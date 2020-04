Ketsch. (pr/mün) Am Donnerstagmittag brannte der Dachstuhl eines Einfamilienhauses in Ketsch aus. Die Rauchsäule waren weithin sichtbar, berichten Augenzeugen. Die Feuerwehr musste mit mindestens 10 Fahrzeugen zu dem Großeinsatz in die Neurottstraße anrücken. Das Haus soll beinahe komplett abgebrannt sein.

Derzeit ist noch unklar, ob Menschen bei dem Dachstuhlbrand verletzt wurden.

Weitere Informationen folgen.