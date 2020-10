Von Katharina Schröder

Ladenburg. Durch die Corona-Pandemie kam die Ausbildung bei der Feuerwehr zum Erliegen. Weil die Wehren systemrelevant sind, sollte unbedingt vermieden werden, dass es dort zu Coronafällen kommt und sie im schlimmsten Fall nicht mehr einsatzbereit sind. Nur den theoretischen Teil hatte die Landesfeuerwehrschule im Sommer per Online-Seminar angeboten. Jetzt darf auch die 70-stündige Grundausbildung vor Ort in Kleingruppen wieder aufgenommen werden.

"Markuuus, das passt nicht", schallt es über den Hof vor dem Ladenburger Feuerwehrhaus. Markus Karlberger eilt zu der Truppe – und die Endlosschlinge passt doch ans Löschfahrzeug. Karlberger ist einer der Ausbilder für den Grundlagenlehrgang bei der Ladenburger Feuerwehr. Nachdem die acht angehenden Wehrleute wegen der Corona-Pandemie mehrere Monate auf ihre Grundausbildung "Truppmann Teil 1" warten mussten, herrscht aktuell viel Betrieb auf dem Feuerwehr-Gelände.

An diesem Samstag steht technische Hilfeleistung auf dem Programm. Mit dem manuellen Mehrzweckzug sollen die Auszubildenden das Löschfahrzeug wegziehen. Das knapp 20 Kilogramm schwere Gerät sieht für einen Laien aus wie ein Metallkasten mit ominösen Hebeln, in dem ein Drahtseil steckt. Die beiden Ausbilder Markus und Josef Karlberger stehen den angehenden Wehrleuten zur Seite, geben Anweisungen und stellen Fragen. Auch der stellvertretende Kommandant Pascal Löffelhardt ist dabei. "Bei dem Lehrgang geht es einfach darum, dass alle alles mal in der Hand hatten und die Handgriffe lernen", erklärt Löffelhardt.

Hinter ihm befestigen die Teilnehmer eine Umlenkrolle an einem Baum, und sortieren das Drahtseil. "Das ist Physik, damit halbieren wir die Zugkraft", erklärt Markus Karlberger. Jetzt sind Löschfahrzeug und Baum verbunden, das Drahtseil mündet in den Mehrzweckzug. An dem Gerät können die Wehrleute mit Muskelkraft durch Hebelbewegungen das Seil spannen und die Last am anderen Ende ziehen. Und tatsächlich: Das Löschfahrzeug bewegt sich.

In Einsatzkleidung und mit Mundschutz machen derzeit acht Teilnehmer ihre Grundausbildung bei der Ladenburger Feuerwehr. Hier halten sie einen Mehrzweckzug, um eine Liege mit einer Seilbahn über einen Graben zu ziehen. Foto: Kreutzer

"Technische Hilfeleistung ist schon speziell", sagt der Ausbilder. "Da ist oft Kreativität gefragt." Schließlich sei die Situation vor Ort immer eine andere. Löffelhardt stimmt zu: "Ein Auto wird nie auf gleiche Weise an den Baum fahren, 20 Zentimeter können darüber entscheiden, ob man eine Tür noch aufbekommt oder nicht mehr." Bei dem Lehrgang sollen die angehenden Wehrleute alles ausprobieren. "Vorhin ist ein Seil verkantet, und man musste kräftig ziehen, damit sich das löst", erzählt Löffelhardt. "Ich glaube nicht, dass die Teilnehmer diesen Fehler in nächster Zeit noch einmal machen werden." Gerade für solche Erfahrungen sei der Lehrgang wichtig.

Die beiden Ausbilder geben derweil die nächste Aufgabe: eine Seilbahn. Die Auszubildenden laufen über den Hof, tragen das benötigte Material zusammen und beginnen, eine Verbindung zwischen zwei Bäumen auf dem Gelände zu bauen. Das sieht schon geübt aus. Schnell wird die Liege eingehängt und über den Graben gezogen – im Leerlauf klappt das gut. "Freiwillige?", fragen die Ausbilder. Der 18-jährige Arian Volk und die 19-jährige Daniela Droga erklären sich bereit. Kurzerhand schnallen die Kameraden ihnen Sicherheitsgurte um, und heben sie in der Liege an. Ausbilder Markus Karlberger kommentiert das Geschehen: "Auf, mehr Schmackes!", oder: "Noch’n Meter, dann passt’s.""Jetzt habt ihr gesehen, das ist eine relativ einfache und schnelle Methode, um zum Beispiel einen Verletzten über einen Bachlauf zu kriegen", erklärt er, während die Teilnehmer die Seilbahn wieder in ihre Einzelteile zerlegen.

Löffelhardt ist zufrieden mit dem Jahrgang, der es pandemiebedingt nicht so einfach hatte. "Einerseits ist es für uns natürlich angenehmer, in so einer kleinen Gruppe auszubilden", sagt der stellvertretende Kommandant. "Andererseits bilden wir sonst zusammen mit anderen Wehren im Unterkreis aus, dieser Austausch bleibt jetzt auf der Strecke." Ein Vorteil sei, dass in dem Lehrgang explizit auf die Abläufe der Ladenburger Wehr eingegangen werden kann. Denn durch Corona gibt es bei verschiedenen Wehren unterschiedliche Maßnahmen.

Anders lief bei diesem Jahrgang auch der theoretische Teil der Ausbildung. "Normalerweise sind Theorie und Praxis verzahnt." Diesmal übernahm die Landesfeuerwehrschule, die eigentlich die Ausbilder ausbildet, die Theorie per Onlinesitzungen. Hat das geklappt? "Ja, wir sind dankbar für das Angebot", sagt Löffelhardt. "Aber ich glaube, es hat so gut geklappt, weil sieben der acht Teilnehmer bei uns aus der Jugendfeuerwehr kommen", führt er aus. "Denen muss man nicht erst erklären und eine Stunde üben, wie man Schläuche ausrollt." Bei Quereinsteigern wäre das nicht so problemlos abgelaufen, glaubt Löffelhardt.

Dem einen Quereinsteiger der Gruppe hat Löffelhardt im Einzelunterricht die Grundlagen beigebracht. "Ich bin sehr zufrieden mit Jan, der hat viel gefragt und sich eingelesen", sagt Löffelhardt. Und wie kommt Jan Lucas Fricke so spontan zur Ladenburger Feuerwehr? "Ich bin aus Hirschberg nach Ladenburg gezogen und wohne in den Martinhöfen", erzählt der 22-Jährige. "Da dachte ich, zum Ankommen im neuen Wohnort gehe ich zur Feuerwehr."

Mit der Ausbildung ist er, wie alle Teilnehmer, zufrieden. "Es ist gut, dass der Lehrgang jetzt endlich stattfindet, wir haben so lange gewartet", findet Matthias Wolf. Aber es sei auch anstrengend, die 70 Stunden Ausbildung nach der Schule oder Arbeit noch zu absolvieren. "Die Geräte sind schwer, man braucht echt viel Kraft", sagt Arian Volk. "Und nachdenken muss man auch auf jeden Fall." Mitte September hat die Gruppe begonnen, am 24. Oktober sind die Teilnehmer fertig.