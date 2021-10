Von Peter Wiest

Ladenburg. Es war eine der ungewöhnlichsten und schönsten Neuerscheinungen, die Anfang dieses Jahres auf den Markt kamen. Unter dem Titel "Unsere Welt" veröffentlichte die Erfolgsgruppe De-Phazz und Freunde ein Kinder-Album. Zu hören sind darauf Songs und Geschichten für Kinder, aufgenommen von Musikerinnen, Musikern, Sängerinnen und Sängern von De-Phazz oder aus dem Umfeld der Gruppe, die vor einem Vierteljahrhundert vom ehemaligen Heidelberger und heute in Ladenburg lebenden Pit Baumgartner gegründet und zu internationalem Erfolg geführt wurde.

Für diesen war das Album, das auf Anhieb beim Publikum ankam, auch eine Art Rückkehr zu den Wurzeln, denn Baumgartner hat bereits in jungen Jahren Musik für Kinder produziert und davor bereits bei der Arbeiterwohlfahrt als Betreuer von Reisen mit Jugendlichen Musik am Lagerfeuer gemacht – eine Zeit, an die er sich gerne und immer wieder erinnert.

Entstanden ist "Unsere Welt" in Zeiten der Pandemie und gewissermaßen auch derentwegen. "Die Kinder hockten doch in dieser schlimmen Zeit nur zu Hause", so Baumgartner, "und da hatte ich die Idee, dass man ihnen gerade unter solchen Umständen eine Möglichkeit anbieten muss, gehört zu werden und sich auszudrücken". Zusammen mit seinem Freund und Labelchef Haluik Soyoglu hat er deshalb mit Blick auf die "Unsere Welt"-Veröffentlichung, die als CD erfolgte, die "Phazzkidzz" ins Leben gerufen: eine neue bunte Spielwiese zum Austoben und zugleich die Rückkehr zu früheren Arbeiten im Bereich Kinderfernsehen ("Sendung mit der Maus"), Hörfunk und Musikkassetten.

Dem erfolgreichen Unterfangen soll jetzt der zweite Streich folgen, wie es Baumgartner ausdrückt – eine Plattform für Kinder selbst, auf und mit der diese selbst Musik machen können. Nach Überzeugung des Künstlers machen Kinder bis zum 14. Lebensjahr Musik auf vielfältige Art und Weise, sind dabei "bunt, wild und eigenwillig", wie er sagt: "Sie wollen Stars sein, wollen ‚Likes‘ sammeln, wollen Aufmerksamkeit, haben uns etwas zu sagen, etwas mitzuteilen – haben einfach das Bedürfnis, sich auszudrücken." Alle Kinder sind dabei eigentlich mehr oder minder von sich aus musikalisch, ist Baumgartner sicher: "Man muss ihnen nur die Möglichkeit geben, auch Musik zu machen".

Das macht der Ladenburger jetzt mit seinem neuen Projekt "You do – we listen", mit dem Kinder die Chance erhalten, ihre eigenen Songs zu machen, sei es gesanglich oder instrumental – und diese dann auch entsprechend zu präsentieren. Eigens dafür hat Pit Baumgartner eine digitale Plattform eingerichtet, auf der die Lieder dann abgehört werden können. Um auf die Plattform zu kommen, sind jetzt die Kinder selbst am Zug: Sie sind aufgefordert, ihre eigenen Stücke zu präsentieren, ohne irgendwelche Vorgaben, was den Stil betrifft.

Einzige Bedingung dabei ist, dass es sich um ein eigenes Werk handelt; nicht akzeptiert werden Cover-Versionen. "Authentisch und echt ist gefragt", so Baumgartner: "Schließlich wollen wir wissen, was uns die Kinder zu sagen haben."

Dass es sich bei "You do – we listen" nicht um einen Wettbewerb handelt, betont der Ladenburger Musiker und Produzent ausdrücklich. Jedes Kind kann gewinnen – nämlich einen Platz auf besagter digitaler Plattform, auf der dann sein Song vorgestellt wird. Ob daraus hinterher noch mehr wird, vielleicht sogar ein ganzes Album, bleibt erst mal abzuwarten. So oder so wird es auf jeden Fall eine nach dem Projekt benannte "You do – we listen"-Compilation auf Phazzkidzz im Argon-Verlag geben, die danach veröffentlicht werden wird.

Info: Wer mit einem eigenen Song mitmachen will bei "You do – we listen", schickt diesen an die Mail-Adresse youdo@phazzkidzz.dom. Einsendeschluss ist der 31. Oktober.