Von Harald Berlinghof

Karlsruhe/St. Leon-Rot. Der erste Spargel sprießt, und fast gleichzeitig hatten die Schnakenbekämpfer am Donnerstag ihre ersten Einsätze. Doch während der Spargel noch Unterstützung benötigt - etwa durch Folientunnel, in denen sich die Wärme staut - sind die Larven der unerwünschten Plagegeister ganz ohne menschliches Zutun aus ihren Eiern geschlüpft. Wie in jedem Jahr ziehen deshalb die Mitarbeiter der Kommunalen Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage (Kabs) zuerst in Karlsruhe, in St. Leon-Rot und in Hassloch ihre hüfthohen Anglerstiefel an.

Welche Schuhgröße hast Du? Überprüfe mal, ob die Stiefel dicht sind", fragt der Karlsruher Gebietsleiter Oliver Same seine Leute. Viel erklären muss er den alten Hasen aber nicht. Die Rückenspritzen füllen, die Dosierung des BTI-Stoffes, der in Eimern angemischt und dann in die Spritzen gefüllt wird: Das sind Dinge, die auch nach der langen Winterpause wie von selbst von der Hand gehen.

Sechs Mann hoch waren sie am Aschermittwoch in den Schnakengebieten in Karlsruhe unterwegs. Mitte nächster Woche soll St. Leon-Rot an die Reihe kommen. Je nachdem, wie sich die Pfützen, Rinnen und Gräben mit Wasser füllen. Dort in den dauervernässten Erlenbruchwäldern entwickeln sich die sogenannten Waldschnaken bereits bei Wassertemperaturen von wenigen Grad über Null. Es kommt vor, dass die Gebietsleiter der Waldschnakenareale leichte Eisdecken am Rande der Pfützen vorfinden, unter denen sich die Larven tummeln. Die Wälder sind noch kahl, der Frühling ist noch nicht da. Kein Bild, das man typischerweise mit Schnaken verbindet.

Es gab auch schon Jahre, da war Ende Februar oder Anfang März deutlich mehr Wasser in den Wäldern vorzufinden. Sogar der Hubschrauber wurde schon gebraucht. In diesem Jahr ist es bisher eher trocken geblieben. "Da hat die Trockenheit des letzten Sommers ihre Auswirkungen auf den Grundwasserstand bis heute", sagt Kabs-Direktor Norbert Becker. Und so stapfen die Schnakenbekämpfer seit gestern durchs kalte Wasser.

Ins Schwitzen kommen sie trotzdem, denn ihre Routen führen oft querfeldein durchs Dickicht. Umgefallene Bäume versperren den Weg, die man mühsam übersteigen oder unter ihnen hindurchklettern muss. Irgendwelche langen Gräser, die man innerlich verflucht, schlingen sich andauernd um die Füße, die sich darin verheddern. Dürres Geäst liegt im Wasser und bringt die Leute zum Stolpern. Aber was im Sommer stets ein schadenfrohes Gelächter bei den Kollegen auslöst, sollte bei den gegenwärtigen Temperaturen nicht passieren. Nämlich, dass jemand ins Wasser fällt. Nasse Hosen bei fünf Grad Celsius sind nicht angenehm. Auch wenn die Wahrscheinlichkeit, dass jemand "Wasser fasst" bei den niedrigen Wasserständen gering ist, haben alle erfahrenen "Kämpfer" für den Notfall eine zweite Montur im Auto liegen. Gegenwärtig stehen die Kabs-Mitarbeiter noch nicht unter Zeitdruck, denn die Entwicklung der Larven im kalten Wasser verläuft extrem langsam. Wo die Biester im Sommer nur acht Tage benötigen, um als Stechinsekten das Wasser zu verlassen, brauchen die jetzt im Wasser schwimmenden Larven mehrere Wochen.

Andererseits muss der zuständige Gebietsleiter darauf achten, dass das teure, aber biologisch hochselektiv nur auf Stechmückenlarven wirkende Mittel BTI nur bei Wassertemperaturen oberhalb von vier Grad Celsius ausgebracht wird. Bei geringeren Temperaturen wirkt das Mittel nämlich nicht mehr.