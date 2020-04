Von Wolf H. Goldschmitt

Lorsch. Auf den ersten Blick sieht das Kleine aus wie ein normales Rind. Erst wenn man die Mutter mit ihren gewaltigen Hörnern sieht, merkt der Betrachter: Bei diesem Nachwuchs handelt es sich um ein ganz besonderes Tier. Der Projektleiter des Lorscher Freilichtlabors Lauresham, Claus Kropp, hat also allen Grund zum Strahlen. Denn mit dem Jungtier, das im pfälzischen Frankenstein auf die Welt kam, ist er seinem Ziel einen großen Schritt näher gekommen: der Renaissance der seit 1627 ausgestorbenen Auerochsen. Er züchtet deshalb im Rahmen von Naturschutzprojekten eine Rinderrasse, die dieser Urform möglich ähnlich sein soll.

"Dem Bullenkalb geht es wirklich gut", freut sich Kropp. Genetisch vereint es zu jeweils 25 Prozent die Rassen Maremmana, Watussi, Sayaguese und Chianina. In den nächsten Monaten werden noch weitere Kälber der zweiten Zuchtgeneration erwartet. Mit der "zweiten Generation" habe das Projekt nun eine neue Qualität erreicht. "Ich bin zuversichtlich, dass wir in einigen Jahren bereits Tiere haben werden, die dem Auerochsen schon sehr stark ähneln", ist der Projektleiter überzeugt.

Lauresham in der Unesco-Welterbestätte Kloster Lorsch gilt als experimentalarchäologisches Freilichtlabor. Auf 41 Hektar können die Besucher das Leben vor etwa 1300 Jahren kennenlernen, als viele Gemeinden der Region erstmals urkundlich erwähnt wurden. Aber Lauresham hat außer der Darstellung des Alltags in einem karolingischen Herrenhof auch Forschungsaufgaben auf der Agenda, wie zum Beispiel die Neuzüchtung von Auerochsen. Die Tiere der ausgestorbenen wilden Ur-Rinderrasse haben als größter Pflanzenfresser Jahrtausende die Landschaft Europas nach der jüngsten Eiszeit dominiert. Dann aber verschwanden die stattlichen Tiere ganz von der Landkarte. Geblieben sind der Mythos und zahlreiche Funde gerade aus Kiesgruben entlang des Oberrheingrabens.

Die Überbleibsel weisen aber noch so viel DNA auf, dass mit heutigen Methoden klare Aussagen über Farbe und Aussehen der Tiere gemacht und Rückzüchtungen versucht werden können. Dafür stehen verschiedene Rinderrassen in Frankenstein mitten im Biosphärenreservat Pfälzerwald auf der Weide. Ein Bulle aus Nordrhein-Westfahlen und drei Kühe aus Lorsch waren vor zwei Jahren dort angesiedelt worden. Seither durchstreift die kleine Herde das über 20 Hektar große Areal im Pfälzerwald und lockt viele Touristen an.