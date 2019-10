Von Harald Berlinghof

Hockenheim. Bekanntlich ist die Stadt Hockenheim in zwei juristische Klageverfahren verstrickt. Einerseits geht es um die Einforderung des von der Bahn im Jahr 1976 zugesagten Schallschutzes entlang der Güterzugstrecke. Auf den wartet die Stadt seit nunmehr 43 Jahren. Andererseits geht es um die Klage gegen eine vom Regierungspräsidium Karlsruhe genehmigte Erweiterung der Betriebsgenehmigung der Firma Delvanis.

Dass in Hockenheim niemand mehr auf die Bahn gut zu sprechen ist, liegt an der jahrzehntelangen Verschleppung des Schallschutzes. Zwei Generationen von Anwohnern warten mittlerweile auf entsprechende Maßnahmen. Gegen den Planfeststellungsbeschluss für eine niedrige und kurze Schallschutzwand hat die Stadt dann geklagt. Inzwischen ist man aber im juristischen "Unterholz" gewissermaßen stecken geblieben.

Die Bahn hatte eine Prüfung des Sachverhalts in Aussicht gestellt. Dann hatte der Gemeinderat beschlossen das Verfahren zunächst ruhen zu lassen. Nachdem aber nicht passiert war, wollte die Stadt Hockenheim mit Beschluss des Gemeinderats vor knapp einem Jahr die Klage vor dem Verwaltungsgericht Mannheim wieder aufnehmen.

Jetzt wurde beschlossen, die Klage vor dem Verwaltungsgericht Karlsruhe ruhen zu lassen, bis eine Entscheidung in Mannheim gefallen sei. "Wenn die Sache in Mannheim gegen uns ausgeht, können wir die Klage in Karlsruhe wieder aufnehmen. Wir vergeben uns da jetzt nichts. Die Klage wird nur für ruhend erklärt. Es wird nichts niedergeschlagen", so Oberbürgermeister Marcus Zeitler.

Im Verfahren gegen die Firma Delvanis sieht es für die Stadt Hockenheim laut Auskunft der eigenen Rechtsanwälte nicht gut aus. Die Stadt hatte sich gegen Teile der neuen Betriebsgenehmigung mit geänderten Arbeitszeiten und gegen ausgeweitete Anlieferbereiche ausgesprochen. Das Regierungspräsidium Karlsruhe hatte jedoch auch dafür eine Genehmigung erteilt. Dagegen klagte die Stadt Hockenheim.

Inzwischen ist allerdings ein Teil des Problems geringer geworden, weil die Anliefer- und Entsorgungstätigkeiten eingehaust wurden. Das Geruchsproblem sei entsprechend kleiner geworden, gab der Gemeinderat zu. Es gehe von einer Müllhalde für Kunststoffe aus, die organische Anhaftungen aufweisen.

"Es ist besser geworden, aber das Problem ist nicht völlig gelöst", erklärte FDP-Stadtrat Frank Köcher-Hohn. "Wir sollten den Kontakt mit der Firma aufrecht erhalten", so der Grüne Adolf Härdle. Fritz Rösch (CDU), Richard Zwick (SPD) und Gaby Horn (FWV) äußerten ihr ungutes Gefühl gegen eine Einstellung der Klage.

Aber mehrheitlich kam man zu der Auffassung, dass man wenige rechtliche Möglichkeiten habe, gegen die von der Firma vorgelegten Gutachten zu Felde zu ziehen. "Wenn man keine Munition hat, lohnt es sich nicht, in die Schlacht zu ziehen", so der Oberbürgermeister. Bei zwei Gegenstimmen und drei Enthaltungen wurde daher beschlossen, die Klage zurück zu nehmen.