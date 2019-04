Rhein-Neckar. (pol/mare) Eine wilde Verfolgungsjagd über Autobahn und Landesstraßen gab es am Dienstagnachmittag. Das berichtet die Polizei.

Aber von vorne: Kurz vor 14 Uhr wollten Beamte des Verkehrskommissariats Walldorf ein rotes Volvo C70 Cabrio mit HDH-Kennzeichen und dessen Fahrer auf der A5 kontrollieren.

Mittels der elektronischen Anzeige "Folgen Polizei" sollte der Volvo im Schlepptau auf den Parkplatz Mönchberg geleitet werden.

Kurz vor dem Parkplatz beschleunigte der Volvo, fuhr nicht auf den Parkplatz, sondern weiter in Richtung Anschlussstelle Kronau. Die Zivilstreife nahm daraufhin die Verfolgung mit Sondersignal auf.

An der Anschlussstelle Kronau bog der Volvo von der Autobahn ab und fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit auf der Landesstraße L555 in Richtung Kirrlach. Hier überholte er andere Verkehrsteilnehmer rücksichtslos und gefährdete sie teilweise.

Durch Kirrlach fuhr er dann ebenso viel zu schnell, teilweise in den Gegenverkehr und gefährdete Fußgänger, Radfahrer und andere Fahrzeugführer. In Kirrlach bog der Volvo in Richtung Reilingen auf die L556 ab. Auch hier soll er bei Überholmanövern andere Verkehrsteilnehmer gefährdet haben.

Anschließend bog er auf die L546 in Richtung Neulußheim ab. Am Ortseingang Neulußheim wurde der Volvo dann unter Mithilfe einer weiteren Streifenwagenbesatzung gestoppt. Der 50-jährige Fahrer wurde anschließend vorläufig festgenommen.

Er hatte keine gültige Fahrerlaubnis zum Führen von Kraftfahrzeugen. Außerdem wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung gegen den Mann ermittelt.

Das Verkehrskommissariat Walldorf sucht nun nach Verkehrsteilnehmern, die von dem roten Volvo Cabrio auf dessen Flucht gefährdet wurden. diese mögen sich unter der Telefonnummer 06227/358260 melden.