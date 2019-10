Plankstadt. (stek) Es ist nicht zu übersehen: Die Kerwe auf dem Plankstadter Festplatz erlebt aktuell nicht gerade ihre beste Zeit. Geschrumpft auf Autoscooter, ein Kinderkarussell, Dosenwerfen und Entenangeln sowie zwei Stände mit Kerwe-Süßigkeiten und einem Stand mit der ungarischen Spezialität "Langos" ist das Angebot eher übersichtlich. Auch die beiden elfjährigen Freunde Jan und Leonard stellen fest, dass die Kerwe im Vergleich zum letzten Jahr kleiner geworden ist. Aber zugleich betonten sie, dass man trotzdem Spaß haben könne. "Hauptsache Autoscooter sind dabei", nennen sie ihren Favoriten.

Ganz anders sieht die Bilanz bei den Kerweschlumpel aus. Früher habe es laut Hans-Peter Rossrucker, Vorsitzender des Plankstadter Carneval Clubs (PCC), sechs oder sieben Kerweschlumpel gegeben. Doch diese Zeiten gehörten schon lange der Vergangenheit an. Aber nun habe sich zur bis dato einsamen PPC-Kerweschlumpel "Narrina IX. von Planka" dank des Restaurants "Wärtschaft" eine zweite Kerweschlumpel hinzugesellt. "Wärtschina I." heißt die Schöne und soll, so Wirt Volker Seitz, dem Brauchtum wieder etwas mehr Rückenwind verschaffen. "Wäre doch schade, wenn die Kerwe einschlafen würde." Auch Rossrucker ist entschlossen, die Kerwe in Plankstadt zu erhalten. "Früher war es das Fest überhaupt", erinnert er sich. An diese Zeiten anzuschließen wird wohl kaum noch möglich sein. Aber, betont Bürgermeister Nils Drescher, im Festkalender der Gemeinde soll die Kerwe bleiben. Ein Ansinnen, das bei dem Geschwisterpaar Johanna, sieben Jahre alt, und Julius, vier Jahre alt, auf absolute Unterstützung stößt. Gemeinsam mit ihrer Großmutter Ute Engelhardt-Sauer hatten die Kleinen sowohl beim Dosenwerfen als auch dem Entenangeln viel Spaß. Und dann erst die ganzen leckeren Naschereien. Wo sonst bekomme man denn Zuckerwatte? Das Urteil derer, die da waren, war denn auch eindeutig. Die Kerwe, so der IG-Vorsitzende Dieter Böhm, gehöre definitiv zur Gemeinde.

Info: Die Plankstadter Kerwe geht noch bis zum heutigen Dienstagabend. Gegen 18 Uhr beginnt der Trauerzug mit den Kerweschlumpel in die Gänsweid, wo sie dann dem Feuer übergeben werden.