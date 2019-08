Ingesamt 115 Studenten-Teams aus 25 Nationen tüfteln in Hockenheim und wollen mit ihrem Fahrzeug Gesamtsieger werden. Es geht nicht ums Tempo, sondern darum, ein Fahrzeug hinzustellen, das funktioniert, das sich vermarkten lässt und in einer Kleinserie produziert werden kann. Foto: Lenhardt

Von Rolf Kienle

Hockenheim. Motodrom, Boxengasse: Dort, wo vor ein paar Tagen noch Lewis Hamilton, Max Verstappen und Sebastian Vettel in ihre Formel 1-Rennwagen gestiegen sind, steht die junge Truppe rund um ihren schlanken Flitzer und diskutiert ebenso ernsthaft wie leidenschaftlich über die Technik ihres Boliden: Wird er durchhalten? Wird er das bringen, was er bei den Trainingsfahrten auf dem Gelände des Karlsruher Instituts für Technologie, KIT, brachte? Und wird er den technischen Check schaffen? Um Geschwindigkeit geht es hier keinem und Rennfahrer will niemand werden. Aber gewinnen wollen sie schon.

Die KIT-Studierenden sind Mechatroniker, Maschinenbauer, einer ist Informatiker, und ihr Rennfahrzeug tritt gegen eine ambitionierte Konkurrenz von insgesamt 115 Teams aus 25 Nationen an. Sie wollen aufs Treppchen der "Formula Student Germany", die noch bis Sonntag in Hockenheim ausgetragen wird. Mit dabei ist ein Team der Mannheimer Hochschule für angewandte Wissenschaften.

Die "Formula Student" ist ein internationaler Konstruktionswettbewerb für Studenten. Ihre Aufgabe: Ein einsatzfähiges Formel-Fahrzeug mit einem Elektrik- oder Verbrennungsmotor herzustellen. Doch es geht nicht ausschließlich um den Bau des Flitzers, "neben der Konstruktion geht es darum, einen Businessplan und ein Vermarktungskonzept für eine Kleinserienfertigung des Fahrzeugs zu entwickeln", erklärt Ludwig Vollrath, der Spiritus Rector des deutschen "Formula Student".

15 Jahre steht er bereits hinter dem Wettbewerb, dessen Wiege in den USA stand. Es geht um was. Die Automobilindustrie sucht junge Talente für die Herausforderungen der Zukunft und gibt ihnen in Hockenheim die Chance, sich zu beweisen. "In der Industrie hat die ’Formula Student’ einen Ruf wie Donnerhall", sagt Ludwig Vollrath. Er verschweigt nicht, dass die Hürden hoch sind.

Als man die Veranstaltung vor Jahren noch ausschrieb, waren die Anmeldungen nach acht Sekunden komplett. Inzwischen müssen die Bewerber zunächst ein Quiz machen. Dann wird an den Hochschulen konstruiert und entwickelt. Erste Hürde im Motodrom ist die technische Abnahme, zu der die Sicherheit und auch ein Regentest gehört. Die Fahrzeuge müssen dem Wasser standhalten. Die Abnahme kann bis zu vier Stunden dauern. "Es ist eine Art Tüv", erklärt Vollrath. Wer nicht durchkommt, kann in einer Werkstatt auf dem Gelände nachbessern.

200 Juroren aus der Industrie prüfen Fahrzeuge und Studierende auf Herz und Nieren. Die 2400 Mitglieder der Teams sind ebenso wie die 450 ehrenamtlichen Helfer auf eigene Kosten angereist. "Formula Student" ist ein Non-Profit-Unternehmen. Was man hier gewinnen kann, sind Punkte und Erfahrung. Jedes Team kann in drei statistischen und fünf dynamischen Wettbewerben maximal 1000 Punkte erhalten.

Sieger ist das Team mit dem besten Gesamtpaket aus Konstruktion, Renn-Performance, Finanzplanung und Verkaufsargumenten. Andererseits können auch Teams einen Titel in einzelnen Disziplinen erringen, obwohl sie keine Chance auf einen Gesamtsieg haben.

Die Veranstalter rechnen mit 6000 Besuchern im Motodrom, die Zeugen der einzelnen Disziplinen sein können.