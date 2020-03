Heidelberg. (pol/rl) Ein weiterer "Anhust"-Vorfall ist am Samstagabend aus einem Handschuhsheimer Einkaufsmarkt gemeldet worden. Hier wurde laut Polizei auch ein Verdächtiger festgenommen. Ein 68-jähriger Mann hatte sich gegen 20.30 Uhr in dem Markt gerade nach Waren gebückt, als ihn ein 30-Jähriger von hinten absichtlich anhustete und noch einen leichten Ellenbogencheck versetzte.

Nach kurzer Diskussion informierte der 68-Jährige die Polizei, die den 30-Jährigen vorläufig festnahm. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts der Körperverletzung ermittelt.

Update: Sonntag, 29. März 2020, 14 Uhr

Metropolregion. (pol/rl) Aus mehreren Städten der Region werden der Polizei derzeit ekelerregende "Scherze" Jugendlicher gegenüber ältere Menschen gemeldet. Dabei husten Kleingruppen Jugendlicher entweder ältere Menschen an und spucken vor ihnen auf den Boden.

Seit Freitag registrierte das Polizeipräsidium Mannheim bislang vier Fälle: am Heidelberger Hauptbahnhof, an einem Einkaufmarkt in Heidelberg-Rohrbach, dem Parkplatz eines Einkaufsmarkts in der Schwetzinger Scheffelstraße und in der Mannheimer Neckarstadt.

In dem Einkaufsmarkt in der Mannheimer Friedrich-Ebert-Straße husteten zwei Jugendliche einen Angestellten an und spuckten vor ihm auf den Boden. Noch vor Eintreffen einer Polizeistreife konnten beide jedoch fliehen, wie in den anderen Fällen auch.

Die Polizei weist darauf hin, dass dieses Verhalten kein "dummer Jungenstreich" ist, sondern strafrechtliche Konsequenzen hat: In allen vier gemeldeten Fällen hat die Polizei Ermittlungen wegen des Verdachts der Körperverletzung eingeleitet, da bei diesen Aktionen die Täter absichtlich versuchten, Ekel bei ihren Opfern hervorzurufen. Dies gilt bereits als versuchte Körperverletzung.

Wegen des Verdachts der "Störung des öffentlichen Friedens durch die Androhung von Straftaten" ermittelt das Kriminalkommissariat Mannheim weiterhin gegen einen bislang Unbekannten. Der Täter verschickte am späten Dienstagabend eine Drohmail an verschiedene Adressen, darunter auch an das Polizeirevier Mannheim-Sandhofen. Darin forderte er, den Gartenscenter im Stadtteil Sandhofen wegen der Corona-Krise zu schließen. Bedroht wurde zudem der Geschäftsführer. Derzeit werden Schutzmaßnahmen sowohl Gartencenter als auch für den Geschäftsführer und Mitarbeitern abgestimmt. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen, die aktuelle Hinweise auf solche Verhaltensweisen geben können, werden gebeten, sich sofort beim Lagezentrum des Polizeipräsidiums Mannheim, Telefon 0621/174-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Stand: Mittwoch, 25. März 2020, 13.45 Uhr