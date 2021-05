Die DB-Ausbildung wird in diesem Gebäude am Karlsruher Bahnhof zentralisiert. Was wird aus dem Standort in Mannheim? Foto: DB

Karlsruhe/Mannheim. (cab) Die Deutsche Bahn (DB) hat in einem neuen Trainingszentrum in Karlsruhe die Ausbildungsarbeit aufgenommen. Nach rund zwei Jahren Bauzeit vereint es die beiden Standorte in Mannheim und Karlsruhe und wird von der Bahntochter DB Training, Learning & Consulting betrieben. Eine RNZ-Anfrage, was aus der Mannheimer Ausbildungsstätte wird, hat die DB noch nicht beantwortet.

Auf rund 2400 Quadratmetern Fläche, direkt am Karlsruher Hauptbahnhof, schult die DB künftig Mitarbeiter unter anderem aus den Sparten Fahrzeugtechnik, Bahnbetrieb, Infrastruktur und Projektmanagement. Auch Weiterbildungen und Seminare für Nachwuchskräfte in der nicht-technischen Berufsausbildung werden angeboten.

Im Rahmen ihres Ausbau- und Wachstumsprogramms "Starke Schiene" will die DB in diesem Jahr nach eigenen Angaben Tausende neue Mitarbeitende einstellen. Das macht erhöhte Kapazitäten in der Ausbildungssparte nötig. Damit reagiert der Verkehrskonzern zudem auf den wachsenden Schulungsbedarf im Bereich der Digitalisierung. Darüber hinaus haben sich die Anforderungsprofile in vielen Berufsfeldern geändert, sodass die Ausbildungsinhalte auch hier angepasst werden müssen.

An den Standorten in Karlsruhe und Mannheim haben nach Unternehmensangaben jährlich mehr als 11.500 Teilnehmende rund 2700 Qualifizierungsveranstaltungen durchlaufen. Sie könnten sich nun über ein Raumdesign freuen, das die Voraussetzungen für zeitgemäßes Lernen schaffe, hieß es vonseiten der DB: Das neue Zentrum beruhe auf neusten Erkenntnissen aus der Pädagogik, Erfahrungen aus rund 20 Jahren didaktischer Arbeit an den bisherigen Standorten sowie dem Feedback der Lernenden. Neben offen gestalteten Kommunikationsbereichen bieten mobile Trennwände zahlreiche Möglichkeiten der Raumgestaltung. Sämtliche Büro- und Seminarräume sind klimatisiert sowie belüftet und ermöglichen damit eine sichere Lernatmosphäre auch in Pandemiezeiten. Für den Standort wurde ein umfangreiches Hygienekonzept entwickelt, um die Gesundheit aller Lernenden sowie Umsetzung aller behördlich vorgeschriebenen Sicherheitsmaßnahmen zu garantieren.