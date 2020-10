Von Harald Berlinghof

Ketsch. Am Mittwoch blieb im Restaurant Odysseus in Ketsch die Küche kalt. Direkt auf dem Nachbargrundstück in der Schillerstraße war ein Baggerführer am Vormittag mit seinem Arbeitsgerät auf eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gestoßen. Er hatte sie umsichtig und vorsichtig aus dem Erdreich entfernt und sofort die Polizei verständigt.

Kurz darauf war die Schillerstraße weiträumig von Polizeistreifenwagen abgeriegelt. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst des Regierungspräsidiums Stuttgart wurde gegen 11.45 Uhr angefordert und war schnell vor Ort. Es handelt sich bei dem Fund laut Aussage des Kampfmittelbeseitigungsdienstes um eine amerikanische 250-Kilo-Fliegerbombe. Schnell war klar, dass im alten Ortskern von Ketsch, wo sehr viele Menschen dicht auf dicht wohnen, evakuiert werden musste. "Wir beginnen jetzt mit Lautsprecherdurchsagen und unsere Beamten gehen von Tür zu Tür und fordern die Menschen auf, ihre Wohnungen zu verlassen", sagte Polizeisprecher Dieter Klumpp am frühen Nachmittag.

Am Ketscher Marktplatz hatte die Einsatzleitung der Polizei Stellung bezogen, zahlreiche Einsatzfahrzeuge der umliegenden Feuerwehren, darunter aus Ketsch, Altlußheim und Eppelheim, standen bereit. Die Bushaltestelle wurde weiterhin angefahren. Zwei Ketscher Bürger aus der Nachbarschaft waren unterwegs nach Schwetzingen. "Wir hatten das sowieso geplant, jetzt ist es auf jeden Fall sicherer", meinen sie. In die Halle wollten sie lieber nicht. Man hatte bereits am Nachmittag bei der Einsatzleitung der Polizei die Hoffnung geäußert, dass die Evakuierung nur bis zum Abend andauern würde.

Bis dahin, so erwartete man, werde die Bombe, die mit einem Standardzünder ausgerüstet war, entschärft sein. Tatsächlich war die Evakuierung der betroffenen Bewohner dann in gut 90 Minuten abgeschlossen worden. Den Bewohnern im Umkreis von 200 Metern um den Fundort war das Angebot unterbreitet worden, vorübergehend in der Ketscher Rheinhalle unterzukommen. "Wir haben die Halle mit Tischen und Stühlen ausgestattet und den Leuten etwas zum Trinken und ein kleines Vesper hingestellt", so Bürgermeister Jürgen Kappenstein, der vor Ort weilte. Mit Notbetten sei die Halle vorerst nicht ausgestattet worden, weil man hoffte, dass eine Übernachtung dort nicht nötig sein werde.

Nur ein Teil der evakuierten Bewohner hatte das Angebot angenommen, in der Rheinhalle unterzukommen. "Die meisten hatten sich zu Freunden oder Verwandten begeben", so Klumpp. Insgesamt handelte es sich um etwa 150 Haushalte, die evakuiert werden mussten. Gegen 16.45 Uhr hatte der Kampfmittelbeseitigungsdienst schließlich begonnen, die Bombe zu entschärfen. Keine halbe Stunde später gab es Entwarnung. Die Bombe war unschädlich gemacht, und die Bewohner konnten in ihre Wohnungen zurückkehren.

Man hatte ganz bewusst die größte Halle der Gemeinde zur Unterbringung ausgewählt. Erstens, weil sie nicht allzu weit von dem betroffenen Gebiet entfernt ist, und zweitens, um die Abstandsregeln der Corona-Verordnung einhalten zu können. Alle, die sich in der Halle aufgehalten haben, mussten sich gestern in Listen eintragen. Um sicherzustellen, dass man niemanden vergessen hatte zu informieren, aber auch, damit eine Rückverfolgung im Corona-Fall möglich ist.