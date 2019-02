Viernheim/Darmstadt. (alb) Zwei Mütter, zwei tote Kinder, zwei Schicksale. Im September 2016 ersticht eine Frau in Mannheim-Neckarau ihre zehnjährige Tochter Viktoria, knapp ein Jahr später findet ein Spaziergänger im Wald bei Viernheim das Skelett eines Babys. Michael wurde nur wenige Wochen alt.

Die Richter am Mannheimer Landgericht hielten Viktorias Mutter für schuldunfähig und ordneten die Unterbringung in einer psychiatrischen Klinik an. Von der 38-Jährigen seien weitere schwere Straftaten zu erwarten, hieß es damals.

Dauerhaft in einem forensischen Krankenhaus bleiben soll nach dem Wunsch der Staatsanwaltschaft auch Michaels Mutter (32), die sich vor dem Landgericht Darmstadt verteidigen musste. Die Anklage lautete auf Totschlag im Zustand der Schuldunfähigkeit.

Am heutigen Dienstag fiel das Urteil: Die Frau wird dauerhaft in psychiatrisch-forensischen Einrichtung eingewiesen. Gericht geht davon aus, dass die Mutter ihr Kind stark vernachlässigt hat, was schließlich zum Tod des kleinen Michaels geführt hatte.

Zwei Gutachter hatten bei Michaels Mutter eine paranoide Schizophrenie festgestellt. Auch bei der 38-Jährigen wurde dies festgestellt.

"Sie kann sich anfänglich durch unspezifische Symptome bemerkbar machen wie Konzentrationsstörungen, Schlafstörungen, Unruhe und Gereiztheit", erklärt Jürgen L. Müller, Professor für Forensische Psychiatrie an der Universität Göttingen, der RNZ. All das könne aber auch auf andere Krankheiten hindeuten.

Bricht sich die Schizophrenie Bahn, "nehmen Betroffene die Umgebung verändert wahr, haben möglicherweise Wahngedanken, hören vielleicht Stimmen, die Befehle geben", so Müller. Eine rasche Diagnose sei meist schwierig, obwohl die Patienten eigentlich recht früh behandelt werden sollten. "Der Verlauf der Krankheit und deren Behandlungserfolg ist von Patient zu Patient unterschiedlich", weiß Müller. Manche Betroffenen verharrten in wahnhaften Vorstellungen, andere seien in der Lage, sich mit dem Erlebten auseinanderzusetzen, also auch mit einer schweren Straftat.

Wenn die Ärzte sicher sind, dass von den Betroffenen weder für sich selbst noch für andere eine Gefahr ausgeht, werden sie aus einer forensischen Einrichtung entlassen. "Gegenwärtig dauert das durchschnittlich achteinhalb Jahre", sagt Müller. Besonders anfällig für schwere Straftaten seien Frauen mit paranoider Schizophrenie und zusätzlicher Drogenabhängigkeit sowie einem Hang zu Verwahrlosung. Dieses Profil passt zur zuletzt obdachlosen Mutter des kleinen Michael, die immer wieder Rauschgift nahm und der die Behörden das Sorgerecht für ihre erstgeborene Tochter entzogen hatten - unter anderem, weil die Mannheimer Wohnung der Frau völlig verdreckt war.

Der Tod des Jungen hätte möglicherweise zweimal verhindert werden können. Ehe Michael im Ludwigshafener Klinikum zur Welt kam, warnte das Mannheimer Jugendamt sämtliche Geburtskrankenhäuser im Umkreis, nachdem die Behörde von der Schwangerschaft der Frau erfahren hatte.

Zudem hatten nach Angaben einer Zeugin Mitarbeiter des Ludwigshafener Ordnungsamts Mutter und Sohn in der Wohnung eines Kumpels entdeckt und sich die Kontaktdaten aufgeschrieben. In der ersten Angelegenheit ermittelt die Staatsanwaltschaft, in der zweiten sind Ermittlungen möglich. Die Stadt Ludwigshafen will sich derzeit nicht äußern.

Update: 13.30 Uhr, Dienstag, 19. Februar 2019