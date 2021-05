Von Stefan Hagen

Rhein-Neckar. Im Rahmen einer Rede zum Stand der Klimaschutz-Maßnahmen im Neckar-Odenwald-Kreis hat Landrat Achim Brötel dem Rhein-Neckar-Kreis eine ordentliche "Breitseite" verpasst. Zwar nannte er den Nachbarn nicht direkt beim Namen, doch nicht nur Insider wissen, wen Brötel in seinem Beitrag süffisant und durchaus hart kritisiert hat.

Dort stehe bis heute kein einziges Windrad, und es würden kaum Erneuerbare Energien erzeugt, hatte Brötel geätzt. Dafür leiste sich "dieser Kreis" ein Klimaschutz-Zertifikat und einen Klimaschutz-Manager. "Wir lassen lieber Fakten sprechen", betonte der Landrat des Neckar-Odenwald-Kreises. Wumms, das hat gesessen.

*

Mit seiner Meinung steht Brötel indes nicht alleine da. Mit Verweis auf den neuen Koalitionsvertrag der grün-schwarzen Landesregierung geht auch die Kreistagsfraktion der Grünen in Sachen Windenergie in die Offensive. Dort steht unter anderem geschrieben, dass in Baden-Württemberg bis zu 1000 neue Windenergieanlagen entstehen sollen.

"Während die Lage bei diesem Thema schon im Land insgesamt ausbaufähig ist, sind die Zahlen hier in der Region nochmals weit ernüchternder: Der Rhein-Neckar-Kreis belegt derzeit im Landesvergleich der Regionen in Baden-Württemberg einen traurigen hinteren Platz bei den Erneuerbaren Energien", heißt es in einer Mitteilung. Es seien keinerlei Anlagen "im Betrieb, im Bau oder genehmigt", stehe derzeit lapidar im vorliegenden Entwurf des Kreis-Klimaschutzkonzeptes.

"Dabei müssten sich, wenn man nur die Fläche des Rhein-Neckar-Kreises und die des Landes ins Verhältnis setzt, demnächst anteilig auch hier rund 28 Windräder drehen. Und wenn man statt der Fläche die Bevölkerungszahlen als Grundlage nimmt, sogar fast 50 Anlagen", monieren die Grünen.

Dabei habe sich der Rhein-Neckar-Kreis jüngst das Erreichen der Klimaneutralität zum Jahr 2040 vorgenommen. "Das aber wird völlig ohne Wind nicht erreichbar sein. Wer A sagt, muss auch B sagen", heißt es in dem Schreiben der Kreistagsfraktion. Es müssten nun verschiedene Formen der Erneuerbaren Energie wie Fotovoltaik, Geothermie und eben auch Wind im Landkreis zusammenspielen und die entsprechenden Maßnahmen fair verteilt werden.

"Irgendwo anders gerne, Hauptsache nicht bei uns? Das kann nicht Leitlinie für den Klimaschutz im Kreis sein", merken die Grünen an. Der Landkreis habe bislang leider keine allzu aktive Rolle beim Ausbau der erneuerbaren Energien gespielt, müsse nun aber seine Aufholjagd beginnen.

Von der RNZ mit den Äußerungen von Brötel und den Grünen konfrontiert, lässt sich Stefan Dallinger nicht aus der Reserve locken. Der Landrat des Rhein-Neckar-Kreises lässt die Kritik einfach an sich abperlen. Der Klimaschutz sei aktuell überall Thema Nummer eins. Hier gut zu sein, habe sich jede Gebietskörperschaft auf die Fahne geschrieben, betont Dallinger. Dabei müsse jede Gebietskörperschaft ihre spezifischen Standortbedingungen, die sehr unterschiedlich sein können, in den Blick nehmen. "Beim Klimaschutz geht es um konkrete Projekte, Fakten und Inhalte, nicht um persönliche Angriffe", lässt er Brötel links liegen. Anschließend nimmt der CDU-Politiker auf Anfrage der Rhein-Neckar-Zeitung zu einzelnen Feldern des Klimaschutzes im Landkreis Stellung.

> Das Klimaschutzkonzept: Bereits 2013 habe der Kreistag des Rhein-Neckar-Kreises mit Zustimmung aller Fraktionen ein Klimaschutzkonzept für den Rhein-Neckar-Kreis und seine Eigengesellschaften verabschiedet. Die Maßnahmen dieses Klimaschutzkonzeptes seien systematisch abgearbeitet und die dort festgelegten Ziele "über"-erreicht worden. "Aktuell wird es für die Zukunft fortgeschrieben", sagt Dallinger. Dabei seien sowohl Politik, Kommunen, verschiedene Akteure und die Bürgerinnen und Bürger eingebunden. "Das umfangreiche Bürgerbeteiligungsverfahren wird derzeit ausgewertet. Auf die Ergebnisse sind wir gespannt."

> Windkraftanlagen im Rhein-Neckar-Kreis: "Der Rhein-Neckar-Kreis steht der Windenergie aufgeschlossen gegenüber", betont Dallinger. Für die Aufstellung des Teilregionalplans Windenergie sei der Kreis aber nicht zuständig, sondern der Verband Region Rhein-Neckar. Der Teilregionalplan Windenergie sei am 1. April dieses Jahres genehmigt worden und werde mit der Veröffentlichung verbindlich. Für die Genehmigung von Windkraftanlagen – soweit diese eine Gesamthöhe von mehr als 50 Meter haben und daher einer immissionsschutzrechtlichen Genehmigung bedürfen – sei das Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis zuständig. Die Zuständigkeit für die etwaige Ausweisung von Flächen für Windenergie in den Flächennutzungsplänen liege dagegen bei den Städten und Gemeinden. "Der Kreis hat insoweit nicht die Planungshoheit", sagt der Landrat.

> Mögliche Standorte von Windkraftanlagen im Rhein-Neckar-Kreis: Im Teilregionalplan Windenergie sei im Rhein-Neckar-Kreis ein Vorranggebiet Epfen- bach / Spechbach "Dreimärker" ausgewiesen. "Konkret geplante Windenergieprojekte von Investoren im Rhein-Neckar-Kreis sind uns nicht bekannt", teilt der Landrat mit. Wegen der relativ geringen Dichte von Standorten mit ausreichender Windausbeute im Rhein-Neckar-Kreis und der oftmals weitreichenden rechtlichen Restriktionen, die der Errichtung von Windkraftanlagen entgegenstehen, gebe es kaum Interessenten, die Windkraftanlagen im Rhein-Neckar-Kreis errichten möchten.

> Klimaneutralität des Rhein-Neckar-Kreises bis 2040: Es sei richtig, dass sich der Kreis vorgenommen habe, bis 2040 klimaneutral zu sein. "Das ist in unseren Augen ein ambitioniertes Ziel", sagt Dallinger. Um es erreichen zu können, sei neben einer steigenden Energieeffizienz der beschleunigte Ausbau der Erneuerbaren Energien unumgänglich. Zu diesem Zweck sei die "Potenzialanalyse Erneuerbare Energien im und für den Rhein-Neckar-Kreis" als eine der essenziellsten und kurzfristig umzusetzenden Maßnahmen in die Fortschreibung des Klimaschutzkonzepts aufgenommen worden.

> Potenzialanalyse Erneuerbare Energien: Diese Analyse soll laut Dallinger einen Überblick über den aktuellen Ausbaustand sowie die Erzeugungspotenziale der regenerativen Energien – beispielsweise Fotovoltaik, Solarthermie, Wind und Biomasse – im Landkreis geben. Über Szenarien-Berechnungen werde dabei der notwendige Ausbau der Erneuerbaren Energien zur Erreichung der Klimaneutralität 2040 dargestellt. Hier gehe es auch um die möglichst effiziente Nutzung der lokalen Potenziale mit Blick auf die Optimierung der Gesamtsituation im Landkreis. "Dabei sollen auch klare Aussagen getroffen werden, wie der notwendige Ausstieg aus fossilen und atomaren Energien im Rhein-Neckar-Kreis vollzogen werden kann", erwartet der Landrat. Ergänzt würden die Inhalte um Handlungsempfehlungen. Hier solle dargelegt werden, wie der Rhein-Neckar-Kreis seine Rolle als "Förderer, Initiator, Impulsgeber" für den Bereich des Ausbaus der Erneuerbaren Energien bestmöglich ausfüllen könne. Mit Ergebnissen rechne man bis zum Frühjahr 2022.

> Maßnahmen zum Ausbau der Nutzung von Erneuerbaren Energien im Rhein-Neckar-Kreis: Die Verwaltung des Rhein-Neckar-Kreises habe in diesem Jahr den Ausbau von Fotovoltaik-Anlagen auf den eigenen Liegenschaften vorangetrieben. "Es werden derzeit an den Standorten Wiesloch, Weinheim und Sinsheim Fotovoltaik-Anlagen gebaut", nennt Dallinger Beispiele. Die jährliche Stromerzeugung der kreiseigenen Fotovoltaik-Anlagen liege bei circa 5000 MWh. Dies entspreche ungefähr 25 Prozent des jährlichen Stromverbrauchs des Landratsamtes und seiner Eigengesellschaften.

> Kreiseigene Bioabfallvergärungsanlage: Ein weiterer wichtiger Beitrag zur regionalen Energiewende, sagt der Landrat nicht ohne Stolz, sei die kreiseigene Bioabfallvergärungsanlage. Diese moderne Anlage verarbeite bis zu 60 000 Tonnen Bioabfall aus dem Landkreis zu gütegesichertem Frischkompost und produziere circa 40 Millionen Kilowattstunden Biogas pro Jahr. "Damit kann die gleiche energetische Menge fossilen Erdgases eingespart werden", erläutert der Landrat. Das kreiseigene Biomasseheizkraftwerk ergänze das Angebot und ermögliche mit seiner klimafreundlichen Nahwärmeversorgung eine Einsparung von 6500 Tonnen CO2 jährlich.

*

Bleibt festzuhalten, dass Dallinger ein klares Bekenntnis zur Windenergie im Kreis wortreich umschifft. Der Hinweis auf die Zuständigkeit von Städten und Gemeinden bei der Ausweisung von Flächen und das Bekenntnis, der Windenergie "aufgeschlossen gegenüber zu stehen", wird auf Dauer nicht reichen. Hier wird sich der Landrat entschlossener positionieren müssen.