Von Olivia Kaiser

Mannheim."Aufgrund Ihrer Defizite hätten Sie sich niemals für die Aufnahme eines Pflegekinds bewerben dürfen", erklärte der Vorsitzende Richter Joachim Bock. Doch das Ehepaar auf der Anklagebank hat entscheidende Dinge verschwiegen. Diese waren es auch, die in der Berufungsverhandlung am Dienstag vor dem Mannheimer Landgericht – die allerdings weitgehend unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfand – eine tragende Rolle bei der Urteilsfindung spielten.

Im Februar 2019 war das Ehepaar aus dem Rhein-Neckar-Kreis vom Mannheimer Amtsgericht wegen vorsätzlicher Körperverletzung und Misshandlung Schutzbefohlener verurteilt worden. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass die beiden ihr damals dreijähriges Pflegekind Justin unter anderem mit Schlägen und Nahrungsentzug schwer misshandelt hatten. Da die Frau die aktive Kraft war, erhielt sie eine Gefängnisstrafe von drei Jahren und elf Monaten, der Mann wurde zu drei Jahren hinter Gittern verurteilt. Gegen die Höhe ihrer Haftstrafen legte das Paar, das zwei eigene Kinder im Jugendalter hat, Berufung ein.

Joachim Bock fasste den Sachverhalt zusammen: Justin kam mit knapp zwei Jahren in eine Übergangspflegefamilie. Etwa ein Jahr später wechselte der Junge Ende Dezember 2016 zu den Angeklagten. Dort lief zunächst alles gut, laut Gericht begannen die Misshandlungen im Juli 2017. Tragischer Höhepunkt: ein Schlüsselbeinbruch. Mittlerweile hatte die frühere Pflegemutter Verdacht geschöpft. Als die Angeklagte sie Mitte September mit Justin besuchte, bemerkt sie die vielen blauen Flecke und die abgemagerte Statur des Kinds. Sie alarmierte das Jugendamt, das Justin sofort aus der Familie nahm. Der Junge musste wegen Unterernährung, Knochenbrüchen und inneren Verletzungen im Universitätsklinikum behandelt werden. Heute lebt er wieder bei seiner früheren Pflegemutter. Mit seiner leiblichen Mutter, die als Nebenklägerin auftrat, hat er regelmäßig Kontakt.

Junge ist in Traumatherapie

Justin macht zwar eine Traumatherapie, hat jedoch die ihm zugefügten Grausamkeiten bis heute nicht überwunden, wie Sabrina Hausen, Anwältin der Nebenklägerin, ausführte. Er habe Aggressionsprobleme, starke Verlustängste und werde unruhig, sobald mehrere Menschen im Raum sind. Zudem "stopfe er Essen in sich hinein", aus Angst, später nichts mehr zu bekommen. "Justin hat lebenslänglich", erklärte seine Pflegemutter am Rand der Berufungsverhandlung.

Vor dem Amtsgericht hatte das Ehepaar die Vorwürfe noch bestritten und sich als Opfer eines verhaltensauffälligen Kindes und des Jugendamts stilisiert. Jetzt stritten sie die Taten nicht mehr ab. Doch Günter Urbanczyk, der Verteidiger des Angeklagten, machte mildernde Umstände geltend: Der Mittvierziger leide unter einer psychischen Erkrankung, aufgrund derer es ihm nicht möglich gewesen sei, seiner Frau Einhalt zu gebieten. Die genauen Details wurden nicht öffentlich erörtert. "Diese Erkrankung haben Sie aber bei der Bewerbung als Vollzeitpflegefamilie nicht angegeben", hielt Bock dem Mann vor. Das Ehepaar wünschte sich ein drittes Kind, konnte aber keins mehr bekommen, wie aus der Einlassung der Angeklagten hervorging. Deshalb habe man sich dafür entschieden, ein Pflegekind aufzunehmen. Doch auch die Frau verschwieg eine wesentliche Tatsache: dass sie bereits mehrfach beim Stehlen erwischt worden und deshalb auch vorbestraft war.

Das Gericht gab ein psychologisches Gutachten für sie in Auftrag, das nicht-öffentlich verlesen wurde. Mit wahrheitsgemäßen Angaben hätte das Paar niemals ein Pflegekind bekommen, so Bock im Anschluss. Es sei klar gewesen, dass das Paar mit einem lebhaften Dreijährigen wie Justin überfordert gewesen sei. Diese Überforderung habe sich bei der Angeklagten in Misshandlungen entladen. Sie sei es gewesen, die hauptsächlich zugeschlagen und dem Kind das Essen verweigert habe. Deshalb schmetterte das Landgericht ihre Berufung ab. Die Mittvierzigerin muss ihre Haftstrafe antreten, die jetzt noch drei Jahre und zwei Wochen beträgt. Ihr Mann habe sich vor allem der Unterlassung schuldig gemacht, so Bock. Deshalb und aufgrund der psychischen Erkrankung wurde das Urteil des Amtsgerichts aufgehoben. Seine Haftstrafe wird in eine Bewährungsstrafe von zwei Jahren umgewandelt.

Mannheim. (alb/lsw) Der Fall eines misshandelten Pflegekindes, der bundesweit für Schlagzeilen gesorgt hatte, kommt im Oktober erneut vor Gericht. Die Pflegeeltern des Jungen aus dem Rhein-Neckar-Kreis waren im Februar vergangenen Jahres vom Mannheimer Amtsgericht verurteilt worden, weil sie den zur Tatzeit Dreijährigen nach Überzeugung des Amtsgerichts quälten, schlugen und hungern ließen. Das Paar hatte bis zuletzt seine Unschuld beteuert und Rechtsmittel gegen das Urteil eingelegt.

Die Berufungsverhandlung am Landgericht Mannheim ist nun für den 20. Oktober terminiert. Dabei geht es um die gegen die beiden verhängten Haftstrafen, sagte ein Gerichtssprecher. Die beiden Mittvierziger waren wegen Körperverletzung und Misshandlung des zur Tatzeit Dreijährigen zu Haftstrafen von drei Jahren beziehungsweise drei Jahren und elf Monaten verurteilt worden. Sie hatten sich während des Prozesses als Opfer eines angeblich verhaltensauffälligen Kindes und des Mannheimer Jugendamtes dargestellt.

Nach Überzeugung des Amtsgerichts hatte die Tortur des Kindes mit Schlägen im Juli 2017 begonnen. Zudem erhielt der Junge demnach drei bis vier Wochen lang kaum Essen. Als er im September 2017 nach dem Hinweis einer früheren Kurzzeitpflegemutter aus der Pflegefamilie herausgenommen wurde, hatte er Blutergüsse, offene Wunden und Knochenbrüche. Der Junge war abgemagert und hatte kahle Stellen am Kopf, wo ihm Haare büschelweise ausgerissen worden waren. Das Kind war damals wieder bei der ehemaligen Kurzzeitpflegemutter untergekommen.

Nach Auskunft des Gerichts ist zunächst nur ein Verhandlungstag vorgesehen. Die zuständige Kammer könnte dann auch das Urteil verkünden. Die Vorsitzende Richterin Ulrike Schrage sprach im ersten Verfahren von "offenen Fragen", die das Schöffengericht nicht beantworten konnte. "Es ist unklar, wie kritisch und engmaschig die Kontrollen erfolgt sind", sagte sie.

"Generell nehmen wir diesen Fall zum Anlass, alle unsere diesbezüglichen Prozesse und Strukturen nochmals kritisch zu reflektieren", teilte Uta Fischer, Büroleiterin des städtischen Dezernats für Bildung, Jugend, Gesundheit, nach dem Urteil auf RNZ-Anfrage mit. Ihren Angaben zufolge hatte die zuständige Mitarbeiterin des Jugendamts zwei Tage vor der Inobhutnahme Justin "in Augenschein" genommen. "Offensichtliche Verletzungen" seien ihr nicht aufgefallen. Ausführlich schilderte die Büroleiterin die Grenzen von Kontrollen: "Wenn Pflegeeltern Probleme in der Versorgung eines Kindes nicht erkennen und gegenüber dem Jugendamt nicht benennen oder sogar verheimlichen oder plausible, nachvollziehbare Erklärungen wie etwa eine Mageninfektion für einen Gewichtsverlust liefern, ist es äußerst schwierig – insbesondere für Nicht-Mediziner –, eine kindeswohlgefährdende Situation zu erkennen."

Insbesondere dann, so Fischer, wenn wie in diesem Fall Erzieherinnen im Kindergarten und sogar Kinderärzte keinen Hinweis darauf hatten. Zum Zeitpunkt der Inobhutnahme habe sich Justins Zustand gegenüber der "Inaugenscheinnahme" deutlich verschlechtert. "Und dann haben wir auch unmittelbar gehandelt", sagte Fischer. Darüber hinaus hätten die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft keine hinreichenden Anhaltspunkte dafür ergeben, die Mitarbeiterin des Jugendamts anzuklagen. Und es gebe auch keinerlei Anlass, sie dienstrechtlich zu bestrafen.

Die Pflegeeltern hätten während ihrer Vernehmung die Vorwürfe mit größtenteils absurden Erklärungen bestritten und sich als Opfer von Justin und des Jugendamts stilisiert, sagte Richterin Schrage. "Tatsächlich gibt es in dem Fall nur ein Opfer. Und das heißt Justin."