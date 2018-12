Viernheim. (pol/rl) Die Polizei zog am Montag Bilanz ihrer Tempokontrollen an der Autobahn bei Viernheim. Am Sonntag kontrollierten die Beamten zwischen 11.30 und 14.30 Uhr rund 2800 Fahrzeuge zwischen dem Viernheimer Dreieck und der Anschlussstelle Mannheim-Sandhofen durchgeführt. Dabei gab es mehr als 600 festgestellte Verstöße.

Rund 500 Autofahrer und 11 Lastwagenfahrer waren zwischen 15 und 20 km/h zu schnell unterwegs. Sie müssen nun Verwarnungsgelder zahlen. Auf 100 Autofahrer und 6 Lastwagenfahrer komme nun ein Bußgeld in Höhe von mindestens 70 Euro sowie ein Punkt in Flensburg zu, hieß es.

Gegen acht Autofahrer hatten die Beamten ein Fahrverbot ausgespochen, weil sie mehr als 41 km/h zu schnell unterwegs waren. "Unrühmlicher Spitzenreiter" sei ein Autofahrer aus dem Landkreis Bergstraße gewesen: Er war mit 174 km/h gemessen worden. Erlaubt waren 100 km/h. Darüber hinaus telefonierte er offenbar noch während der Fahrt: Die Polizei erwischte dabei, wie er bei der Fahrt sein Mobiltelefon am Ohr hatte. Die Folge: 600 Euro Geldstrafe, drei Monate Fahrverbot und zwei Punkte in Flensburg.

Mit Hinblick auf die Wetterverhältnisse am Sonntag und die hohe Anzahl an schweren Verkehrsunfällen sei die Tatsache, dass sich fast jeder fünfte Gemessene nicht an die Geschwindigkeitsbegrenzung hielt, besorgniserregend aus polizeilicher Sicht. Die Verkehrsüberwachungen in dortigem Bereich sollen deshalb fortgesetzt werden.