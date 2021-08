Sinsheim/Weinheim. (RNZ) Ab sofort können auch Kinder ab zwölf Jahren und Jugendliche ohne Termin in den beiden Kreisimpfzentren Sinsheim und Weinheim geimpft werden. Das teilte das Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises am heutigen Donnerstag mit. "Wir werden den Impfstoff Biontech/Pfizer sowohl im Zentralen Impfzentrum in Heidelberg als auch in den beiden Kreisimpfzentren täglich von 8 bis 20 Uhr vorhalten", erklärte der ärztliche Impfzentren-Leiter Christoph Schulze. In Heidelberg ist die Impfung von Kindern und Jugendlichen bereits seit einigen Wochen möglich.

Die EU-Kommission hat am 31. Mai 2021 die Impfung für Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren mit dem Vakzin Biontech/Pfizer zugelassen. Kinder und Jugendliche, die unter die von der Ständigen Impfkommission genannten Bedingungen fallen, können in Baden-Württemberg in den Impfzentren und Arztpraxen geimpft werden. Für Kinder und Jugendliche, die gesund sind und keine Vorerkrankungen haben, ist eine Impfung nach den Empfehlungen der Impfkommission grundsätzlich ebenfalls möglich. Voraussetzung dafür ist allerdings immer eine sorgfältige Risiko-Nutzen-Analyse und ein ausführliches ärztliches Aufklärungsgespräch. Die endgültige Entscheidung, ob im konkreten Einzelfall eine Impfung zu empfehlen ist und damit vorgenommen wird, liegt immer beim aufklärenden Arzt. Die Impf-Ärzte, etwa in den Impfzentren, sind dabei nicht an Weisungen gebunden, denn sie tragen die medizinische Verantwortung für die Impfung.

Die Impfung von gesunden Jugendlichen und Kindern ab zwölf Jahren werde vom Sozialministerium Baden-Württemberg nicht explizit empfohlen. Eine Impfung sei nach ärztlicher Aufklärung und bei individuellem Wunsch und Risikoakzeptanz des Kindes oder des Jugendlichen oder den Sorgeberechtigten in Baden-Württemberg sowohl in den Impfzentren als auch bei den Hausärzten möglich.