Von Stefan Hagen

Rhein-Neckar. Diese Auszeichnung hat hohe Wellen geschlagen: Als der Verein "Kommunale Kriminalprävention Rhein-Neckar" im vergangenen August Mehmet Efetürk im Rahmen der Aktion "Beistehen statt rumstehen" für sein mutiges Eingreifen würdigt, ist die Resonanz in der Öffentlichkeit riesengroß - zahlreiche Menschen bieten ihre Hilfe an und möchten den jungen Mann unterstützen.

Der 29-Jährige hatte sich mehreren Jugendlichen entgegengestellt, die bei Weinheim in einer Straßenbahn eine junge Frau belästigt hatten. Er wurde daraufhin so brutal zusammengeschlagen, dass sein Nasenbein und zwei Rippen brachen. Er leidet bis heute unter den Folgen. Die fünf Täter wurden inzwischen zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt.

Durch die regelmäßige Auszeichnung von Bürgern, die - wie Mehmet Efetürk - ein hohes Maß an Zivilcourage gezeigt haben, ist der Verein "Kommunale Kriminalprävention" auch einer breiten Öffentlichkeit bekannt geworden. Aber neben dieser "Speerspitze" der Vereinsarbeit wird natürlich noch viel mehr getan: So gibt es Angebote unter anderem zu den Themen Medienkompetenz, Gewaltvorbeugung oder Seniorensicherheit. Ein besonderer Augenmerk wird auf Kinder und Jugendliche gelegt: Hier geht es beispielsweise um Alkoholprävention, Graffiti, Lasertag, Rechtsextremismus, sexuellen Missbrauch und Mobbing.

Das Vereinsziel umreißt Geschäftsführerin Tanja Kramper mit einem einzigen, wuchtigen Satz: "Wir wollen der Kriminalität wirksam zuvorkommen." Und dies ist dem Verein in den vergangenen 20 Jahren eindrucksvoll gelungen. Man kann sogar auf wissenschaftlich belegte Erfolge verweisen. So zeigt ein Gutachten von Professor Dr. Dieter Hermann vom Institut für Kriminologie der Universität Heidelberg, dass durch das Engagement des Vereins im Rhein-Neckar-Kreis jährlich fast 1000 Straftaten verhindert werden konnten - darunter 100 Gewaltdelikte. Neben der Vermeidung von menschlichem Leid seien dadurch auch noch mehrere Millionen Euro eingespart worden, hat der Experte festgestellt.

Die Aktivitäten des Vereins sind im Übrigen so umfangreich, dass an dieser Stelle nur ein kleiner Ausschnitt vorgestellt werden kann. Zu nennen sind unter anderem die Sicherheitswochen, die regelmäßig in verschiedenen Kommunen des Rhein-Neckar-Kreises veranstaltet wurden oder die Bürgerbefragungen zur Sicherheitslage. Für verschiedene Fachtagungen konnten renommierte Kriminologen und der weltweit bekannte Gewaltforscher Dan Olweus gewonnen werden. Das vom Verein herausgegebene Handbuch "Kriminalprävention in der Praxis" ist zum gefragten Nachschlagewerk geworden. Zudem werden in vielen Städten und Gemeinden Zivilcouragetrainings durchgeführt, die in der Bevölkerung großen Anklang finden.

Und es wird ein Augenmerk auf Schwerpunkte gelegt: So soll der Umgang mit den Digitalen Medien ein zentrales Thema bleiben, betont Tanja Kramper. Auch Radikalisierungstendenzen werde man weiterhin entgegentreten - unter anderem mit Filmprojekten und Theaterstücken.

Aktuell hat der Verein 536 Mitglieder. Neben dem Rhein-Neckar-Kreis sowie allen 54 Städten und Gemeinden des Landkreises sind darunter auch zahlreiche Privatpersonen, die von der Arbeit des Vereins überzeugt sind. Maßgeblichen Anteil an diesem Erfolg hat der ehemalige Geschäftsführer Günther Bubenitschek, der unermüdlich und überall für die Belange der Prävention getrommelt hat. Im vergangenen Jahr hat er sich aus der Geschäftsführung zurückgezogen - der Kriminalhauptkommissar ist jetzt Ehrenmitglied.

Nun liegen die Geschicke des Vereins also in den Händen von Tanja Kramper. Die Kriminalhauptkommissarin ist seit 1991 bei der Polizei und hat unter anderem in den Dezernaten "Fahndung", "Bandendelikte" und "Rauschgift" gearbeitet. Seit 2011 liegt ihr beruflicher Schwerpunkt im Referat Kriminalprävention. Sie wird - das klingt immer wieder durch - die Arbeit ihres Vorgängers wohl nahtlos fortsetzen. So steht für 2018 unter anderem das Projekt "Wachsame Nachbarschaft im Rhein-Neckar-Kreis" auf dem Programm, das die Zahl der Wohneinbrüche weiter eindämmen soll.

Info: Weitere Informationen rund um den Verein gibt es unter www.praevention-rhein-neckar.de