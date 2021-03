Erst kamen die Fische in Eimern eine zehn Meter hohe Seilbahn hinaus, dann entließen die Helfer die Tiere über eine Rutsche wieder in den Neckar. Foto: Sturm

Von Axel Sturm

Ladenburg/Dossenheim. Eigentlich gibt es von den Anglern am Neckar eher negative Nachrichten, was den Fischbestand angeht. "Es gibt immer weniger Fische im Neckar", war auch die Bilanz des Ladenburger Angelsportvereins (ASV) auf der letzten Hauptversammlung. Umso überraschter war der Vorsitzende Heinz Matt, als er an die Schleuse am Schwabenheimer Hof gerufen wurde, um "ein paar wenige Fische" einzusammeln. Am Ende rettete nämlich rund 500.000.

So ein beeindruckendes Fischaufkommen hatte Matt noch nie gesehen. Wenn die ASVler ihrem Hobby nachgehen, beißen meist nur vereinzelt, manchmal gar keine Fische an. Diese Tendenz zeigt sich auch beim jährlichen Königsfischen, wo große Fangergebnisse eher die Ausnahme sind.

Überrascht von großer Menge

Der Vorsitzende stellte sich daher auch nicht auf eine spektakuläre Fischquote ein, als er von der Baufirma für den Umbau der Schwabenheimer Schleuse gebeten wurde, die Fische am Sperrtor einzufangen und zu versetzen. Beim Umbau der Schleuse wurde das Wasser in den Kammern abgelassen und es bildeten sich vier kleinere Becken, in denen sich noch "ein paar wenige Fische" sammeln könnten, habe der Bauleiter Matt gesagt. Der Angler sagte sofort zu, behilflich zu sein.

Nach dem Anruf machte er sich mit seinem Bruder Bernd Matt, Florian Bullerkotte, Berd Varga und dem aktuellen Fischerkönig Novo Garcia auf zur "Aktion Fischrettung" an der Schwabenheimer Schleuse. Als Matt mit seinem Kescher in das Becken eintauchte, traute er seinen Augen nicht. "Von wegen – ein paar Fische, es wimmelte nur so", erzählte Matt der RNZ. In den Netzen waren Karpfen, Rotaugen, Döbel, Zander, Barsche, Güster und Nasen zu sehen. "Da lachte mein Anglerherz", sagte der Vereinsvorsitzende. Wegen seiner Verdienste waren er und sein Bruder jüngst zu Ehrenmitgliedern des Traditionsvereins ernannt worden.

Die Umsetzung der Fische war eine schweißtreibende Arbeit. Die gefangenen Schuppentiere kamen in Eimer, die mit einem Seil zehn Meter nach oben gezogen wurden. Über eine Rutsche wurden die Fische dann wieder in das Flussbett des Neckars zurückgeführt. Von dort aus konnten sie in Richtung Ladenburg davonschwimmen. "Vielleicht schwimmen sie in unser Revier – dann macht das Angeln wieder mehr Freude", sagte Heinz Matt.

Optimistisch waren die beiden Fischkenner auch, dass die Aktion erfolgreich zu Ende gebracht werden kann. Und das, obwohl es einige Stunden dauerte, bis nur eines der vier Becken abgefischt war. Die Kräfte der Angler schwanden mit jedem Eimer, der zur Fischrutsche hochgezogen werden musste. Schnell war den Fischrettern klar: Hier wird weitere Hilfe benötigt.

Matt erinnerte sich an einige Angler, die auch beim örtlichen Athletiksportverein aktiv sind. "Die kräftigen Burschen könnten wir jetzt gut gebrauchen", dachte er sich und startete einen Rundruf. Die Ringer Wolfgang Wiederhold, Pascal Sauer, Gisbert Hoffmann und Christoph Heckele ließen sich nicht zwei Mal bitten und packten mit an.

Kein einziger Hecht in Becken

"So eine Fischmenge habe ich im Neckar noch nie gesehen – das war der Wahnsinn", erzählte Heckele der RNZ. Aber auch für die Kraftsportler war die Hilfsaktion eine Herausforderung, sagte er. Immerhin bringen die rund 500.000 umgesetzte Fische etwa zwei Tonnen auf die Waage. Trotzdem sei es ein schönes Erlebnis gewesen, zu sehen, wie sich die vier Becken langsam leerten.

Eine auffällige Beobachtung haben die Angler bei der Umsetzungsaktion aber gemacht: Kein einziger Hecht habe sich in den Keschern gefunden, mit denen die Flossentiere umgesiedelt wurden. Neben Kormoranen wird der Raubfisch als Grund dafür angeführt, warum immer weniger Fische im Neckar schwimmen. Er gilt als recht aggressiv und ist sehr schnell. Hechte fressen alle Arten von Fischen, sogar ihre Artgenossen. Daher kann sich in ihrem Lebensraum schnell der Fischbestand verringern, erklärte Matt.