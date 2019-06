Von Alexander Albrecht

Rhein-Neckar. Die Nacht war kurz, er hat kaum geschlafen. Wieder mal. Wenige Stunden zuvor hat Michael Sehr in der Pfalz einen wild gewordenen Hund eingefangen, der Menschen zu beißen drohte. Der Einsatz steckt ihm noch in den Knochen, als die RNZ anruft. Und nicht nur das. Er hat ganz andere Sorgen. Geldsorgen. Und fehlende Wertschätzung.

Michael Sehr ist Gründer und Chef der Berufstierrettung Rhein-Neckar. Ob entlaufene Rinder, verwahrloste Katzen in verdreckten Wohnungen oder gequälte Pferde: Wenn Tiere in Not sind, ist er da. Rund um die Uhr. Bislang. Schweren Herzens stellen die Tierretter jetzt ihren 24-Stunden-Dienst für unbestimmte Zeit ein. "Wir stoßen an unsere Grenzen", sagt Sehr. "Wir", das sind er selbst und eine Mitarbeiterin. Mehr nicht.

Gerne würde der Geschäftsführer mehr Personal einstellen: zwei 450-Euro-Angestellte oder, noch besser, eine Vollzeitkraft. "Umsonst will das keiner machen. Nicht bei diesem hohen Arbeitsaufwand", sagt Sehr. Allerdings gehen auf dem Konto der Tierrettung kaum Spenden ein. Sehr wünscht sich einen Sponsor. Der könnte vielleicht auch zumindest teilweise eine Klimaanlage für den Einsatzwagen finanzieren, der seit seiner Neuanschaffung Anfang des Jahres bereits 30.000 Kilometer auf dem Tacho hat. Und mit dem Sehr schon zu bisher mehr als 1000 Einsätzen ausgerückt ist.

Die finanziellen Schwierigkeiten seiner als Unternehmergesellschaft geführten Firma mit Sitz in Hochdorf-Assenheim (Rhein-Pfalz-Kreis) erstaunen zunächst. Sehrs Hilfe ist gefragt, die Kompetenz des ausgebildeten Tiernotfallsanitäters unbestritten. Er ist in der Metropolregion praktisch allein unterwegs, es gibt aktuell niemanden, der diese Lücke schließen könnte. Ein erfolgreiches Geschäftsmodell also?

Nein, der Geschäftsführer muss nach eigenen Angaben gerade einmal mit 1500 Euro monatlich auskommen. "Gemessen an anderen Branchen müsste ich eigentlich pro Einsatz eine Pauschale von 80 Euro erhalten", rechnet Sehr vor. Stattdessen stünden Aufwand und Ertrag in keinerlei Verhältnis zueinander. "Ich mache jedes Jahr ein Minus zwischen 90.000 und 100.000 Euro", sagt Sehr - wohl wissend, dass zu seinem Job sehr viel Idealismus gehört.

Die Tierrettung hat mit einigen Kommunen feste Verträge abgeschlossen, wobei die Zuschüsse hart erkämpft werden müssen, andere zahlen nur für gefahrene Einsätze. Nicht selten kommt es vor, dass er umsonst arbeitet. Ende April wurde Sehr zur A 5 bei Ladenburg gerufen. Drei Kühe waren von einem Hof ausgebüxt und in Richtung Autobahn gelaufen. Als der Tierretter eintraf, waren zwei Rinder bereits eingefangen und eines erschossen.

Um Unfälle zu vermeiden. "Wäre ich schneller gerufen worden, hätte ich die Kuh noch betäuben können", ärgert sich Sehr, der aber ansonsten, wie er sagt, sehr gute Kontakte zur Polizei pflegt. Eine weitere Kuh, die er damals per Blasrohr bändigen sollte, war so müde, dass sie widerstandslos eingefangen werden konnte.

Müde wirkt auch Sehr. "In 20.000 Fällen habe ich mich in den vergangenen 15 Jahren um Tiere in Not gekümmert", erzählt er. Unvergessen ist eine Rettungstat im Mai 2013 in Edingen-Neckarhausen. Damals holte Sehr bis auf die Knochen abgemagerte Bernhardiner aus einem Haus, für andere kam jede Hilfe zu spät. Zwischen verwesten Tierkadavern hauste neben der Besitzerin und ihrem Lebensgefährten ein zwölfjähriges Mädchen, das später in eine Pflegefamilie kam. "Das war ganz schlimm, echt schockierend", erinnert sich Sehr. Nicht nur dieser Einsatz hinterließ Spuren. 2014 hat Sehr einen Schlaganfall erlitten. Heute macht er sich Sorgen, dass er irgendwann einmal "einfach umfallen" könnte. Ihm setzen auch viele Menschen zu, die den Telefondienst der Tierrettung dazu nützten, ihn zu bedrohen oder zu beschimpfen. "Und das nur, weil man manchmal an andere Stellen verweisen muss", so Sehr.

Er kann nicht zu jeder Zeit an jedem Ort sein. Als er vor wenigen Tagen nach Schriesheim beordert wurde, um einem flügellahmen Bussard zu helfen, kam er erst mit dreistündiger Verspätung an. Zunächst musste er eine teilweise überfahrene Nilgansfamilie in Mannheim versorgen, ein komplizierter und dringender Einsatz. "Ein schwer verletztes Tier geht immer vor", sagt Sehr. Ein anderes Mal betreute er in Bad Dürkheim einen Igel, musste dann aber zu einem anderen Einsatz fahren, um einen eingeschlossenen Hund in einem Auto zu retten. "Ich habe den Leuten gesagt, sie sollen den Igel selbst zum Tierarzt bringen. Die hatten keinerlei Verständnis", berichtet Sehr. Keine Seltenheit.

"Ein Eichhörnchen in Neckargemünd, ein Vogel in Rockenhausen, eine Katze in Alzey, längst schon außerhalb des Einzugsgebiets - man soll von hier nach da und das möglichst pronto", klagt Sehr. Zwischenzeitlich müssten Telefongespräche geführt werden, Nachrichten und E-Mails beantwortet sowie Tierarztkosten gezahlt werden.

Dabei sei man gar nicht für jedes Tier zuständig und müsste darum bitten, anderswo vorstellig zu werden. "Von uns wird aber stets erwartet, alles zu bewältigen und dafür Rechnung stellen zu dürfen", erklärt der Pfälzer. Die Rettung stellt aber nicht ihre gesamte Arbeit ein. Für Vertragspartner, Behörden, Polizei und Feuerwehr ist sie nach wie 24 Stunden pro Tag zu erreichen.

"Es ist traurig, dass wir bei Wild- oder Haustieren nicht mehr direkt helfen können", sagt Sehr. "Aber es geht nicht mehr anders."

Info: Spendenkonto der Tierrettung: Sparkasse Donnersberg

IBAN: DE 25 54 05 19 90 00 07 03 22 61