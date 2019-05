Von Anna Manceron

Region Schwetzingen. Sie haben allen Grund zum Feiern: Die Grünen haben bei der Gemeinderatswahl am vergangenen Sonntag in Altlußheim, Brühl, Hockenheim, Ketsch, Oftersheim und Schwetzingen erhebliche Gewinne eingefahren. Besonders deutlich wird dies am Beispiel von Altlußheim. Dort waren die Grünen vorher nur viertstärkste Kraft - und liegen nun ganz vorn. In Schwetzingen sind die Grünen zur zweitstärksten Kraft aufgestiegen. Die größten Gewinne konnte in der Spargelstadt jedoch eine andere Partei für sich verbuchen: die Freien Wähler. Sie legten rund 7 Prozentpunkte zu und lösten damit die CDU als stärkste Kraft ab.

Es ist eine bundesweite Tendenz, die man bei allen Gemeinden rund um Schwetzingen erkennen kann: Die beiden großen Volksparteien CDU und SPD haben Wählerstimmen verloren. Die SPD verzeichnet einen besonders herben Verlust in Schwetzingen, wo sie 3,8 Prozentpunkte verlor. Die größte Schlappe für die Christdemokraten gab es dagegen in Ketsch. Dort holte die Partei insgesamt 34,3 Prozent der Stimmen - und damit rund 8 Prozent weniger als bei der letzten Gemeinderatswahl im Jahr 2014.

Auf die Mehrheitsverhältnisse in den Gemeinderäten hat das aber keine großen Auswirkungen. Sowohl CDU als auch SPD haben in keiner Gemeinde jeweils mehr als ein oder zwei Sitze verloren. Der Verlust ist zwar in fast jedem Stadtparlament spürbar, aber er ist nicht massiv.

Und noch etwas fällt bei dieser Kommunalwahl auf: Die Wahlbeteiligung ist deutlich gestiegen - und zwar fast überall im zweistelligen Bereich. Die Ergebnisse der Gemeinderatswahlen in den Gemeinden Plankstadt, Reilingen und Neulußheim lagen der RNZ gestern Abend bei Redaktionsschluss noch nicht vor. Ein weiterer Bericht dazu folgt in der morgigen Ausgabe.

Altlußheim

> Wahlbeteiligung:

60,6 Prozent (+ 7,7 Prozent)

> Ergebnis der Parteien: Grüne: 29,6 Prozent (+ 9,9 gegenüber 2014), Freie Wähler: 28,3 (- 0,1), CDU: 24,4 (- 1), SPD: 17,7 (- 9,1).

> Sitzverteilung und gewählte Bewerber: Grüne (4 Sitze, + 1 gegenüber 2014): Holger Porath, Claudia Kohpeiß, Axel Müller, Sandra Fluhrer.

Freie Wähler (4 Sitze, - 1): Friedbert Blaschke, Klaus Oettinger, Simone Köhler, Ursula Kirschner.

CDU (3 Sitze, wie bisher): Ines Schweickert, Kay Schweikert, Florian Schmidt.

SPD (3 Sitze, wie bisher): Dieter Hoffstätter, Charlotte Jung-Cron, Richard Schmitt.

Brühl

> Wahlbeteiligung: 60,8 Prozent (+ 11,8 gegenüber 2014)

> Ergebnis der Parteien: CDU: 32,1 Prozent (- 3 Prozent gegenüber 2014), Freie Wähler: 25,9 (+ 5,1), SPD: 23,2 (- 1,4), Grüne Liste Brühl (GLB): 18,9 (+ 6,9).

> Sitzverteilung und gewählte Bewerber: CDU (7 Sitze, - 1 gegenüber 2014): Bernd Kieser, Hans Faulhaber, Eva Gredel, Michael Till, Christian Mildenberger, Uwe Schmitt, Wolfram Gothe.

Freie Wähler (6 Sitze, + 1): Claudia Stauffer, Jens Gredel, Heidi Sennwitz, Thomas Zoepke, Klaus Pietsch, Ursula Calero Löser.

SPD (5 Sitze, wie bisher): Hans Hufnagel, Gabriele Rösch, Roland Schnepf, Hans Zelt, Kirsten Rempp.

Grüne Liste (4 Sitze, + 1): Ulrike Grüning, Peter Frank, Dagmar Krebaum, Peter Paul Pott.

Hockenheim

> Wahlbeteiligung: 56 Prozent (+ 11,1 gegenüber 2014)

> Ergebnis der Parteien: CDU: 26,8 Prozent (- 0,8), Freie Wähler: 23,8 (+ 1,2), Grüne: 22,7 (+ 4,9), SPD: 18,2 (- 4,3), FDP: 8,6 (- 1).

> Sitzverteilung und gewählte Bewerber: CDU (6 Sitze, wie 2014): Markus Fuchs, Fritz Rösch, Patrick Stypa, Christoph Kühnle, Bärbel Hesping, Aline Bender.

Freie Wähler (5 Sitze, unverändert): Gabi Horn, Michael Sauter, Jochen Vetter, Diana Rizzo, Florian Altenberger.

Grüne (5 Sitze, + 1): Adolf Härdle, Larissa Rotter, Oliver Grein, Elke Dörflinger, Christian Keller.

SPD (4 Sitze, - 1): Marina Nottbohm, Richard Zwick, Willi Keller, Willi, Ingrid von Trümbach-Zofka.

FDP (2 Sitze, - 1): Frank Köcher-Hohn, Helmut Kief.

Ketsch

> Wahlbeteiligung: 63,5 Prozent (+ 15,6 Prozent)

> Ergebnis der Parteien: CDU 34,3 (- 8,1 Prozent gegenüber 2014), SPD 24,4 Prozent (-3,1), Bündnis 90/Die Grünen 21,2 (+ 9,8), Freie Wähler 16,5 (+ 2,7), FDP 3,7 (-1,1).

> Sitzverteilung und gewählte Bewerber: CDU (7 Sitze, - 2): Thomas Franz, Christian Jörger, Michael Seitz, Rainer Fuchs, Alexandra Keilbach, Marco Schnepf, Michael Kapp.

SPD (5 Sitze, - 1): Moses Ruppert, Gerhard Jungmann, Jens Kochendörfer, Tarek Badr, Hans-Michael Rößler.

Grüne (5 Sitze, + 2): Günther Martin, Heike Schütz, Alexandra Scalia, Robert Brusnik, Bernd Kraus.

Freie Wähler (4 Sitze, + 1): Dieter Mummert, Frank Müller, Heino Völker, Jürgen Stang.

FDP (1, wie 2014): Chris Brocke.

Oftersheim

> Wahlbeteiligung: 63,4 Prozent (+ 12,4 gegenüber 2014)

> Ergebnis der Parteien: Freie Wähler: 34,3 Prozent (+ 1,1 Prozent gegenüber 2014), CDU: 20,7 (- 8,1), Grüne: 20,1 (+ 10,9), SPD: 16,3 (- 6,5), FDP: 8,5 (+ 2,5).

> Sitzverteilung und gewählte Bewerber: Freie Wähler (7 Sitze, - 1): Martin Schmitt, Stefan Zipf, Frank Weiß, Roland Seidel, Silke Seidemann, Michael Seidling, Kerstin Schnabel.

CDU (5 Sitze, - 1): Annette Dietl-Faude, Jens Wagenblast, Gerd Koppert, Tillmann Hettinger, Herbert Gieser.

Grüne (4 Sitze, + 2): Patrick Schönenberg, Patrick Alberti, Petra Mihambo-Fichtner, Simone Rehberger.

SPD (4 Sitze, - 1): Jens Rüttinger, Gudrun Wipfinger-Fierdel, Rüdiger Laser, Bernd Hertlein.

FDP (2 Sitze, + 1): Carmen Kurz-Ketterer, Peter Pristl.

Schwetzingen

> Wahlbeteiligung: 55,7 Prozent (+ 10,6 gegenüber 2014)

> Ergebnis der Parteien: Freie Wähler: 25,3 Prozent (+ 7,2 gegenüber 2014), Grüne: 22,8 (+ 8,9), CDU: 21,9 (- 5,7), SPD: 17,4 (- 3,8), FDP: 6,7 (+ 2,1), Die Linke: 3,6 (nicht angetreten), Aktive Bürger Schwetzingen (ABS): 2,2 (nicht angetreten).

> Sitzverteilung und gewählte Bewerber: SFW (6 Sitze, + 1 gegenüber 2014): Elfriede Fackel-Kretz-Keller, Carsten Petzold, Ulrike Utz, Karl Rupp, Elke Ackermann-Knieriem, Peter Lemke.

CDU (6 Sitze, - 1): Sarina Kolb, Michael Franz, Ulrich Renkert, Horst Herrmann, Rita Erny, Susanne Bertrand-Baumann.

Bündnis 90/Die Grünen (6 Sitze, + 2): Marco Montalbano, Jacqueline Koch-Mattern, Susanne Hierschbiel, Josef Walch, Kathrin Vobis-Mink, Sabine Walter.

SPD (4 Sitze, - 1): Robin Pitsch, Hans-Peter Müller, Sabine Rebmann, Simon Abraham.

FDP (2 Sitze, + 1): Christian Lorentz, Harald Fischer.

Die Linke (1 Sitz, bisher 0): Simone Ehrhardt.

ABS (1 Sitz, bisher 0): Haydar Sahin.