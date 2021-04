Rhein-Neckar. (RNZ/ppf) "Zurzeit findet ein großes Clubsterben um uns herum statt. Jeder, der mich kennt, weiß, wie sehr mir Clubs am Herzen liegen", sagt Rapper Marteria in einem Video, das der bekannte Künstler am Donnerstag auf seinen Social-Media-Accounts geteilt hat. Um den vielen von den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie betroffenen Clubbetreibern Unterstützung zukommen zu lassen, initiiert der 38-Jährige eine Spendenaktion. Die läuft so ab:

Unter diesem Link können die Fans ihre Lieblingsclubs eintragen. Unter den zehn meistgenannten Kulturstätten wird am Ende der Spenden-Pott aufgeteilt. Noch bis zum 24. April um 12 Uhr läuft der Abstimmungszeitraum. Am 30. April startet Marteria einen Livestream auf seinem Twitch-Account, um mit seiner Community in den 1. Mai zu feiern. Die Zuschauer werden die Möglichkeit haben, Geld für den Spendentopf zu senden, der am Ende der virtuellen Show "gerecht aufgeteilt wird".

In der Rhein-Neckar-Region gibt es einige Clubs, die sich über eine Finanzspritze freuen dürften, denn seit dem Beginn der Pandemie im vergangenen Jahr fehlen vielen Betreibern wichtige Einkünfte. Schon in den Jahren zuvor konnte beobachtet werden, wie gerade kleinere Bühnen ums Überleben kämpfen mussten - ganz ohne Corona-Schließungen. Der anfängliche Aktionismus, als im April 2020 reihenweise Konzerte abgesagt wurden und viele Kulturschaffende Livestreams auf die Beine stellten und somit für anfängliche Spendenbereitschaft sorgten, ist mittlerweile auch verflogen. Es bleibt abzuwarten, wie viele Spielstätten einen entsprechend langen Atem haben, um die nächsten Monate zu überstehen.