stellvertretende Kommandant der Ladenburger Feuerwehr als erster zur Stelle und übernahm das Kommando. Später gab es für ihn Lob von höchster Stelle. Kreisbrandmeister Udo Dentz bescheinigte ihm fehlerlose Arbeit. Ladenburgs Stadtbrandmeister Harald Lange, der Anfang nächsten Jahres abtritt, sieht in Löffelhardt seinen potenziellen Nachfolger. Dieser hatte schon als Zehnjähriger nur ein Ziel: ein guter Feuerwehrmann zu werden.

Zu den Blauröcken brachte ihn sein Stiefvater. Rüdiger Samstag war damals Jugendleiter bei der Ladenburger Feuerwehr. Also lag es nicht ganz fern, dass auch der junge Pascal mal reinschnuppert. Er blieb dabei. Anderen Menschen zu helfen und die Kameradschaft bei der Feuerwehr begeisterten ihn. Von nun an war das Pascal Löffelhardts Leben. Für ihn gab es nur noch ein Thema, und er verbrachte jede freie Minute im Feuerwehrhaus.

Im Jahr 2009 trat er von der Jugend- in die aktive Wehr über. Er absolvierte alle angebotenen Lehrgänge und wurde Jugendleiter in Ladenburg. Zurzeit hat er den Dienstrang eines Hauptlöschmeisters, führt einen Zug der Ladenburger Kameraden und hat die Qualifikation zur Führung einer Feuerwehr erworben. "Mein Ziel ist es, Kommandant der Ladenburger Wehr zu werden", sagte Löffelhardt der RNZ.

Das Ziel könnte er schon bald erreichen, denn nicht nur Lange ist davon überzeugt, dass sein Stellvertreter auch der richtige Mann für seine Nachfolge sein wird. Wichtig ist auch, dass die rund 90 aktiven Feuerwehrfrauen und -männer der Römerstadt die fachlichen und menschlichen Qualitäten Löffelhardts anerkennen. Dieser mache klare Ansagen und treffe die richtigen Entscheidungen, heißt es. Und nicht zuletzt ist auch Kreisbrandmeister Dentz angetan von der Führungsqualität des jungen Feuerwehrmannes.

Natürlich ist klar, dass ein Einsatzleiter alleine nichts ausrichten kann. Am Dienstag haben sich rund 200 Feuerwehrleute aus dem gesamten Unterkreis und von weiteren Wehren aus der Region gegen die Flammen gestellt, darunter auch Berufsfeuerwehrleute. Zudem standen Dentz und andere Erfahrene an der Seite Löffelhardts. Doch er war es, der den Einsatzort zuerst betrat und sofort erkannte, dass es ohne Verstärkung nicht geht. Die Leitstelle forderte dann auf seine Anweisung hin alle anderen Wehren an.

Löffelhardt, der bei einem Mannheimer Traktorenhersteller im Controlling arbeitet, war an diesem Tag im Homeoffice. Also war der Ladenburger schnell im Feuerwehrhaus und saß schon bald im Führungsfahrzeug der Wehr. Lange hatte es von seinem Arbeitsplatz in Walldorf aus weiter. Normalerweise ist es so, dass der Stadtbrandmeister Kraft seines Amtes das Kommando übernehmen kann, wenn er an der Einsatzstelle eintrifft. Lange tat es am Dienstag nicht: "Ich habe vollstes Vertrauen in meinen Stellvertreter – er ist ein exzellenter Feuerwehrmann, der nie den Überblick verliert." Trotz seiner jungen Jahre. Bewusst überträgt ihm Lange schon jetzt viel Führungsverantwortung. Stunde um Stunde verbrachte Löffelhardt an der Brandstelle des Ladenburger Großbrandes. Immer wieder flackerten Brandherde auf, so dass der Einsatzleiter und die Feuerwehrleute aus Ladenburg noch bis zum Samstagnachmittag Brandherde löschen mussten. Immer wieder entzündete sich Produktionsmaterial.

Als sich Löffelhardt am Samstagmorgen ein paar Stunden ausruhen wollte, schlug um 5 Uhr erneut das Alarmgerät an. Beim Dämmstoffhersteller G+H Isover standen rund 100 Paletten mit Dämmmaterial in Flammen. Erneut wurde für die Ladenburger Gesamtwehr Alarm ausgelöst, und auch die Kameraden aus Ilvesheim und Heddesheim rückten an, um die Ausbreitung des Feuers zu verhindern.

"Manchmal ist monatelang kein größerer Einsatz, und dann kommt es wieder knüppeldick", sagte Löffelhardt. Sein bescheidener Wunsch am Wochenende war, mal wieder eine Nacht durchzuschlafen. Der 28-Jährige erzählte noch, er habe sich gerade ein neues Fahrrad bestellt. Das will er jetzt endlich abholen, um damit ein paar geplante Radausflüge zu machen. Seinen Alarmsender wird er aber auch dann immer dabei haben.