Im Archiv des Rhein-Neckar-Kreises werden die Akten gut klimatisiert in solchen Rollregalanlagen untergebracht. Fotos: Burkhardt

Rhein-Neckar. (sha) Eine der ältesten Akten im Bestand des Archivs des Rhein-Neckar-Kreises datiert aus dem Jahr 1749. Unter dem Stichwort "Gewerbe und Handel" hat das Großherzogliche Badische Bezirksamt Schwetzingen darin alles Wichtige über eine Gaststätte in Brühl abgelegt. Neben den rund 100.000 Akten plus der Zweitschriften der gemeindlichen Standesbücher beherbergt das Archiv circa 18.500 weitere Sammlungsobjekte wie Fotos, Postkarten, Karten und Pläne.

Hier in der Ladenburger Trajanstraße wird weitgehend Schriftgut aus der Zeit nach 1945 gelagert - in Einzelfällen setzt die Überlieferung schon in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts ein. Bewahrt werden unter anderem Aktenbestände, Pläne und Karten der Vorläufer des Rhein-Neckar-Kreises, der ehemaligen Landkreise Heidelberg, Mannheim und Sinsheim. Die alten Fotos und Postkarten reichen bis ins Ende des 19. Jahrhunderts zurück. Ein nicht geringer Bestandteil des Kreisarchivs besteht aus der umfangreichen Bibliothek.

Diese Akte über eine Gastwirtschaft in Brühl stammt aus dem Jahr 1749.

Insgesamt gibt es im Kreisarchiv 5572 laufende Meter Gesamt-Regalfläche. Laufende Meter (lfm) ist eine Maßeinheit in Bibliotheksmagazinen und Archiven. Ein lfm, oft auch Regalmeter genannt, entspricht einer Lagerfläche von einem Meter Breite. "Stand heute sind davon rund 56 Prozent belegt", sagt Jörg Kreutz, der Leiter des Kreisarchivs.

Doch warum braucht ein Landkreis eigentlich überhaupt ein Archiv? Archive dienen der Verwaltung als rechtssichernde, administrative Einrichtung, in dem sie Akten, die aus rechtlichen Gründen dauerhaft aufbewahrt werden müssen, verwahren und erhalten, erläutert Kreissprecher Ralph Adameit. Daneben versuchen die Archivare mit der Übernahme eines Teils der Akten, die in der Verwaltung des Landratsamtes des Rhein-Neckar-Kreises entstehen, die historisch interessanten Aspekte für die Nachwelt zu überliefern. Archive und somit auch das Kreisarchiv des Rhein-Neckar-Kreises, verstehen sich heute als "kulturelles Gedächtnis der jeweiligen Gesellschaft".

Hintergrund > Das 1990 eingerichtete Kreisarchiv in der Ladenburger Trajanstraße ist das für den Rhein-Neckar-Kreis und seine Vorgängerbehörden - die ehemaligen Landkreise Heidelberg, Mannheim und Sinsheim - zuständige historische Archiv. Seine Aufgaben sind in der vom Kreistag verabschiedeten Archivordnung festgelegt. > Dokumente von bleibendem rechtlichen [+] Lesen Sie mehr > Das 1990 eingerichtete Kreisarchiv in der Ladenburger Trajanstraße ist das für den Rhein-Neckar-Kreis und seine Vorgängerbehörden - die ehemaligen Landkreise Heidelberg, Mannheim und Sinsheim - zuständige historische Archiv. Seine Aufgaben sind in der vom Kreistag verabschiedeten Archivordnung festgelegt. > Dokumente von bleibendem rechtlichen oder historischen Wert werden dort verwahrt, erhalten und allgemein nutzbar gemacht. Außerdem sammelt das Kreisarchiv die für die Geschichte und Gegenwart des Landkreises bedeutsamen Dokumente und unterhält eine Bibliothek. > Mit Vorträgen und Ausstellungen engagiert sich das Kreisarchiv in der historischen Bildungsarbeit und fördert die Erforschung der Kreis- und Heimatgeschichte. > Jeder Bürger kann nach Maßgabe der Archivordnung und Ablauf der Sperrfristen des Rhein-Neckar-Kreises das Archiv benutzen, soweit sich aus Rechtsvorschriften oder Vereinbarungen mit derzeitigen oder früheren Eigentümern des Archivguts nichts anderes ergibt. Die Archivordnung liegt im Lesesaal des Kreisarchivs zur Einsichtnahme vor und kann unter www.rhein-neckar-kreis.de/kreisarchiv heruntergeladen werden. RNZ

Eng verbunden mit dem Archiv ist die Registratur. Dort werden Akten gelagert, die für das Tagesgeschäft von den Sachbearbeitern nicht mehr benötigt werden, auf denen jedoch noch Aufbewahrungspflichten liegen. Nach Ablauf der recht unterschiedlichen Fristen werden die Akten, die nicht aus rechtlichen Gründen dauerhaft aufbewahrt werden müssen, dem Archiv zur Übernahme angeboten. "Unsere Aufgabe als Archivare des Rhein-Neckar-Kreises ist es, das umfangreiche Material, das uns erreicht, zu sichten und dann zu entscheiden, was davon für die Nachwelt erhalten bleiben soll", skizziert Kreutz eine wichtige Arbeit seines Teams.

Derzeit verwahrt die Registratur rund 9000 lfm Schriftgut. Auf 976 laufenden Metern Regalfläche befinden sich rund 8000 Bücher und CDs. Seit einiger Zeit beschäftigt sich das Team des Kreisarchivs intensiv mit der digitalen Archivierung. "Wir prüfen derzeit, wie sich die digitale Aktenführung auf das Archivwesen auswirken wird", sagt Kreutz.