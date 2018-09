Ketsch. (stek) Die erste Sitzung des Ketscher Gemeinderats nach der Sommerpause zeichnete sich durch Superlativen aus. Mit 16 Tagesordnungspunkten stimmten die Ratsmitglieder in zweieinhalb Stunden fast einstimmig für Auftragsvergaben in Höhe von knapp 2,5 Millionen Euro.

Für die Containerlösung am Interimshort "Alte Schule" stellte das Gremium fast eine Million Euro bereit, und gleich sechs Auftragsvergaben zum Mensaneubau an der Neurottschule mit etwas über 1,3 Millionen Euro gingen über den Tisch. Hinzu kamen drei rund 36.000 Euro schwere Vereinsförderungen, die fast 70.000 Euro teure Baumlieferung für den Marktplatz und zwei Schallschutzwände für die alla hopp!-Anlage in Höhe von insgesamt 80.000 Euro.

Beachtliche Summen, aber in den Augen aller Ratsmitglieder absolut vertretbare Investitionen. Der Mensabau stärke den Schulstandort Ketsch, die Containerlösung sei für die Gewährleistung der Hortbetreuung unerlässlich, die Vereinsförderung sei der Gemeinde sowieso ein wichtiges Anliegen und auch die Lärmschutzwände seien angesichts der nachweislichen Lärmbelastungen vertretbar.

Beim dicksten Brocken sprach Bürgermeister Jürgen Kappenstein von einer erfreulichen Ursache: "Die Kinderzahlen in Ketsch sind auf stetigem Wachstumskurs." In der Folge heißt das, dass die Kommune zunehmend in die Betreuung investieren muss.

In der "Alten Schule" ist mit dem Schulstart eine weitere erste Klasse hinzugekommen. Damit müssen Räume, die bis dato für Kernzeit- und Hortbetreuung reserviert waren, nun für den Schulbetrieb geräumt werden.

Als Alternative für den Hort stellt die Gemeinde nun für fünf Jahre und knapp eine Million Euro auf dem hinteren Parkplatz des Rathauses, direkt neben der "Alten Schule", Container als Zwischenlösung auf. Eine Lösung, die im Gemeinderat allgemein begrüßt wurde. "Es ist die richtige und vor allem schnellste Lösung", so der Tenor am Ratstisch.

Gegen eine Enthaltung von Hans Peter Rist (SPD) goutierten die Ratsmitglieder im Rahmen des Mensaneubaus die Auftragsvergaben für Elektroinstallation (318.000 Euro), Kücheneinrichtung (214.000 Euro), Gebäudeautomation (106.000 Euro), Sanitärarbeiten (204.000 Euro), Wärmeversorgungsanlage (215.000 Euro) sowie Abluft- und Filtertechnik (267.000 Euro). Der SPD-Politiker enthielt sich, weil er im Grundsatz eine interkommunale Lösung mit der Nachbargemeinde Brühl anstrebte. Er fand, dass eine deutlich billigere Lösung möglich gewesen wäre.

Einstimmig beschlossen die Ratsmitglieder dagegen die Vereinszuschüsse. Dabei werden die Vereine mit jeweils 30 Prozent der nachgewiesenen Gesamtkosten unterstützt. Der Tennisclub bekommt für den Ankauf einer Traglufthalle, mit Gesamtkosten von etwa 147.000 Euro, rund 22.000 Euro. Dies entspricht einer Förderung von nur 15 Prozent. Was damit zusammenhängt, dass der Verein die Halle im Schnitt zur Hälfte an vereinsfremde Spieler vermietet.

Das sei eine Art gewerbliche Nutzung, die nicht gefördert werde, so Kappenstein. Für die Anschaffung von Gardeuniformen (Gesamtkosten: rund 17.000 Euro) erhält der Karnevalsverein Narrhalla etwas über 5000 Euro, und die DLRG-Ortsgruppe bekommt für die Ersatzbeschaffung eines Mannschaft- und Materialwagens (rund 29.000 Euro) knapp 9000 Euro.

Ebenfalls ohne Gegenstimme wurde der knapp 70.000 Euro teuren Anschaffung von 80 Bäumen für den Marktplatz zugestimmt. Dabei werden Ende Oktober 2019 unter anderem Amerikanische Ahornbäume, Winterlinden und Traubeneichen angepflanzt.

Nach dem Abstimmungsergebnis kritisch gesehen hat das Gremium die beiden Lärmschutzwände an der "Alla Hopp"-Anlage für rund 80.000 Euro. Vor allem Annette Läppchen (Unabhängige Grüne) und Günter Martin (Grüne) zweifelten sowohl am Sinn als auch der Notwendigkeit dieser Maßnahme. Am Ende wurde dem Vorhaben jedoch gegen drei Stimmen und einer Enthaltung zugestimmt. Die Lärmbelastungen, das betonte Kappenstein, seien gemessen worden, und "sie sind groß".