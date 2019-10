Rhein-Neckar. (RNZ) Unsere Tipps für Wochenende:

Leuchtende Kürbisse künden vom Herbst.

> Kürbismarkt Mosbach: Mit leuchtenden rot- und orangefarbene Tönen kündet der Kürbismarkt in der Altstadt und auf dem Marktplatz vom Herbst. Kürbisse, Früchte, Farbenzauber, Lichter, Tee, Eingemachtes, Produkte zum Pflegen und Wärmen, kreative kunsthandwerkliche Geschenk- und Dekoideen und ein Unterhaltungsprogramm für die ganze Familie laden ein zu einem Besuch des herbstlichen Erlebnismarktes. Mehr hier.

> Kerwe Waldhilsbach: Entlang des Erdgrubenwegs steigt von Freitag bis Montag, 4. bis 7. Oktober, die "Hilschbacher Kerwe". Los geht’s am Freitag ab 19 Uhr mit Bewirtung im Kerweborschtzelt, wo ab 21 Uhr "Jupp Simon" auf der Bühne steht, um die Besucher für den Höhepunkt des Abend einzuheizen: Fassbieranstich und Einborschtung. Mehr hier.

> Hockenheimer Kerwe: Musik, Jahrmarkt-Atmosphäre, Verkaufsoffener Sonntag, Feuerwerk und ein Wettbewerb im Bratwurstessen - bei der Hockenheimer Kerwe, die von Freitag bis Dienstag, 4. bis 8. Oktober, stattfindet, wird im Stadtjubiläumsjahr einiges geboten. Veranstalter der Kerwe ist der Hockenheimer Marketingverein. Mehr hier.

> Eppelheimer Kerwe: Die „Eppler Kerwe“ steht vor der Tür: Am Samstag und Sonntag, 5. und 6. Oktober, verwandeln sich die Straßen rund um den Hugo-Giese-Platz wieder zu einer Festmeile. Die offizielle Eröffnung findet am Samstag um 13 Uhr statt mit Fassbieranstich mit Freibier.

Anschließend laden Vereine und Aussteller zum Bummeln ein. Angeboten werden Kunsthandwerk, Schmuck und viele Köstlichkeiten. Auch Livemusik gibt es: So spielt am Samstag ab 19 Uhr die Rock-Pop-Band „strange affair“ im DJK-Zelt in der Blumenstraße.

Hinter dem katholischen Gemeindezentrum und auf dem Hugo-Giese-Platz locken die Schausteller mit ihren Buden und Fahrgeschäften: Die Fahrgeschäfte sind am Samstag von 10 bis 0.30 Uhr und am Sonntag von 10 bis 20 Uhr geöffnet. Sie bleiben bis Dienstag, 8. Oktober: Am Montag geht es von 14 bis 20 Uhr und am Dienstag von 14 bis 19.30 Uhr rund. Die Verkaufsstände sind derweil am Samstag von 13 bis 1 Uhr und am Sonntag von 10 bis 20 Uhr offen. Am Montag laden ab 12 Uhr die Gaststätten zum Kerweessen und um 14.30 Uhr öffnet das Kerwecafé der katholischen Kirchengemeinde im Gemeindehaus Franziskushof.

Dort findet auch die Hobbymalerausstellung des lokalen Malerkreises statt. Diese ist am Samstag von 14 bis 18 Uhr und am Sonntag von 10 bis 18 Uhr zu sehen. Die Eröffnung mit der Bekanntgabe der Preisträger durch die Bürgermeisterin ist am Samstag um 14 Uhr.