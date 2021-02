Von Harald Berlinghof

Rhein-Neckar. Mit der Pandemie hat die Digitalisierung der Gesellschaft einen Schub erhalten. Spätestens seit Corona hat die Technologie auch in Privathaushalteeinzug gehalten. Videokonferenzen, die Arbeit im Homeoffice, von dem aus auch auf gemeinsam genutzte Daten im Unternehmen zugegriffen wird, oder auch Homeschooling gehören heute zum Alltag. Auch die Verwaltungen erleben einen Digitalisierungsschub: Dokumentenmanagementsysteme, elektronische Bescheide und digitale Bürgerinformationsportale werden in vielen Rathäusern und Ämtern täglich genutzt. Doch damit muss man richtig umgehen können. Daher soll es jetzt Weiterbildungsangebote in der Metropolregion geben.

Mit dem Onlinezugangsgesetz (OZG) haben sich Bund und Länder verpflichtet, bis Ende 2022 mehrere Hundert Dienstleistungen digital anzubieten – bislang müssen die Bürger dafür meist noch Papier ausfüllen. Das soll sich in den kommenden Jahren zunehmend ändern.

Für die Umsetzung der Digitalisierung benötigen die Mitarbeitenden in den öffentlichen Verwaltungen entsprechende Kompetenzen. Damit sie diese erwerben können, gründen die Metropolregion Rhein-Neckar und der Kreis Bergstraße mit Unterstützung des Landes Hessen die digitale Weiterbildungsplattform "KommunalCampus".

Dieser soll bedarfsorientierte Weiterbildungsangebote auf der Grundlage modularer und fachlich zertifizierter Lernbausteine bieten. Er steht allen hessischen und allen Kommunen der Metropolregion Rhein-Neckar zur Verfügung. "Der ’KommunalCampus’ ist ein wichtiges Instrument zum Erwerb und Ausbau von Digitalkompetenz", so Patrick Burghardt, Digitalstaatssekretär des Landes Hessen, bei der Vorstellung des Projekts. Mit einer ersten Fördersumme von 250.000 Euro leistete das Land Hessen die finanziellen Voraussetzungen für die Gründung.

Auch Stefan Dallinger, Vorsitzender des Verbands Region Rhein-Neckar und Landrat des Rhein-Neckar-Kreises, betrachtet die Gründung des "KommunalCampus" als Meilenstein: "Die Pandemie hat uns vor Augen geführt, welch fundamentale Bedeutung einer handlungsfähigen Verwaltung zukommt. Und hierbei zeigt sich, dass sich die zu bewältigenden digitalen Herausforderungen für jedes Bundesland in fast gleicher Weise stellen. Die drei Bundesländer umfassende Metropolregion Rhein-Neckar hat daher rund um die Digitalisierung bereits vieles verbessert, jedoch müssen wir auch die Digitale Kompetenzen stärken."