Von Stefan Kern

Ketsch. Verkehr und Umwelt waren zwei Themen, mit denen sich der Ketscher Gemeinderäte in ihrer jüngsten Sitzung beschäftigt haben. Die RNZ hat einige Punkte zusammengetragen:

Leihfahrräder unerwünscht: Dem Vorhaben der Grünen, in Ketsch eine Leihfahrradstation einzurichten, erteilte der Rat eine deutliche Absage. Die Mitglieder stimmten mehrheitlich gegen die Einrichtung einer VRN-Nextbike-Station im Ort. Für die Installation einer solchen Station hätte die Gemeinde im kommenden Haushalt 20.000 Euro einplanen müssen. Für Heike Schütz (Grüne) ein "wichtiger Beitrag zur umweltfreundlichen Mobilitätsverbesserung".

Die anderen Gemeinderäte sahen das anders. CDU, SPD, Freie Wähler (FW) und FDP zweifelten daran, dass dieses Angebot passend für Ketsch sei. Das Radverleihsystem mache nur Sinn als Ergänzung zu Bahnhöfen oder touristisches Angebot. Beides ist in Ketsch nicht vorhanden. In Hockenheim und Speyer denke man sogar darüber nach, die Stationen wieder abzuschaffen, weil die Auslastung weit hinter den Erwartungen bliebe. Die Fraktionssprecher befürchteten, Ketsch könne Ähnliches drohen. Sie lehnten den Beitritt zum Mietradsystem gegen die fünf Stimmen der Grünen ab.

Extra-Budget für Umweltmaßnahmen abgelehnt: Ebenfalls mehrheitlich abgelehnt wurde der Antrag der Grünen, rund 40.000 Euro für allgemeine Umweltmaßnahmen in den Haushalt einzustellen. Die Mehrheit im Rat fand, der Antrag sei zu ungenau. Es bleibe unklar, was damit wie gefördert werden soll. Darüber hinaus fördere die Gemeinde bereits viele Umweltschutzmaßnahmen.

Ein Leitfaden zum Gärtnern: Die Verwaltung wird einen Leitfaden zur Förderung der biologischen Vielfalt auf den städtischen Grünflächen erarbeiten. Das Projekt geht auf einen Antrag der Grünen zurück, die ein solches Papier für die Gestaltung und Pflege der gemeindeeigenen Flächen gefordert hatten. Der Leitfaden soll auch für private Grünflächen anwendbar sein. Michael Kapp (CDU) hielt das Vorhaben für unnötig. Die anderen Fraktionen fanden jedoch, das Papier könne nicht schaden und stimmten mehrheitlich dafür.

Wie geht es weiter mit der Rheinhalle? Für die künftige Nutzung der Rheinhalle lässt die Verwaltung ein neues Konzept erstellen. Die Räte stimmten geschlossen für das von der CDU initiierte Vorhaben mit Kosten in Höhe von 20.000 Euro. Die Halle sei in die Jahre gekommen und das bisherige Nutzungskonzept überholt, erklärte Rainer Fuchs (CDU). Das koste die Gemeinde jedes Jahr viel Geld. "Bevor weiter investiert wird, muss der Gemeinderat wissen, was geht und was nicht", so Fuchs.

Erweiterung der Villa Sonnenschein ist auf dem Weg: Es kann losgehen mit den Rohbauarbeiten für die Erweiterung der Kindertagesstätte Villa Sonnenschein. Gegen die Stimmen der Grünen gab der Gemeinderat grünes Licht für den rund 100.000 Euro schwere Auftrag. Die Gemeinde, so der Tenor am Ratstisch, brauche dringend mehr Betreuungsplätze. Auch die Grünen zweifelten daran nicht. Aber Alexandra Scalia (Grüne) erschien die Vergabe zu teuer. "Wir brauchen eine kostengünstigere Lösung", kritisierte sie.