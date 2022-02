Heilbronn. (dpa) Polizisten in Baden-Württemberg haben ihrer in der Pfalz getöteten Kollegen am Freitag in einer Schweigeminute gedacht. Innenminister Thomas Strobl beteiligte sich mit Polizisten auf dem Marktplatz in Heilbronn an einer Schweigeminute. "Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz sind in diesen Stunden eins", sagte der CDU-Politiker. "Wenn Polizistinnen und Polizisten, die jeden Tag mit viel Engagement für unsere Sicherheit sorgen, die sich selbst in Gefahr bringen, um uns zu schützen, angegriffen und sogar brutal ermordet werden, dann trifft uns das als Gesellschaft zutiefst. Dieser Angriff ist ein Angriff auf uns alle."

"Es ist zutiefst verachtenswert, dass zwei junge Menschen, die noch ihr Leben vor sich hatten, durch eine solch abscheuliche Tat aus dem Leben gerissen wurden", sagte Landespolizeipräsidentin Stefanie Hinz. "Wir wollen über die Ländergrenze hinweg ein deutliches Zeichen der Verbundenheit senden und gleichzeitig auch ein unmissverständliches Signal an die Öffentlichkeit: Wir werden Gewalt gegen die Polizei niemals tolerieren."

Strobl dankte den Polizistinnen und Polizisten im Land am Freitag zugleich in einem Brief, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, für ihren oft gefährlichen Einsatz. "Stellen auch kleine Minderheiten die Arbeit der Polizei infrage, so können Sie gewiss sein, dass die große Mehrheit der Menschen im Land hinter Ihrer Arbeit stehen, sich sicher fühlen, weil Sie da sind, und weil sie sich auf Sie verlassen können", schrieb der Innenminister.

Parallel mit dem Beginn einer internen Trauerfeier der Polizei im pfälzischen Kusel war am Vormittag bundesweit eine Schweigeminute geplant. In Rheinland-Pfalz etwa hatten alle Polizeipräsidien ihre Beamten dazu aufgerufen, wie das Innenministerium mitteilte.

"Auch von uns sind mehrere Dutzend in Mainz raus auf den Schillerplatz gegangen", sagte ein Ministeriumssprecher. Vor seinen Augen hätten auch eine Straßenbahn und ein Bus mit Warnblinklicht vorübergehend stillgestanden. Ebenfalls in Mainz beteiligte sich an der Schweigeminute der Untersuchungsausschuss des rheinland-pfälzischen Landtags zur Ahr-Flutkatastrophe im Juli 2021.

In vielen Türmen katholischer und evangelischer Kirchen etwa in der Pfalz und im Saarland sollten zugleich die Glocken läuten. "Ich habe es gerade in St. Wendel gehört", sagte zum Beispiel eine Sprecherin der Evangelischen Kirchenkreise an der Saar. Superintendent Markus Karsch vom Kirchenkreis Saar-Ost hatte zuvor mitgeteilt: "Unsere Glocken rufen die Menschen zu Andacht und Gebet, ganz persönlich und auch in der Gemeinschaft. In den Kirchen, zuhause, in der Schule oder am Arbeitsplatz. Als Zeichen der Mitmenschlichkeit, gegen die Gewalt."

Zwei Polizisten - ein 29 Jahre alter Oberkommissar und seine 24 Jahre alte Kollegin, eine Polizeianwärterin - waren am frühen Montagmorgen nur wenige Kilometer vom Ort Kusel in der Pfalz entfernt bei einer Verkehrskontrolle erschossen worden. Unter dringendem Tatverdacht stehen zwei 32 und 38 Jahre alte Männer, die noch am selben Tag festgenommen wurden und nun in Untersuchungshaft sitzen. Die Ermittler gehen davon aus, dass die beiden Verdächtigen mit den Morden Jagdwilderei verdecken wollten. Nach bisherigen Erkenntnissen hatten die Streifenbeamten bei der Kontrolle des Kastenwagens an einer Kreisstraße zahlreiche tote Wildtiere entdeckt.

Update: Freitag, 4. Februar 2022, 11.19 Uhr

Rheinland-Pfalz gedenkt der getöteten Polizisten

Von Wolfgang Jung und Carsten Blaue

Kaiserslautern/Kusel/Berlin.Nach den tödlichen Schüssen auf zwei junge Polizisten in der Westpfalz konzentrieren sich die Ermittler der eingerichteten Sonderkommission "Veldenz" auch auf das bei den beiden Tatverdächtigen gefundene Waffenarsenal. Bei Durchsuchungen in mehreren Häusern, Wohnungen, Betriebsstätten und einer Jagdhütte im Saarland waren mehr als ein Dutzend Schusswaffen gefunden worden – darunter wohl auch die Tatwaffen.

Angaben dazu, ob einer der beiden festgenommenen Männer im Nationalen Waffenregister als "Erlaubnisinhaber" geführt wird, machten die Behörden zunächst nicht. Sie sprachen von "sehr umfangreichen Ermittlungen". Für Freitag kündigte die Polizei in Rheinland-Pfalz unterdessen eine Schweigeminute und eine Trauerfeier an.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) beauftragte zudem das Bundeskriminalamt (BKA), gegen Hasskommentare im Internet vorzugehen. "Leider sehen wir im Netz nach der Tat zum Teil sehr widerwärtige und pietätlose Hasskommentare", sagte sie. Das seien Straftaten, und diese würden mit hohem Ermittlungsdruck verfolgt.

Der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz (SPD) besuchte bereits am Mittwoch die Kollegen und Kommilitonen der Opfer. Er habe in der Polizeiinspektion Kusel mit den "emotional sehr, sehr mitgenommenen" Kollegen des getöteten 29 Jahre alten Oberkommissars gesprochen, sich für die erfolgreichen Ermittlungen bedankt und darauf hingewiesen, "dass es wichtig ist, das Angebot der Krisenintervention anzunehmen", sagte der oberste Dienstherr der Polizei im Land. Beim anschließenden Besuch der Hochschule der Polizei im Hunsrück habe er mit rund 50 Kommilitonen der getöteten 24 Jahre alten Polizeianwärterin gesprochen. Die Studierenden hätten berichtet, angesichts der brutalen Tat für einen kurzen Moment an ihrer Berufswahl gezweifelt zu haben. Doch nach einigem Nachdenken seien sie davon überzeugt, dass "die Gesellschaft den Schutz braucht".

An diesem Freitag soll es laut Polizei in Rheinland-Pfalz um 10 Uhr eine landesweite Schweigeminute für die getöteten Beamten geben. Ebenfalls am Freitag ist in Kusel eine interne Trauerfeier mit den Angehörigen sowie mit Kolleginnen und Kollegen der Getöteten geplant. Dann soll neben Lewentz auch die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) unter den rund 200 Gästen in der Fritz-Wunderlich-Halle sein. Zu einem späteren Zeitpunkt soll es noch eine öffentliche Gedenkveranstaltung geben.

Seit Dienstag sind, wie berichtet, zwei Männer wegen Verdachts auf gemeinschaftlichen Mord in Untersuchungshaft. Jetzt kam auch noch der Vorwurf der gewerbsmäßigen Jagdwilderei hinzu. Die 32 und 38 Jahre alten Saarländer sollen am frühen Montagmorgen bei einer Verkehrskontrolle im Kreis Kusel die beiden Polizisten erschossen haben. Die Ermittler vermuten, dass die Männer die Jagdwilderei vertuschen wollten. Im Kofferraum ihres Kastenwagens waren nach Aussagen des Leitenden Oberstaatsanwalts Udo Gehring vom Donnerstag 22 Stück Damwild sichergestellt worden. In der Wurstküche eines der Verdächtigen im saarländischen Sulzbach, so Gehring, hätten die Ermittler Tierabfälle gefunden. In Spiesen-Elversberg hatten sie zudem 20 ausgeweidete Tierkadaver und weitere Tierabfälle sichergestellt. Ferner stand vor der Tür ein Kühlanhänger mit verkaufsfertig verpacktem Fleisch im Wert von mehreren Tausend Euro. Gehring betonte in einer Mitteilung, die Durchsuchungsergebnisse im Zusammenhang mit der Tat seien noch nicht komplett ausgewertet.

Einem der beiden Verdächtigen war nach Informationen des Deutschen Jagdverbandes 2020 wegen fehlender Zuverlässigkeit ein Jagdschein verweigert worden. Der 38-Jährige soll schon zuvor als Wilderer aufgefallen sein. "Die Ergebnisse aus den Zuverlässigkeitsüberprüfungen müssen am Ende konsequent von den Vollzugsbehörden durchgesetzt werden, nur so entfalten diese ihre volle Wirkung", sagte der Grünen-Obmann im Innenausschuss des Bundestages, Marcel Emmerich. "Es deckt erneut ein ernsthaftes Problem im Vollzug auf, wenn Personen ihre Waffen trotz fehlender Zuverlässigkeit immer noch zu Hause haben", so der Abgeordnete für Ulm und den Alb-Donau-Kreis.

Im konkreten Fall brauche es dringend Antworten dazu, wo und wann in den Behörden womöglich die nötigen Informationen nicht erfasst oder weitergegeben worden seien. Emmerich forderte: "Die Kontrollmöglichkeiten der Länder müssen dringend evaluiert, effektiver gestaltet und der Informationsfluss zwischen den Behörden schnell verbessert werden."