Von Sabine Hebbelmann

Heidelberg/Nußloch. "Der Krieg in der Ukraine und die Bilder der Flüchtlinge lassen wohl niemanden kalt." Mit dieser Feststellung beginnt Andrea Sturm aus Nußloch ihren Spendenaufruf. Wie viele andere rechnet auch sie damit, dass in den kommenden Tagen und Wochen zahlreiche traumatisierte Frauen und Kinder in der Region eintreffen.

Es gehe nicht darum, Spenden in die Ukraine oder die Grenzregionen zu schicken, sondern um Hilfe für die Menschen, die hier im Rhein-Neckar-Kreis ankommen und nicht mehr haben, als sie tragen können, betont sie. Die 62-Jährige will rechtzeitig Hilfe organisieren und hat zu diesem Zweck Verbindungen zur ukrainischen Community in Mannheim geknüpft, die zielgerichtet private Hilfen, darunter die Unterbringung bei Verwandten und deren Freunden, organisiert. Über diese Verbindung ist sie über den aktuellen Bedarf der Menschen informiert. Auch in Heidelberg bemüht sie sich um entsprechende Netzwerke.

Zunächst hatte sie versucht, über die offiziellen ukrainischen Organisationen Kontakte herzustellen. Auch weil diese heillos überlastet sind, will sie sich nun als Ansprechpartnerin für hilfsbereite Mitbürger zur Verfügung stellen und Spendenangebote mit Kontaktdaten sammeln, die bei Bedarf gezielt abgerufen werden können. "Das bedeutet: kein Lager, kein schwerfälliger ‚Amtsschimmel‘, sondern schnelle und gezielte Hilfe", betont sie und führt aus: "Die Sachspenden bleiben, bis sie gebraucht werden, beim Spender. So entsteht kein Überhang an Sachen, die dann doch nicht – oder nicht mehr – benötigt werden."

Da vor allem Frauen und Kinder erwartet werden, müssten die Behörden bei der Unterbringung sensibel vorgehen. Sie betont: "Das Ankunftszentrum Heidelberg im Patrick-Henry-Village ist groß genug, um sie in einem eigenen Gebäude familien- und kindgerecht unterzubringen." Sturm selbst hat vier Enkel. Der jüngste ist gerade seinem Kinderbett entwachsen. Zusammen mit vier Kindersitzen, drei Kinderhochstühlen, Roller und Dreirad steht es nun in der Garage bereit. Aktuell benötigt würden weitere Kinderbetten und Kinderhochstühle, dazu Matratzen, Windeln, Kleidung, Kochtöpfe, Pfannen, Geschirr, Handtücher, (Kinder-)Bettwäsche und Hygieneartikel.

> Auch die Lebenshilfe Heidelberg bietet Hilfe an und hat sich mit einem Schreiben an die Sozialbehörden gewandt. Darin heißt es: "Die Lebenshilfe Heidelberg fühlt sich in dieser Situation zur Solidarität aufgerufen, insbesondere für Flüchtlinge aus der Ukraine, die mit Angehörigen mit Behinderungen in Heidelberg und Umgebung ankommen." Und weiter: "Wir möchten Sie herzlich bitten, diese Menschen und Familien auf uns aufmerksam zu machen oder von Ihrer Seite den Kontakt herzustellen."

Die Lebenshilfe wolle in den ersten Tagen nach der Ankunft Orientierung und Unterstützung im neuen Alltag bieten. Vorstand Winfried Monz spricht von besonderen Bedürfnissen der Menschen und der Möglichkeit, sie je nach Alter an Einrichtungen wie Kindergärten, Schulen oder Werkstätten für behinderte Menschen zu vermitteln. Der Verein hat aktuell zwei frei stehende Wohnungen, die zur Verfügung gestellt werden können. Über den Bundesverband der Lebenshilfe erreichte ihn bereits eine Voranfrage einer fünfköpfigen Familie mit einem autistischen Kind.

Monz erwartet, dass sich auch die Stiftung Lebenshilfe Heidelberg einbringt, zum Beispiel bei der Ausstattung mit Babystühlen und der Übernahme von Kosten. Ein Mitarbeiter mit ukrainischen Wurzeln, der in einer Werkstatt der Lebenshilfe arbeitet, hat gefragt, ob er in den Pausen Geld sammeln darf. Er will es an seine Eltern schicken, die nahe der Grenze wohnen und gemeinsam mit ihren Nachbarn die Menschen auf der Flucht, unter anderem mit belegten Brötchen, unterstützen.

Info: Wer für die Initiative in Nußloch etwas anbieten möchte, kann Andrea Sturm zwischen 7 und 19 Uhr unter der Nummer 0157/72784089 telefonisch oder per SMS erreichen.