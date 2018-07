Von Karin Katzenberger-Ruf

Hemsbach/Rhein-Neckar. Die großen Kinos in der Region sind den meisten Filmfreunden ein Begriff. Das Kinopolis in Viernheim, Cineplex und Cinemax in Mannheim oder der Luxor-Filmpalast in Heidelberg locken täglich Tausende Besucher an.

Fernab dieser Filmpaläste bedienen aber auch zahlreiche kleine Kinos in der Region die Sehnsüchte der Cineasten. Die RNZ stellt diese Häuser vor. Den Auftakt macht das legendäre Programmkino "Brennessel" in Hemsbach an der Bergstraße, von dem es einige Neuigkeiten gibt.

Zuerst die schlechte Nachricht: Das Kino hat derzeit seine Pforten geschlossen. Und nun die gute Nachricht: Die Wiedereröffnung ist für den 26. Juli terminiert. Am 24. und 25. Juli steht ein "Warm-up" auf dem Programm. Derzeit wird drinnen noch kräftig gewerkelt. In den beiden Sälen werden zum Teil die Sitzreihen anders angeordnet, wodurch der Mittelgang entfällt. Im Foyer wird eine lange Theke aufgebaut, an der künftig Speisen und Getränke erhältlich sind.

Kinobetreiber Alfred Speiser (l.) und "Vorgänger" Jürgen Bieler im "Kartenhäuschen".

Für die Renovierung investiert Alfred Speiser rund 100.000 Euro, nachdem er das Kino am 1. Juli von Jürgen Bieler übernommen hat. Der 52-Jährige wollte nach 21 Jahren als Betreiber einfach mal wieder freie Wochenenden und früh Feierabend haben.

Also kontaktierte er seinen in der Branche bestens bekannten Kollegen, der sich die Übernahme schon nach dem ersten Gespräch vor Ort vorstellen konnte und sich davon auch "Synergieeffekte" mit seinem "Modernen Theater" in Weinheim verspricht.

Doch der Reihe nach: Die "Brennessel" ist schon seit 1927 Lichtspielhaus - "Union Lichtspiele" lautet der Schriftzug auf der Fassade des Hauses aus dem 19. Jahrhundert. Der Name "Brennessel" darunter entstand erst 1982. Programmkinos sind ein Kind der 1920er Jahre und haben ihren Ursprung in den Vereinigten Staaten. Ein akademisch geprägtes Publikum wünschte sich Anspruchsvolles im Filmtheater.

Und heute? Das sind Kinos wie die "Brennessel" die Antwort auf immer größere Filmpaläste. Und sie haben ihr Publikum. "Mit der Brennnessel übernehme ich ein Kino, das gut läuft", freut sich Alfred Speiser. Und was plant er genau? Die Kinosäle sollen mit Lochleinwänden ausgestattet werden. Die winzigen Löcher sind für das Publikum nicht sichtbar, haben aber den Vorteil, dass der Schall von dahinter aufgestellten Lautsprechern in den Saal durchdringen kann und so für ein besseres Hörerlebnis sorgt.

Die Loge in Saal eins soll außerdem zur "VIP-Lounge" mit zwei statt bisher drei Reihen umgestaltet werden. Dafür kommen Tische vor die frisch aufgepolsterten Doppelsitzer.

Die bunten Fenster am "Kartenhäuschen" sind in dem Kino schon immer ein Blickfang und werden es auch bleiben. Nur steht künftig mehr auf der Karte als Kaltgetränke und Knabbereien. Odenwälder Bier und italienische Weine, aber auch kleine kulinarische Köstlichkeiten sollen das Angebot erweitern. Noch eine gute Nachricht: An den Eintrittspreisen ändert sich vorerst nichts. Im Gegenteil: Ermäßigungen sollen nach dem Neustart auch an Wochenenden gewährt werden.

Nur für besagte "VIP-Lounge" ist künftige ein Euro mehr zu entrichten. Alfred Speiser hat übrigens auch das Personal des Programmkinos komplett übernommen. Seit 35 Jahren ist er nun schon im Kinogeschäft zu Hause, obwohl er eigentlich in die Region kam, um in Heidelberg Medizin zu studieren. Jürgen Bieler hat nach einer Ausbildung zum Feinblechner ein Lehramtsstudium absolviert, ehe er seinem "Nebenjob" an der Leinwand verfiel.

Info: Programmkino Brennessel, Land- straße 35, 69502 Hemsbach. Telefon: 06201/43185, E-Mail: info@brennessel-kino.de, Internet: www.brennessel-kino.de. Anfahrt: Von der A5 kommend: Ausfahrt Hemsbach, dann immer geradeaus bis auf die B3 (Bergstraße). Das Kino befindet sich im Eckgebäude auf der linken Seite. Auf der B3 aus Richtung Weinheim kommend: Immer auf der B3 entlang, bis man links zur Autobahn abbiegen kann. Nicht abbiegen, sondern circa 20 Meter weiterfahren, dann sieht man das Kino bereits auf der linken Seite.