Erst haben Dachse ihre Bauten in einen Bahndamm gebuddelt. Dann hat Regen die Erdgänge geflutet und den Damm von innen aufgeweicht. Foto: dpa

Bad Dürkheim/Freinsheim.(cab) Kuriose Sperrung in der Pfalz: Die Deutsche Bahn (DB) hat den regionalen Zugverkehr zwischen Bad Dürkheim und Freinsheim eingestellt. Bis mindestens Sonntag, 29. August, also bis zum Ende der Sommerferien dort, kann die Linie RB 45 (verkehrt zwischen den Endpunkten Monsheim und Neustadt/Weinstraße) hier nicht fahren und muss durch Busse ersetzt werden, weil sich Dachse in einem Bahndamm häuslich niedergelassen haben.

In ihre Bauten ist dann auch noch der starke Regen der vergangenen Wochen eingedrungen, sodass die Stabilität des Damms nicht mehr gewährleistet werden kann. Das bestätigte eine Bahnsprecherin in Frankfurt auf RNZ-Anfrage.

Demnach wurde die DB im Rahmen regelmäßiger Inspektionen an dem Damm auf die buddelnden Dachse aufmerksam. Sie hatten reichlich Sand aufgewühlt. Wann sich die Tiere angesiedelt haben, sei nicht mehr feststellbar, so die Sprecherin. Auch um wie viele Dachse es sich handelt, sei nicht klar. Doch es müssten mehrere sein, wenn man sich die Menge des ausgeworfenen Erdreichs anschaue.

Jedenfalls soll eine geotechnische Untersuchung das Ausmaß der Schäden ermitteln. Dann will die DB entscheiden, was zu tun ist, um den Damm wieder zu stabilisieren. Neben Sanierungen wird auch darüber nachgedacht, die Dachse zu vergrämen. Dazu sei die Bahn aber in enger Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde beim Landratsamt des Kreises Bad Dürkheim.

Die DB weiß sicher, dass das ein sensibles Thema ist und Tierschützer auf den Plan rufen könnte. Daher betont die Sprecherin, dass die "biologische Vielfalt" für die DB ein "schützenswertes Gut" sei. Man setze sich "ganz gezielt" für die Vielfalt und den Erhalt von Tier- und Pflanzenarten ein. Die Sprecherin sagt aber auch: "Sicherheit steht im Eisenbahnbetrieb in Deutschland an erster Stelle."