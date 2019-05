Von Alexander Albrecht

Region Schwetzingen. Nachdem die RNZ am Montag die Ergebnisse aus sechs Städten und Gemeinden in der Region Schwetzingen präsentiert und analysiert hat, sind nun die restlichen drei Kommunen an der Reihe: Neulußheim, Plankstadt und Reilingen. Auch dort sind am Sonntag jeweils mehr Menschen zur Urne gegangen, als noch vor fünf Jahren.

Eine herbe Schlappe musste die CDU in Neulußheim hinnehmen. Sie verlor nicht nur zwei Sitze, sondern ist hinter den Freien Wählern nunmehr lediglich zweitstärkste Kraft im Gemeinderat. Aus dem Stand kam die Gruppierung "Wir für Neulußheim" auf zwölf Prozent und entsendet zwei Vertreter ins Kommunalparlament.

Auch in Plankstadt geben die Christdemokraten ihre Führungsrolle ab und reihen sich hinter der Plankstadter Liste ein, die starke Zugewinne verbucht. Dem Bundestrend folgend legen die Grünen in den drei Kommunen zu. Vor allem in Neulußheim, aber auch in Plankstadt reden die Vertreter der Ökopartei künftig ein gewichtiges Wörtchen in der Kommunalpolitik mit.

Zu den großen Verlierern gehört neben der CDU auch die SPD, die sich aber immerhin noch in Reilingen auf Platz zwei behaupten konnte.

> Neulußheim:

Wahlbeteiligung: 60,5 Prozent (+ 7,6)

Ergebnis der Parteien: Freie Wähler: 28,9 Prozent (+ 0,8), CDU: 22,8 (- 8,1), Grüne: 18,4 (+ 6,3), SPD: 17,7 (- 11,2), Wir für Neulußheim (WFN): 12,2 (erstmals angetreten).

Sitzverteilung und gewählte Bewerber: Freie Wähler (5 Sitze, unverändert): Sven Nitsche, Karl Ludwig Ballreich, Günther Pöschel, Holger Eißler, Heinz Kuppinger.

CDU (4 Sitze, - 2): Thomas Birkenmaier, Andreas Sturm, Ria Lehmayer, Thorsten Jakobi.

Grüne (4 Sitze, + 2): Monika Schroth, Alexander Wolfgang Mansel, Markus Hartmann, Margot Röhheuser.

SPD (3 Sitze, - 2): Hanspeter Rausch, Renate Hettwer, Winfried Vaudlet.

WFN (2 Sitze, neu im Rat): Ingeborg Bamberg, Claudia Piorr.

> Plankstadt*:

Wahlbeteiligung: 63, 8 Prozent (+ 3,1)

Ergebnis der Parteien: Plankstadter Liste: 35,4 Prozent (+ 7,8), CDU: 30,5 (- 7,1), Grüne Liste: 18 (+ 7,9), SPD: 14,1 (- 6,3), Alternative Liste Plankstadt: 2 (- 2,4).

Sitzverteilung und gewählte Bewerber: Plankstadter Liste (8 Sitze + 3): Fredi Engelhardt, Gerhard Waldecker, Stephan Verclas, Ulrike Klimpel-Schöffler, Ulrike Breitenbücher, Karolin Kolb, Rolf Hallwachs, Nele Neidig.

CDU (7 Sitze, + 1): Hans-Peter Helmling, Jutta Schuster, Andreas Wolf, Andreas Berger, Udo Weis, Felix Geisler, Isabel Heider.

Grüne Liste (4 Sitze, + 2): Thomas Burger, Viviane Reize, Knut Doll, Ulrike Auffarth.

SPD (3 Sitze, - 1): Ulrich Mende, Jutta Schneider, Kerstin Engelhardt.

Alternative Liste Plankstadt: kein Sitz mehr.

*Der Plankstadter Gemeinderat hat in der kommenden Legislaturperiode vier Sitze mehr.

> Reilingen:

Wahlbeteiligung: 63,4 Prozent (+ 7,8)

Ergebnis der Parteien: Freie Wähler: 29,5 Prozent (- 2,3), SPD 21 (- 1,7), CDU 19,6 (- 0,8), Grüne 18,8 (+ 6,4), FDP 11,2 (- 1,6).

Sitzverteilung und gewählte Bewerber: Freie Wähler (5 Sitze, - 1): Peter Geng, Sabine Petzold, Klaus Schröder, Patricia Malcher, Peter Künzler.

SPD (4 Sitze, unverändert): Karl Weibel, Heinrich Dorn, Dieter Rösch, Afkan Atasoy.

CDU (4 Sitze, wie bisher): Anette Schweiger, Peter Kneis, Agnès Thuault-Pfahler, Barbar Vogel.

Grüne (3 Sitze, + 1): Anna-Lena Becker, Caroline Hoffmann, Carolin, Lisa Lautenschläger.

FDP (2 Sitze, unverändert): Peter Schell, Jens Pflaum.