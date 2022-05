Eine Friedhofsgärtnerin arbeitet in Ladenburg an einem Mensch-Tier-Grabfeld. Foto: Anspach

Von Julia Giertz

Ladenburg. Wer sein totes Haustier nicht einfach bei der Tierkörperbeseitigung entsorgen und seinem Liebling selbst im Tod nah sein will, muss lange suchen. Friedhöfe für Tiere sind in Deutschland zwar keine Seltenheit. Doch Anlagen, wo Mensch und Tier gemeinsam ihre letzte Ruhe finden, werden mancherorts kritisch gesehen – oder sind wie in Hessen verboten. In Süddeutschland bieten nur das rheinland-pfälzische Braubach bei Koblenz und seit vergangenem Sommer Ladenburg eine solche Möglichkeit an.

Weiße Flecken sind nach Angaben der Verbraucherinitiative Bestattungskultur Aeternitas das Saarland und Bayern sowie ganz Norddeutschland. Vereinzelt gibt es diese speziellen Friedhöfe in Ostdeutschland. In Nordrhein-Westfalen habe sich die umstrittene Bestattungsform an sechs Orten etabliert, erläutert Aeternitas-Geschäftsführer Christoph Keldenich.

In Ladenburg ist auf dem bestehenden Friedhof ebenfalls eines dieser Grabfelder entstanden. Voraussetzung für eine gemeinsame Bestattung von Tier und Mensch ist dort nicht ein Wohnsitz in der Römerstadt. "Hier sind alle willkommen", betont Bürgermeister Stefan Schmutz. Er blickt auf das neu angelegte Areal, das sich von konventionellen Gräbern mit akkuraten Abgrenzungen und perfekter Blumenpracht unterscheidet.

Buchen, Fichten und Bärenklau sollen später ein Dickicht auf dem neuen Grabfeld bilden. Den Eindruck der Naturbelassenheit verstärken auf der Fläche verteilte knorrige Äste. Ein Granitblock in Buchform mit einer Hand, in deren Mitte eine Tatze abgebildet ist, verweist auf die besondere Bestattung.

Doch noch hat kein Tierliebhaber diese Möglichkeit genutzt. Theoretisch können in Ladenburg alle Tiere beigesetzt werden – vom Kleintier wie Hamster über Katzen bis hin zu Pferden. In Urnen, versteht sich. Beim Pferd ist ein großes Grab nötig, weil bei einer Verbrennung etwa zwölf Kilogramm anfallen. Bei Kleintieren wählen die Besitzer aber oft die Bestattung im eigenen Garten. Voraussetzung ist in der Regel, dass das Tier mindestens 50 Zentimeter unter der Erde liegt, nicht an einer meldepflichtigen Krankheit gestorben ist und sich das Grundstück nicht im Wasserschutzgebiet befindet.

Friedhofsleiter Roger Jochim hat über 80 Gräber für Urnen von Menschen und Tieren im Angebot und fünf für Särge und Tierurnen. Doch noch habe niemand einen Vertrag abgeschlossen, nur eine Hand voll ernsthafter Interessenten habe sich gemeldet. Die Zurückhaltung mag auch an den Preisen liegen: Wer einen Platz für sich und sein Tier reservieren will, muss 4637 Euro für die Urnen- oder 6500 Euro für die Sargbestattung hinlegen. Hinzu kommen jeweils 336 Euro für die Beigabe der Tierurne. Allerdings ist in den Preisen die Grabpflege enthalten. Stirbt der Mensch vor dem Tier, dann wird das bei Angehörigen untergekommene Haustier nach seinem Tod verbrannt und dem bestehenden Grab beigefügt. Stirbt das Tier zu Lebzeiten des Besitzers, kann Herrchen oder Frauchen die Asche des Vierbeiners bis zum eigenen Tod daheim aufbewahren. Für Bürgermeister Schmutz hat das Thema auch finanzielle Aspekte: "Die Fläche, für die der Friedhof einmal ausgelegt war, wird heute nicht mehr benötigt und muss jetzt anders gestaltet werden." Friedhöfe seien immer defizitär für eine Kommune. Da komme das neue Angebot gerade recht. "Jedes belegte Grab ist ein Gewinn."

Es gibt auch mahnende Stimmen, die einen Mensch-Tier-Friedhof schlicht für pietätlos halten. So weit will die Erzdiözese Freiburg nicht gehen: Zwar seien nach christlicher Lehre Menschen und Tiere nicht einfach gleichzusetzen. Aber es sei positiv zu bewerten, dass sich Menschen vorausschauend mit dem Tod beschäftigen – nicht nur mit dem eigenen und dem nahe stehender Menschen, sondern auch mit dem Tod ihnen eng verbundener Haustiere.

Für Aeternitas-Geschäftsführer Keldenich ist die Sache klar: "Wenn eine 95 Jahre alte Dame ihrem langjährigen vierbeinigen Begleiter auch im Tode nah sein will, ist das doch verständlich." Schließlich habe es ja schon im alten Ägypten Grabbeigaben gegeben und heute landeten auch mal Sektflaschen oder Plüschtiere in einem Grab. Der Wandel der Zeit bringe mit sich, dass ein Haustier zum Freund und einer Art Familienmitglied werden könne.